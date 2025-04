„Tyto obchody se uskutečnily jen desítky minut před Trumpovým oznámením. A zhodnocení bylo extrémní – z investice na jeden den se daly vydělat stovky procent,“ říká Uher. Podle něj šlo o opce, které vypršely ještě ten samý den, a výnosy dosáhly až dvacetinásobku vložené částky.

Někdo něco věděl

Přímý důkaz, kdo konkrétně obchodoval, podle něj ale bohužel neexistuje. Systém reportů však ukazuje přesné časy i objemy. „Prostě poznáte, že k obchodu došlo. Nepoznáte, kdo ho udělal, ale vidíte, že v ten konkrétní moment došlo k podezřelému nárůstu aktivity.“

Uher v rozhovoru zároveň naznačil, že mohlo jít o lidi z okolí současného prezidenta. „Je pravděpodobné, že tam byli přátelé Donalda Trumpa nebo jeho spolupracovníci, kteří dostali informaci dopředu a využili ji,“ uvedl. A dodal: „Buď měl někdo opravdu velké štěstí, anebo někdo něco věděl.“

Přestože podle něj nelze vyloučit, že se věcí bude zabývat vyšetřovací výbor amerického Kongresu, upozornil, že prokázat vinu konkrétní osoby je extrémně obtížné. „Muselo by se prokázat, že daný člověk měl neveřejnou informaci, a zároveň ji využil – což je bez důkazů jako je online komunikace nebo přímý převod prakticky nemožné,“ uvedl.

Podle makléře přitom případy zneužití neveřejných informací na burze nejsou neznámé. „Někteří obchodníci v minulosti předbíhali své klienty, aby mohli výhodně nakoupit. Ale tady je to extrémně specifický případ,“ dodal.

Přišel jsem o stovky tisíc

V rozhovoru se Martin Uher z Patria Finance vyjádřil i k aktuální situaci na světových burzách. Sám přiznal, že i jeho osobní portfolio zasáhly prudké výkyvy. „Řádově se bavíme o statisících korun, ale není to nic, co bych neunesl.“

I když se podle něj situace na burzách stabilizuje a postupně se vyrovnávají ztráty, stále je vysoký takzvaný index strachu. „Ten má hodnoty od nuly do stovky. Nedávno měla hodnotu deset a teď se držíme kolem hodnoty 50, takže situace je nadále velmi těžko čitelná.“

Podle něj totiž panuje na trzích výrazná nejistota. „Dnes jsme ve fázi, kdy se trh snaží nacenit obrovské množství informací. A ty se navíc velmi rychle mění.“

Trump chce zpátky Ameriku 80. let

Burzovní makléř v rozhovoru přiblížil, co podle něj stojí za ekonomickými kroky Donalda Trumpa. Jde o snahu obnovit éru silného amerického průmyslu. „Trump si přeje Ameriku osmdesátých let, ve které byznysově vyrostl. Tehdy to byl silný průmysl, silná Amerika, silné výrobky,“ uvedl.

Zároveň však zpochybnil, zda jsou Američané připraveni na pomyslný návrat do továren. „Budou chtít lidé, kteří dnes pracují v IT nebo službách, otáčet závity v továrnách? Já si myslím, že ne,“ řekl. Dodal, že návrat výroby do bývalých průmyslových center, například do strukturálně postiženého „rezavého pásu“, nebude snadný.

Uher pak v závěru rozhovoru nabídl tři oblasti, které považuje za zajímavé pro dlouhodobé investory. „ETF fondy kopírující indexy jsou základ. Dále technologie – především americké – a z defenzivnějších sektorů například telekomunikace, tam bych doporučil v tuto chvíli investovat.“

Jsou dnešní burzovní obchody průhledné, nebo je lze zmanipulovat? Jaká je investiční strategie pro běžného investora? A vyplatí se držet akcie technologických firem? I na tyto otázky odpovídal Martin Uher v Rozstřelu na iDNES.cz.