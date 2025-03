Zbrojení i Trump mohou jako steroidy nakopnout hospodářství EU, říká ekonom

Podle Peterky Trumpovy obchodní války a zavádění cel způsobují zvýšenou inflaci a vyšší úrokové sazby, což má negativní dopad na americkou ekonomiku. „Cla mají pomoci americkému průmyslu, ale zároveň vedou k vyšším cenám a ochlazení globální ekonomiky. To se už projevuje ve výhledech OECD,“ vysvětluje.

Evropu může oživit zbrojení

Americké trhy, zejména technologické firmy, podle něj na Trumpovy kroky reagují okamžitě. „Trhy jsou citlivé na nejistotu. Vidíme pokles zájmu o riziková aktiva, investoři stahují peníze z technologických firem.“

Zatímco americká ekonomika pod Trumpem může čelit poklesu, Evropa podle Peterky paradoxně může posílit. „Evropa čelí tlaku na modernizaci armád a na investice do infrastruktury. To znamená nové zakázky pro firmy, vyšší zaměstnanost i vyšší spotřebu.“

Podle něj například Německo plánuje masivní navýšení dluhového financování na podporu ekonomiky a armády až na dvanáct let dopředu. „Tyto vládní výdaje se promítnou do HDP, podpoří podniky i spotřebu. Je ale třeba si uvědomit, že jsou to peníze na dluh.“

Peterka varuje, že růst ekonomiky financovaný na dluh má své limity. „V budoucnu se může stát, že státy budou muset zvýšit daně, aby tyto dluhy splácely. Pokud se evropské ekonomiky nezvednou natolik, aby vyšší příjmy pokryly dluhy, bude to problém.“

Trump a Musk: nebezpečné spojení?

V Rozstřelu přišla řeč i na propad akcií Tesly. „Elon Musk si zřejmě od spojení s Trumpem sliboval výhodnější podmínky – například cla na evropská auta nebo ochranu proti čínské konkurenci. Jenže Trump zatím žádné ekonomické zázraky nepřinesl. A navíc Musk svým vystupováním část veřejnosti znechutil,“ míní Peterka.

Tesla navíc čelí silné konkurenci z Asie i problémům s prodejem. „Sázka na Trumpa se Muskovým firmám zatím nevyplácí,“ konstatuje ekonom.

A co Česko? Podle něj by se mělo soustředit na vlastní domácí problémy, bez ohledu na to, co dělá Trump. „Chybí nám pracovní síla, dostupné bydlení, energetická infrastruktura. Důchodový a zdravotnický systém čekají obrovské výzvy kvůli stárnutí populace.“

Klíčové je podle něj odstranit byrokracii, zjednodušit povolovací procesy a více otevřít trh pracovní síle ze zahraničí.

Evropa potřebuje jednotný trh

Na evropské úrovni vidí největší problém v roztříštěnosti pravidel a nedostatečně propojené infrastruktuře. „Evropa nemá dobudovaný jednotný trh. Každý stát má jiná pravidla, chybí propojení v dopravě i podnikání. To oslabuje konkurenceschopnost.“

Podle Peterky paradoxně může tlak Trumpovy administrativy a geopolitické hrozby z východu přinutit Evropu k rychlejším reformám. „Možná nás to donutí konečně dokončit to, co mělo být dávno hotové.“

„Když sledujete debaty o Ukrajině nebo globálních tématech, všichni se ptají, co si myslí Trump nebo Putin. Ale evropských politiků se už nikdo moc na nic neptá. Evropa ztratila relevanci. Pokud něco, tak tato krize nás může probudit,“ uzavírá hlavní ekonom XTB.