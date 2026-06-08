Potýká se bavorská gastronomie a hotelnictví i letos s nedostatkem sezonních pracovníků?
Počet nabídek sezonní práce se v posledních letech snížil, hotely, restaurace i další podniky však aktuálně stále brigádníky hledají.
Proč počet letních brigád klesl?
Po pandemii se ukázalo, že mnoho lidí, kteří dříve pracovali jako brigádníci nebo pomocné síly v gastronomii a hotelnictví, si našlo jinou práci. Když se restaurace a hotely znovu otevřely, najednou byl velký zájem o zaměstnance, ale k dispozici bylo jen velmi málo lidí. Chyběli i studenti a sezonní brigádníci, na které byly podniky dříve zvyklé. Je možné, že se mladí začali orientovat jiným směrem nebo si našli jiné možnosti přivýdělku.
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Jaká místa jsou aktuálně volná?
Především v gastronomii a hotelnictví. Hledají se pomocné síly do kuchyně, pracovníci na mytí nádobí, uklízeči. Také sezonní provozy, kiosky nebo sklady pravidelně nabírají brigádníky.
Jde to i bez znalosti němčiny?
To bych netvrdil. Důležitá je pro bavorské zaměstnavatele spolehlivost a právě znalost němčiny. V posledních letech je to i klíč při výběru zaměstnanců, třeba u studentů z Česka padá otázka, zda ovládají němčinu. U vás se němčina učí na řadě škol, tudíž by to neměl být problém, a v našem oboru je komunikace v německém jazyce důležitá.
V Česku chodí na letní brigádu běžně i studenti středních škol, tedy šestnácti- a sedmnáctiletí. Zaměstnáte je v Bavorsku?
Teoreticky je možné pracovat už od patnácti let. Z pohledu zaměstnavatelů je však lepší, když jsou brigádníci starší osmnácti let. U nezletilých totiž vznikají další povinnosti týkající se dohledu a odpovědnosti.
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Kolik si český brigádník může ve vaší branži vydělat?
Brigádníci dostávají minimálně zákonnou minimální mzdu ve výši 13,90 eura za hodinu. Ale záleží na zaměstnavateli i na typu práce. Samozřejmostí je řádná pracovní smlouva, kterou musí obě strany dodržovat. Odměňování je jasně stanoveno právními předpisy.
Jak dlouho by měl student z Česka v Bavorsku zůstat, aby měl šanci získat brigádu?
Doporučuji minimálně čtyři týdny. První týden většinou zabere zaučení a seznámení s provozem. Teprve pak může skutečně začít efektivně pracovat a být přínosem.
Pokud tedy mohu dva týdny, spíše nemám počítat s tím, že brigádu seženu?
Než se nový pracovník zorientuje a získá jistotu, nějaký čas to trvá. Proto jsou čtyři týdny nebo delší pobyt výhodnější jak pro zaměstnavatele, tak pro brigádníka.
Jak vidíte budoucnost letních brigád v Bavorsku?
Myslím si, že by bylo užitečné vytvořit společnou databázi nebo platformu v ČR s nabídkami brigád. Zájemci o práci i zaměstnavatelé by se tak mohli mnohem snáze a rychleji najít.