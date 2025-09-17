Výletní loď se krátce po vyplutí vrátila do přístavu. Na palubě vypukla rvačka

Autor:
  15:16
Na palubě luxusní výletní lodi Wonder of the Seas se krátce po vyplutí z Miami odehrála potyčka mezi pasažéry. Kapitán se proto rozhodl vrátit do přístavu a kontaktovat úřady. Dva účastníci konfliktu skončili v nemocnici. Potyčky na výletních lodích, stejně jako v letadlech, jsou v poslední době častější, což vyvolává obavy o bezpečnosti lidí na jejich palubách.

Loď Wonder of the Seas společnosti Royal Caribbean (23. ledna 2024) | foto: Profimedia.cz

„Podle vyšetřovatelů došlo nejprve k verbálnímu konfliktu mezi dvěma cestujícími, který přerostl v fyzickou potyčku,“ uvedl v prohlášení pro The Daily Mail šerifský úřad okresu Miami-Dade na Floridě. „Oba muži byli s lehkými zraněními převezeni do místní nemocnice. Oba odmítli vznést obvinění,“ doplnil úřad.

Svědek pro místní televizní stanici Local10 uvedl, že viděl, jak zmínění pasažéři běží směrem k bazénové zóně, ta však byla brzy ohraničena páskou. Následně kapitán oznámil návrat do přístavu.

„Náš tým poskytl lékařskou péči dospělým hostům, kteří se na palubě zapojili do potyčky, a nyní se léčí pro svá zranění,“ uvedla společnost Royal Caribbean.

Doplnila, že již upozornila místní úřady a úzce s nimi spolupracuje. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování v tuto chvíli nemáme žádné další informace, které bychom mohli sdílet,“ doplnila společnost.

Potyček na palubách přibývá

Čtvrtá největší výletní loď na světě Wonder of the Seas patří do flotily společnosti Royal Caribbean International. Vyplula podle dat Cruise Mapper z Miami v 16:30 místního času a měla na programu čtyřdenní okružní plavbu po Bahamách. Na fotografiích, které kolují na sociálních sítích, je vidět přítomnost několika policejních vozidel a také vozidla záchranné služby. Jeden z pasažérů stanici WSVN řekl, že z lodi bylo eskortováno přibližně tucet lidí.

Star of the Seas se vydala na první plavbu. Láká na zážitky pro celou rodinu

Nejde o první potyčku na výletní lodi v poslední době. Analytici z oboru zaznamenali nárůst konfliktů, jelikož se sektor dostává na předpandemickou úroveň.

Například na internetu koluje video, na kterém se na palubě lodi Carnival Cruise pere skupina mladých pasažérů, zatímco zděšení svědci je sledují a někteří si potyčku natáčejí. „Kde je sakra ochranka?,“ křičel jeden z nich.

Co přesně vyvolalo rozruch na palubě, ovšem není jasné. „Kvůli kuřecím stripsům. Je to šílené,“ uvedl ve videu cestující Mike Terra, který záběry natočil a nahrál je online. V rozhovoru pro portál The New York Post následně přiznal, že nebyl dostatečně blízko, a tak neví, proč konflikt skutečně vznikl. „Jen jsme věděli, že stáli ve frontě na jídlo,“ zmínil.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

Výletní loď se krátce po vyplutí vrátila do přístavu. Na palubě vypukla rvačka

Na palubě luxusní výletní lodi Wonder of the Seas se krátce po vyplutí z Miami odehrála potyčka mezi pasažéry. Kapitán se proto rozhodl vrátit do přístavu a kontaktovat úřady. Dva účastníci konfliktu...

17. září 2025  15:16

Summit stavebního rozvoje nabídne debatu o bydlení i územním plánování

Jak podpořit stavební rozvoj a zlepšit dostupnost bydlení v Česku budou stavebníci, politici i ekonomové řešit ve čtvrtek na Summitu stavebního rozvoje a Summitu dostupného bydlení. Přímé přenosy z...

17. září 2025  14:02

Češi jsou rekordmani v last minute. Ve srovnání s Poláky ušetří za zájezd tisíce

Čeští turisté si umí počkat a ušetřit. Téměř polovina tuzemských klientů si letos zájezd pořídila na poslední chvíli. Vyplývá to z dat cestovní agentury Invia, která působí i na polském a slovenském...

17. září 2025  12:24

Britský farmaceutický gigant bude investovat v USA. Postaví novou továrnu

Britská farmaceutická společnost GSK hodlá během příštích pěti let investovat 30 miliard dolarů (zhruba 616 miliard Kč) do výzkumu a výroby ve Spojených státech. Firma o tom informovala v tiskové...

17. září 2025  10:51

Nikdy nezapomeneme. V Londýně se objevily hrnečky s Trumpem a Epsteinem

Aktuální návštěva amerického prezidenta ve Velké Británii je pod drobnohledem médií, nicméně připraveni jsou také aktivisté, kteří s politikou amerického prezidenta nesouzní. Již před Trumpovou...

17. září 2025  10:32

Změna na poslední chvíli. Prodeje firem nad 40 milionů se už danit nebudou

Poslanci na poslední chvíli odsouhlasili osvobození prodeje firem a podílů v nich od daně, i když prodejní cena přesáhne 40 milionů korun. Nově bude stačit splnit časový test a prodej firmy bude od...

17. září 2025

Chaos a strach v ústavu živočišné výroby. Zaměstnanci píší ministrovi

Premium

Špičkovým zemědělským vědeckým pracovištěm, Výzkumným ústavem živočišné výroby (VÚŽV), zmítá chaos a nejistota. Po „zlatých padácích“ pro bývalé poslance ČSSD, kteří v ústavu působili do loňského...

17. září 2025

Malé boxy, velké soukromí. Samoobslužné posilovny dobývají Prahu

Cvičit sami nebo jen s partnerem a navíc bez přeplněné posilovny a čekání na stroje. To má umožnit nový koncept SportBoxů, který spustila společnost MultiSport. Letos v září v Praze otevřela první...

16. září 2025

OBRAZEM: Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec

Nigerijská kuchařka překonala světový rekord ve vaření největšího hrnce rýže jollof. Obří hrnec se v jednu chvíli rozbil, když ho zvedal jeřáb, aby mohl být zvážen. Jedna strana se prohnula a...

16. září 2025  19:17

Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Přes čtyři tisíce zákazníků šanghajské restaurace má nárok na odškodnění kvůli tomu, že dva 17letí mladíci v únoru namočili do hrnce s vývarem. Tito mladí muži musí zaplatit 2,2 milionu jüanů (přes...

16. září 2025  19:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Protiruské sankce podevatenácté. Tentokrát se mohou dotknout Číny i Indie

Evropská unie momentálně projednává již 19. sankční balíček vůči Rusku. Ve srovnání se těmi předchozími by se okruh sankcí mohl tentokrát vztahovat také na firmy z Indie a Číny, které v době trvající...

16. září 2025

Za šlendrián nejvyšší pokuta. Úřady v USA nenechaly vypadlé dveře boeingu jen tak

Americký letecký úřad navrhl uložit společnosti Boeing pokutu ve výši 3,1 milionu dolarů (téměř 73 milionů Kč) za porušení bezpečnostních předpisů. A to včetně těch, která souvisejí s vypadnutím...

16. září 2025  17:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.