„Podle vyšetřovatelů došlo nejprve k verbálnímu konfliktu mezi dvěma cestujícími, který přerostl v fyzickou potyčku,“ uvedl v prohlášení pro The Daily Mail šerifský úřad okresu Miami-Dade na Floridě. „Oba muži byli s lehkými zraněními převezeni do místní nemocnice. Oba odmítli vznést obvinění,“ doplnil úřad.
Svědek pro místní televizní stanici Local10 uvedl, že viděl, jak zmínění pasažéři běží směrem k bazénové zóně, ta však byla brzy ohraničena páskou. Následně kapitán oznámil návrat do přístavu.
„Náš tým poskytl lékařskou péči dospělým hostům, kteří se na palubě zapojili do potyčky, a nyní se léčí pro svá zranění,“ uvedla společnost Royal Caribbean.
Doplnila, že již upozornila místní úřady a úzce s nimi spolupracuje. „Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování v tuto chvíli nemáme žádné další informace, které bychom mohli sdílet,“ doplnila společnost.
Potyček na palubách přibývá
Čtvrtá největší výletní loď na světě Wonder of the Seas patří do flotily společnosti Royal Caribbean International. Vyplula podle dat Cruise Mapper z Miami v 16:30 místního času a měla na programu čtyřdenní okružní plavbu po Bahamách. Na fotografiích, které kolují na sociálních sítích, je vidět přítomnost několika policejních vozidel a také vozidla záchranné služby. Jeden z pasažérů stanici WSVN řekl, že z lodi bylo eskortováno přibližně tucet lidí.
Nejde o první potyčku na výletní lodi v poslední době. Analytici z oboru zaznamenali nárůst konfliktů, jelikož se sektor dostává na předpandemickou úroveň.
Například na internetu koluje video, na kterém se na palubě lodi Carnival Cruise pere skupina mladých pasažérů, zatímco zděšení svědci je sledují a někteří si potyčku natáčejí. „Kde je sakra ochranka?,“ křičel jeden z nich.
Co přesně vyvolalo rozruch na palubě, ovšem není jasné. „Kvůli kuřecím stripsům. Je to šílené,“ uvedl ve videu cestující Mike Terra, který záběry natočil a nahrál je online. V rozhovoru pro portál The New York Post následně přiznal, že nebyl dostatečně blízko, a tak neví, proč konflikt skutečně vznikl. „Jen jsme věděli, že stáli ve frontě na jídlo,“ zmínil.