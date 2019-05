Je za tím odpor k plastům? Prodej jogurtovačů roste. Oblíbili si je i Češi

Sue Reedová, která se v britském Northumberlandu živí pletením z recyklované vlny, si už léta vyrábí domácí jogurt. „Snažíme se už dlouho žít udržitelným způsobem a hospodárně. Pěstujeme si vlastní zeleninu, do supermarketů moc nechodíme a jíme to, co zrovna roste,“ říká. „Vypadáme jako hipíci, ale vlastnoručně vyrobený jogurt je opravdu o dost levnější a chutnější,“ doplnila.

Britské obchodní řetězce John Lewis a Lakeland hlásí, že prodeje jogurtovačů rostou. Online obchodu EasiYo, který prodává pomůcky a ingredience pro výrobu vlastního jogurtu, loni stoupla poptávka o 26 procent, píše list Guardian.

Britka přivede mléko k varu, pak ho nechá zchladnout. V plastové nádobě ho pak smíchá se startovací kulturou. Nádobu zakryje vlněnou pokrývkou a nechá ve skříňce s přístupem vzduchu odpočívat. „Ve skutečnosti nepotřebujete módní vybavení, stačí jen trochu zkušenosti,“ vysvětluje Reedová.

Nákupčí řetězce John Lewis Stella Winklewska nicméně potvrzuje, že prodeje multifunkčního hrnce za 80 liber (2350 Kč) s funkcí jogurtovače rostou o 300 procent. „Naši zákazníci jsou v kuchyni kreativnější a investují do produktů, které jim umožní osobní vklad,“ míní.

Mluvčí obchodů s domácími potřebami Lakeland vyšší poptávku zas vysvětluje intenzivnější starostí zákazníků o životní prostředí a touhou snížit objem plastového odpadu. Tržby z elektrického jogurtovače jeho vlastní značky v posledním roce narostly o 49 procent.

Tento trend se nevyhýbá ani Česku. Například v internetovém obchodě Alza.cz rostou prodeje přístrojů na výrobu domácího jogurtu meziročně v desítkách procent. „Vliv na životní prostředí z pohledu plastů může být jeden z aspektů – může to být také ale i viditelný příklon ke zdravé výživě,“ míní mluvčí Alzy Patricie Šedivá. „My se na důvody nákupu zákazníků neptáme, ale sledujeme, že kupují i další produkty zohledňující zdravý životní styl,“ doplnila. Podle ní se jogurtovače nejvíc prodávají v tomto období, kdy je nejdostupnější čerstvé ovoce a dále před Vánoci, kdy ho lidé pořizují jako dárek.

Pro britskou foodblogerku Priyu Krishnovou je domácí jogurt také způsob, jak zůstat v kontaktu s tradicí. „Pro mnoho Jihoasiatů je důležitá startovací kultura - dává jogurtu unikátní a důvěrnou příchuť a umožňuje uchovat rodinný dokaz,“ konstatuje.

Vypráví o příbuzných, kteří startovací kulturu vezli přes několik kontinentů, aby ji mohli sdílet se svou komunitou. „Dlouho žijící startovací kultury se mohou stát věcí děděnou z generace na generaci,“ říká. Její otec například své jogurtové bakterie udržoval při životě 26 let.