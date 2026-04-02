Klíčový ropovod pro Česko byl mimo provoz, tajné služby prověřují možný útok

Ropovod TAL, který je od loňska klíčovým zdrojem ropy pro Česku republiku, byl pět dnů v minulém týdnu mimo provoz. Důvodem bylo poškození elektrického vedení. Česko během té doby čerpalo ropu ze zásobníků v Německu. V současnosti už je ropovod opět v provozu. Upozornil na to ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Podle serveru příčina poškození není jasná, prošetřuje se i možnost cíleného útoku.
Ropovod TAL v italském Terstu. (10. září 2024)

Ropovod TAL v italském Terstu. (10. září 2024)

Italský ropovod TAL zásobuje i Česko
Vláda kvůli omezení dodávek z TAL v pondělí schválila půjčku 100 000 tun ropy z nouzových zásob pro tuzemské rafinerie Orlen Unipetrol, tedy objem na zhruba čtyři dny provozu. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) k omezením ropovodu uvedl, že na něm pokračují údržbové a rekonstrukční práce, které byly plánovány dlouho dopředu.

Podle Seznam Zpráv byl ale ropovod minulý týden na pět dní zcela mimo provoz. Příčinou bylo poškození vedení vysokého napětí u čerpací stanice Paluzza v severoitalských Alpách nedaleko hranice s Rakouskem. „Minulý týden nás společnost Terna provozující elektrickou síť požádala o odpojení čerpací stanice v Paluzze kvůli poškození jejich elektrického stožáru, který naši stanici napájí,“ uvedla mluvčí společnosti TAL Group Paola Pasinová.

Válka na Blízkém východě ohrožuje dodávky ropy pro TAL jen v menší míře

Závada na stanici, která je poslední čerpací stanicí ropovodu před alpským masivem, tak podle serveru zastavila proudění ropy v celém ropovodu, protože surovina nemá dostatečný tlak na překonání výškového rozdílu. „Provoz ropovodu se kvůli výpadku elektřiny zastavil a po několika dnech byl obnoven, když provozovatel elektrické přenosové soustavy, společnost Terna, obnovil dodávky elektřiny,“ dodala Pasinová.

Výpadek začal 26. března, trval pět dnů. Příčina poškození vedení vysokého napětí zatím není jasná. Podle Seznam Zpráv prošetřují nehodu tajné služby několika zemí kvůli podezření z cíleného útoku.

Ropovod TAL posílil, Česko už ruské dodávky nepotřebuje. Družba však zůstává

Během výpadku ropa do Česka tekla pouze ze zásobníků v Německu ropovodem IKL, který se v Ingolstadtu napojuje na TAL. „Z pohledu zásobování České republiky ropou probíhala přeprava ropovodem IKL dle plánu, a to především díky dostatečnému objemu ropy uskladněnému v zásobnících na tankovišti v Mero Germany,“ uvedla mluvčí českého provozovatele ropovodů MERO Barbora Putzová.

Ropovod TAL začíná v Terstu, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů. Největší podíl tvoří dodávky z oblastí okolo Kaspického a Černého moře, USA a Afriky. V současnosti je po loňském ukončení dodávek z ruského ropovodu Družba jediným zdrojem ropy pro Česko. Po loňském rozšíření může dodávat do ČR až osm milionů tun ropy ročně.

14. ledna 2025
