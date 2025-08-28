Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby

Autor: ,
  9:23
Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek ráno to uvedly maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu bylo důsledkem jednoho z útoků na Družbu, za nímž stála Ukrajina, která se čtvrtým rokem brání ruské agresi.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Doufám, že provoz zůstane stabilní a nedojde už k žádným útokům na energetickou infrastrukturu,“ napsala Saková na síti Facebook.

Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem maďarského premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Orbán následně pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky.

Maďarsko i po zahájení rozsáhlé invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 udržuje s Moskvou vztahy, které označuje za pragmatické. To vytváří napětí v Evropské unii, kde řada zemí vůči Rusku zaujímá výrazně tvrdší postoj a pozici Orbánovy vlády označuje za proruskou.

Ukrajina loni v létě zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tuto firmu přidal na sankční seznam, čímž pak zdůvodňovali, proč nemohou tranzit umožnit. Maďarsko tehdy postup Ukrajiny označilo za vydírání.

Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

Tranzit ruské ropy přes Ukrajinu do Evropy jižní větví ropovodu Družba loni klesl o 16 procent na zhruba 11,36 milionu tun. Dostal se tak na nejnižší úroveň nejméně od roku 2014 a pravděpodobně byl nejnižší od roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost. Dodávky ropovodem Družba do České republiky klesly o více než třetinu.

EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

PPF se stahuje z boje o německou televizi ProSieben. Svůj podíl nabídla Italům

Česká skupina PPF ukončuje investici v německé televizní společnosti ProSiebenSat.1. Svých téměř 15,7 procenta základního kapitálu německé firmy nabídla druhému zájemci o tuto televizi, italské...

28. srpna 2025  9:50

Čerpací stanice zlevňují. Benzin i nafta stojí nejméně od poloviny června

Pohonné hmoty v Česku dál zlevňují. Průměrná cena za litr benzinu klesla za poslední týden o 13 haléřů na 33,79 koruny. O 27 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,38...

28. srpna 2025  9:38

Do Maďarska a Slovenska opět teče ruská ropa z Družby

Ropovodem Družba opět proudí ruská ropa do Maďarska a na Slovensko. Ve čtvrtek ráno to uvedly maďarská energetická společnost MOL a slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Přerušení provozu...

28. srpna 2025  9:23

Dovolená v Řecku? Pro mnoho místních nereálné, prázdniny si suplují jinak

Přestože se Řecko řadí mezi nejoblíbenější letní destinace, jeho obyvatelé si delší odpočinek na zdejších plážích často dovolit nemůžou. Země se po bankrotu potýká s vysokými životními náklady a...

28. srpna 2025

Quinoa a bezmasé dny. Školy se na poslední chvíli dozvěděly, jak od září vařit

Premium

Pár dní před začátkem nového školního roku se školní jídelny oficiálně dozvěděly, jak budou moci od září nově vařit obědy. Teprve ve středu vyšla vyhláška o školním stravování, podle níž by školy...

28. srpna 2025

All-inclusive v ohrožení? Turecká vláda chce zrušit hotelové bufety kvůli plýtvání

Rozsáhlé a rozmanité bufety v tureckých letoviscích se těší velké popularitě. Mají ovšem i svou stinnou stránku – velké plýtvání jídlem. Turecká vláda proto přišla s návrhem tento typ stravování...

27. srpna 2025

Pěkné pero, krásně píše, chválil Trump. Akcie výrobce vylétly o desítky procent

Stačila jedna pochvala od prezidenta Donalda Trumpa adresovaná zdobenému peru a akcie jihokorejského výrobce kancelářských potřeb společnosti MonAmi posílily za pouhé dva dny o 60 procent. Pero...

27. srpna 2025

Poptávka po zbraních roste. Rheinmetall otevřel největší muniční továrnu v Evropě

Německý zbrojní koncern Rheinmetall ve středu otevřel novou muniční továrnu, která bude největší v Evropě. Továrna vyrostla na severozápadě Německa. Rheinmetall si tak chce upevnit pozici největšího...

27. srpna 2025  15:51

Tragédie v Kalifornii. Rodina viní umělou inteligenci ze smrti syna

Rodina z Kalifornie zažalovala společnost OpenAI kvůli smrti svého šestnáctiletého syna Adama Rainea. Tvrdí, že chatbot ChatGPT podpořil jeho sebevražedné myšlenky a dokonce mu poskytl podrobnosti o...

27. srpna 2025  15:09

Hyundai v Nošovicích na tři směny zastaví výrobu. O auta je menší zájem

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Zaměstnanci nepůjdou do práce na středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. Firma...

27. srpna 2025  15:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soud schválil konec provozu Kovosvitu v Sezimově Ústí. Závod má dluhy za miliardu

Českobudějovický krajský soud schválil ukončení provozu závodu Kovosvit Mas Machine Tools v Sezimově Ústí. Navrhl to insolvenční správce firmy, protože podnik už podle něj prakticky nefunguje. Firma,...

27. srpna 2025  14:19

Zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je mimo realitu, píší automobilky Leyenové

Evropští výrobci automobilů se obrátili na Evropskou komisi s požadavkem na revizi plánů na snižování emisí. Zákaz spalovacích motorů na území Evropské unie, který by měl začít platit za deset let,...

27. srpna 2025  14:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.