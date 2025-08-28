„Doufám, že provoz zůstane stabilní a nedojde už k žádným útokům na energetickou infrastrukturu,“ napsala Saková na síti Facebook.
|
Družba závisí na Maďarsku, smál se po útocích Zelenskyj. Výhrůžky, zuří Budapešť
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli před novináři připustil, že útoky ukrajinských dronů na ropovod Družba v Rusku souvisejí s odporem maďarského premiéra Viktora Orbána proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Orbán následně pohrozil Kyjevu dlouhodobými důsledky.
Maďarsko i po zahájení rozsáhlé invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022 udržuje s Moskvou vztahy, které označuje za pragmatické. To vytváří napětí v Evropské unii, kde řada zemí vůči Rusku zaujímá výrazně tvrdší postoj a pozici Orbánovy vlády označuje za proruskou.
Ukrajina loni v létě zastavila tranzit ropy od ruské společnosti Lukoil do Maďarska a na Slovensko. Kyjev tuto firmu přidal na sankční seznam, čímž pak zdůvodňovali, proč nemohou tranzit umožnit. Maďarsko tehdy postup Ukrajiny označilo za vydírání.
|
Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa
Tranzit ruské ropy přes Ukrajinu do Evropy jižní větví ropovodu Družba loni klesl o 16 procent na zhruba 11,36 milionu tun. Dostal se tak na nejnižší úroveň nejméně od roku 2014 a pravděpodobně byl nejnižší od roku 1991, kdy Ukrajina získala nezávislost. Dodávky ropovodem Družba do České republiky klesly o více než třetinu.
EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.