Společnost Exxon nedávno představila plán, podle něhož by mohla investovat až 24 miliard dolarů (495 miliard Kč) do nigerijských hlubinných ropných polí. Chevron zase rozšířil své působení ve Venezuele. Společnost BP koupila podíly v ropných blocích u pobřeží Namibie a společnost TotalEnergies podepsala smlouvu o průzkumu s Tureckem, píše portál The Wall Street Journal.
V uplynulém týdnu učinila společnost Exxon další krok směrem k zahájení vrtných prací u pobřeží Řecka. V posledních měsících podepsala předběžné dohody o průzkumu s Tureckem a Gabonem. V Trinidadu a Tobagu provádí společnost seismické průzkumy s cílem najít ropu a zemní plyn v hlubokých vodách této země.
Mezinárodní výdaje společnosti Exxon dosáhly v loňském roce přibližně devíti miliard dolarů (185 miliard Kč) včetně nákladů na stávající projekty. Společnost Chevron mezitím posílila svůj průzkumný a firma letos vyčlenila sedm miliard dolarů (144 miliard Kč) na investice do rozvoje pobřežních projektů po celém světě.
„Nedávný krok země směřující ke změně zákonů upravujících obchody s fosilními palivy je dobrým prvním krokem,“ uvedl na adresu Venezuely generální ředitel společnosti Chevron Mike Wirth.
Útoky Íránu na energetickou infrastrukturu a dopravní zácpy v oblasti Perského zálivu vyvolaly celosvětový boj o ropu a způsobily některým západním ropným společnostem ztráty v řádu miliard dolarů. Nárůst cen energií však ropnému průmyslu naopak přináší nečekané příjmy, které by mu měly pomoci proniknout do oblastí, které byly dříve nedosažitelné nebo byly před lety opuštěny.
Vedoucí pracovníci v energetickém sektoru se také soustředí na dlouhodobější úkol: najít dostatek ropy a zemního plynu, aby zajistili své zisky až do 30. let 21. století, uvedli někteří insideři.
Některé západní ropné společnosti působící na Blízkém východě utrpěly značné ztráty. Společnost Exxon uvedla, že válka v prvním čtvrtletí snížila její celosvětovou produkci ropy a zemního plynu o šest procent. Firma se po poškození zařízení na zpracování zemního plynu v Kataru připravuje na roční výpadek tržeb ve výši přibližně 5 miliard dolarů. Její partner, společnost QatarEnergy, odhaduje, že opravy by mohly trvat až pět let.
Ekonomické důsledky války tak vedou společnosti k diverzifikaci svých portfolií a k rozložení rizika narušení dodávek po celém světě. Energetické společnosti se rovněž snaží navýšit své zásoby. Podle společnosti Wood Mackenzie musí světoví producenti ropy najít dostatek nových zdrojů, aby své celkové zásoby navýšili o 300 miliard barelů a dokázali tak uspokojit globální poptávku až do roku 2050.
„Trvale vysoké ceny ropy jsou nejlepším přítelem průzkumu,“ uvedl Schreiner Parker, analytik výzkumné a poradenské společnosti Rystad Energy. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude s každým barelem ropy pocházejícím z Perského zálivu podle něj spojena riziková prémie, která bude motivovat k průzkumu nových ložisek, uzavřel podle amerického portálu.