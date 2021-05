Saúdský ropný klenot letos vydělal už víc než půl bilionu korun

„Oživení světové ekonomiky posílilo trhy s energií,“ uvedl šéf podniku Amín Násir. „Vzhledem k pozitivním známkám u poptávky po energii v roce 2021 máme větší důvod k optimismu, že přicházejí lepší dny,“ dodal.

V celém loňském roce se čistý zisk podniku propadl téměř o polovinu na 49 miliard dolarů. Pandemie nemoci covid-19 totiž vedla k výraznému poklesu cen ropy.

Aramco je největší ropnou společností na světě a koncem roku 2019 vstoupila na saúdskoarabskou akciovou burzu, kde prodala asi 1,5 procenta svých akcií. Koncem dubna Saúdská Arábie oznámila, že jedná o prodeji dalšího jednoprocentního podílu v podniku přední globální energetické společnosti. Tu ale nejmenovala.

Do dvou let by také firma mohla prodat další akcie mezinárodním investorům a na domácí burze a část akcií firmy by mohla být přesunuta do saúdskoarabského státního investičního fondu.

Saudi Aramco se na globální produkci ropy podílí asi deseti procenty. Společnost se při svém vstupu na burzu stala prvním podnikem na světě, jehož tržní hodnota překonala dva biliony dolarů.