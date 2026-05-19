Malý neobydlený ostrov Šidvar je jednou z nejvýznamnějších íránských chráněných přírodních rezervací. V jeho okolí se nacházejí rozsáhlé korálové útesy a hnízdí zde více než 80 tisíc ptáků. „Je to známé jako íránské Maledivy – krásné místo,“ uvedl pro The New York Times Káveh Madání, ředitel Institutu OSN pro vodu, životní prostředí a zdraví.
Experti dávají znečištění do souvislosti s útokem na rafinerii na nedalekém ostrově Láván. Videa, která se objevila na sociálních sítích, byla zřejmě pořízena krátce po 8. dubnu, kdy íránská státní média informovala o zasažení rafinerie. Proč se videa objevila na internetu až teď, není jasné. Podle amerického portálu to nejspíše souvisí s obnovením přístupu k internetu v zemi.
„S velkou jistotou mohu říct, že záběry zachycují ropnou skvrnu, která se rozšířila z Lávánu. Známe zdroj znečištění,“ zmínil Kaveh Madani. Další ropná skvrna byla spatřena poblíž ostrova Chárg, jednoho z nejdůležitějších íránských exportních a skladovacích míst ropy. Její příčiny však nejsou jasné, napsal americký portál.
Komplikace pro odsolování vody
Podle expertů mohou mít ropné skvrny důsledky i na další země Perského zálivu. „Mezi nejbezprostřednější a nejrozsáhlejší mohou patřit vliv na infrastrukturu pro odsolování vody, protože mnoho zemí Perského zálivu je silně závislých na odsolené mořské vodě pro komunální i průmyslové zásobování,“ upozornil Manoočehr Širzaí, íránský expert na životní prostředí, který vyučuje geofyziku a dálkový průzkum Země na americké univerzitě Virginia Tech.
„Tato zařízení odebírají mořskou vodu přímo z Perského zálivu, což je činí velmi zranitelnými vůči kontaminaci ropou,“ doplnil.
Uvedl, že se mu pomocí satelitních snímků podařilo detekovat několik ropných skvrn u vod Šidvaru a Lávánu. Na satelitních snímcích z počátku května také identifikoval rozsáhlou ropnou skvrnu poblíž ostrova Chárg.
Experti upozorňují, že k ropným skvrnám dochází v kritickém období rozmnožování místních živočichů. Zmiňují také, že Perský záliv není otevřený oceán, což znamená, že se v něm ropa kvůli pomalejší cirkulaci vody může držet déle a šířit se po celé oblasti.
„Jakmile ropa unikne do Perského zálivu, její dopady už nepřestavují jen součást válečného konfliktu,“ uvedl íránský ochránce přírody Imán Ebrahímí, který se čtyři roky věnoval výzkumu ptačích populací na Šidvaru. „Přesouvá se na pláže, do hnízd, peří, k želvím mláďatům, rybím líhním a tělům zvířat, která patří celému regionu,“ doplnil.