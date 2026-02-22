Město, které živila ropa, chřadne. Aberdeen doplácí na zelenou transformaci

Autor:
Skotské město Aberdeen se dlouhá léta řadilo mezi nejbohatší centra celého Spojeného království, a to hlavně díky těžbě ropy. Jejím přirozeným důsledkem byla nízká nezaměstnanost i relativně vysoké mzdy. V poslední době ale celý britský ropný sektor upadá a s ním právě i skotské město Aberdeen.
Ropa přestává být pro britskou ekonomiku důležitá (11. února 2026).

Ropa přestává být pro britskou ekonomiku důležitá (11. února 2026). | foto: Profimedia.cz

Ropa přinesla v minulosti skotskému městu Aberdeen nebývalý růst. (11. února...
Život ve městě Aberdeen postupně uvadá. Může za to úpadek těžby ropy. (11....
Tankery ve skotském městě Aberdeen (11. února 2026).
Pohled na město Aberdeen (11. února 2026).
9 fotografií

Rozsáhlá ropná ložiska ve vodách nedaleko Aberdeenu byla objevena již v 70. letech minulého století. Netrvalo dlouho a začalo se těžit. Ropa během několika let proměnila město k nepoznání a učinila z něj prosperující centrum, kde žila i spousta britských milionářů. Tyto doby jsou ale nenávratně pryč, píše agentura Bloomberg.

Podobně jako v Evropské unii se i v Británii hlasitě řeší zelená transformace. Ta se negativně projevuje především na ropný a plynárenský sektor, který je ve Spojeném království dlouhodobě spjatý hlavně se Skotskem. Právě Aberdeen je nyní symbolem úpadku, který odklon od fosilních paliv způsobuje.

Sny a realita britské elektromobility. K nabíjení není síť ani elektřina

Současná britská vláda vnímá zelenou transformaci jako zásadní pilíř svého politického programu. Mimo jiné proto v roce 2025 žádná firma ve Spojeném království nerozeběhla ani jeden nový průzkumný ropný vrt, vyplývá z analýzy společnosti Wood Mackenzie. Stalo se tak vůbec poprvé od šedesátých let minulého století.

Zelená politika vlády pod drobnohledem

Politika aktuální britské vlády má řadu odpůrců. Namítají, že zelenání britské ekonomiky již zašlo až příliš daleko. Upozorňují, že zdražuje energie britským firmám i domácnostem a likvidují se pracovní místa. I přesto ale britská vláda na své politice trvá, což před několika dny potvrdila třeba i tím, že se zavázala do roku 2030 výrazně rozšířit kapacity britských větrných zdrojů, a to právě na úkor těžby ropy.

S kritikou britské politiky nedávno na Světovém ekonomickém fóru v Davosu přišel i americký prezident Donald Trump, který pro svůj odbor k obnovitelným zdrojům celosvětové známý. „Všude jsou jenom větrníky,“ vysmál se Trump Británii a varoval ji, že míří do úpadku.

Tlak na výstavbu bateriových center zvyšuje riziko obřích požárů, varují experti

V říjnu loňského roku britský předseda vlády Starmer slíbil, že díky obnovitelným zdrojům vznikne ve Spojeném království do roku 2030 více než 400 tisíc nových pracovních míst. I proto britská vláda již vyčlenila více než 20 milionů liber (asi půl miliardy korun). Ty mají sloužit k rekvalifikaci zaměstnanců, kteří nyní pracuji v ropném a plynárenském sektoru. „Máme plán, díky němuž se Británie stanou velmoci v oblasti čisté energie,“ uvedl britský premiér před několika týdny.

Zaměstnanost v britském ropném sektoru klesá

Postupný konec těžby ropy a plynu ve Velké Británii se jeví jako neodvratitelný. Mimo jiné proto, že význam ropného a plynárenského sektoru na chodu britské ekonomiky už je jen zanedbatelný. „Odvětví tvoří už jen zhruba jedno procento britské ekonomiky,“ tvrdí ekonom David Owen.

Potvrzují to i data. Zaměstnanost v ropném a plynárenském sektoru se poslední roky významně propadá. Klesají i příjmy, které Spojené království z těžby na daních získává. V loňském roce šlo o 4,5 miliardy liber, což je jen zlomek toho, na co byla britská státní kasa ještě několik let zpět zvyklá.

Skotové vnímají zelené ambice vlády Spojeného království s obavami. Mimo jiné proto, že mají v paměti deindustrializaci, která ve Velké Británii probíhala v 70. a 80. letech minulého století. Tehdy skončila spousta firem v oblasti těžby uhlí a výroby oceli, což mělo obrovské sociální důsledky. „Máme morální povinnost plnit klimatické závazky, ale musíme myslet také na socioekonomické dopady,“ tvrdí skotská politička Gillian Martinová.

Norský Stavenger to pojal jinak

V době, kdy evropský význam skotského města Aberdeen postupně uvadá, píše zcela jiný příběh norský Stavenger. Tam se totiž ropa stále ve velkém těží, neboť Norsko k těžbě přistoupilo úplně jinak než Británie. Těžba se postupně prodlužuje a norský stát si nad ní drží poměrně silnou kontrolu. I proto jen z těžby ropy a plynu každý rok plyne do norských fondů asi 2,1 bilionů dolarů (asi 42 bilionů korun), z čehož profituje i již zmíněné město.

Útlum těžby ropy v Severním moři trápí Brity. Dotkne se těch nejzranitelnějších

V Aberdeenu se ale kvůli propadajícímu ropnému sektoru život rychle mění. Z Union Street, což je dlouhodobě nejznámější nákupní ulice, postupně odchází ty nejluxusnější značky a nebytové prostory po nich zůstávají prázdné.

Místní přiznávají, že jde o realitu, na kterou si za poslední dobu již zvykli. „Důsledky vidíte na každém kroku. Když se městem procházíte, cítíte to,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg vysokoškolský pedagog De Leeuw.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Město, které živila ropa, chřadne. Aberdeen doplácí na zelenou transformaci

Ropa přestává být pro britskou ekonomiku důležitá (11. února 2026).

Skotské město Aberdeen se dlouhá léta řadilo mezi nejbohatší centra celého Spojeného království, a to hlavně díky těžbě ropy. Jejím přirozeným důsledkem byla nízká nezaměstnanost i relativně vysoké...

22. února 2026

Šil načerno spacáky, pak objevil unikátní vlákno. Průkopník líčí vznik funkčního prádla

Premium
Mario Vlček hned po listopadu 1989 získal živnostenský list a začal vyrábět...

Je takovým outdoorovým vizionářem. Extrémní sportovec Mario Vlček naučil Čechy nosit funkční prádlo. Před víc než třiceti lety odstartoval revoluci, díky které nemusíme být ani při pohybu upocení a...

22. února 2026

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

21. února 2026  17:38

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k...

Letecká společnost Lufthansa zpřístupnila rezervace sedadel v byznys třídě Allegris na svých letounech Boeing 787. Plné otevření rezervací sedadel v prémiové sekci mělo původně být možné již v...

21. února 2026

Jak se pozná falešný med? Potravinové podvody způsobují stamiliardové škody

Ilustrační snímek

Potravinové podvody se často nehlásí a jejich skutečný rozsah tak zůstává skrytý. Odhad z roku 2025 přesto mluví o celosvětových škodách kolem 290 miliard korun ročně. Nejčastěji se falšují běžné i...

21. února 2026

Zkoušíme návrat ke kořenům, ale chybějí nám lidé, říkají ocenění podnikatelé

Jiří Šafář získal logo Regionální potravina za Mělnický křen a Leoš Zahrádka z...

Logo Regionální potravina je pro mnohé zemědělce potvrzením kvality, pro jiné příležitostí, jak se zviditelnit. Dva ocenění podnikatelé – Jiří Šafář s Mělnickým křenem a Leoš Zahrádka z Farmy...

21. února 2026

Opuštěných lodí bez majitelů přibývá. Posádky zůstávají uvězněné na palubách

Ropný tanker Mersin v Boporu (13. srpna 2025)

Ve světě rychle přibývá opuštěných lodí. Jejich majitelé jsou často nedohledatelní a plavidla bývají ve velmi špatném technickém stavu. Posádky ropných tankerů anebo jiných obchodních plavidel, které...

21. února 2026

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

21. února 2026

Doba nejistoty kvůli energiím pro živnostníky skončila, letos se vyplatí fixovat

Premium
ilustrační snímek

Vývoj posledních let ukázal, že energie mohou během krátké doby dramaticky změnit finanční situaci firem. Dnes je však trh stabilnější, předvídatelnější a ceny jsou na úrovni, která podnikatelům...

21. února 2026

Nezaměstnanost na Slovensku dosáhla tříletého maxima

V Bratislavě otevřeli asistenční centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny. (28....

Míra nezaměstnanosti na Slovensku letos v lednu podle svého hlavního ukazatele stoupla. Vyšplhala se na zhruba tříleté maximum 4,42 procenta. Zvýšila se třetí měsíc v řadě, loni v prosinci činila...

20. února 2026  20:50

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud v pátek označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci,...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  20:29

Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký prezident Donald Trump se již od svého nástupu do funkce amerického prezidenta snaží podporovat domácí průmysl. Těží z toho i americký výrobce letadel Boeing, který navzdory několika...

20. února 2026  19:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.