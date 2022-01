Družbou poteče více ropy. Transněfť zvedne dodávky pro Česko i Polsko

Dodávky do Německa by měly stoupnout o téměř čtvrtinu na 19,3 milionu tun a do Polska o více než polovinu na 13 milionů tun. Dodávky na Slovensko plánuje Transněfť zvýšit o 13,5 procenta na 5,9 milionu tun a do Maďarska o tři procenta na 3,5 milionu tun. Informovala o tom agentura TASS a odvoláním na mluvčího podniku Igora Demina.

Rusko je důležitým dodavatelem ropy i plynu do Evropy. V poslední době stojí v centru pozornostiruské dodávky plynu, jehož ceny v Evropě výrazně vzrostly.

Moskva se v souvislosti se zdražováním plynu stala terčem obvinění, že se omezováním dodávek snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému vydání povolení k provozu plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko taková obvinění odmítá.

Ropovod Družba Ropovod Družba je nejdelším ropovodem na světě a v celé své délce měří přes 5 100 km. Spojuje osm evropských zemí a tvoří tak jednu z nejrozsáhlejších ropovodních sítí. Denně jím protečou až dva miliony barelů ropy. Také je nejstarším fungujícím ropovodem na území České republiky.

Data německého provozovatele plynovodní sítě Gascade dnes ukázala, že plynovod Jamal, který obvykle přepravuje ruský plyn do západní Evropy, dál funguje v obráceném režimu. Surovina tak proudí z Německa do Polska, proti víkendu její tok navíc zesílil, uvedla agentura Reuters.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes prohlásil, že Rusko zůstává spolehlivým dodavatelem energií do Evropy navzdory „obtížným časům“ ve vzájemných vztazích.

Zprávy britských médií o možném přerušení dodávek v případě sankcí vůči Rusku označil za hysterii. Mezi Ruskem a západními zeměmi nyní panuje zvýšené napětí kvůli Ukrajině.