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Ropa po útocích v Hormuzu zase zdražuje. Z krize může těžit hlavně Rusko

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  12:38
Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026)

Společné námořní cvičení Ruska a Íránu v Hormuzském průlivu (19. února 2026) | foto: Iranian ArmyReuters

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
Pohled na tankery v Hormuzském průlivu během útoku na Írán (3. března 2026)
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...
Tanker proplouvající Hormuzským průlivem.
26 fotografií
Ceny ropy a dalších komodit v úterý rostou. Trhy znervóznily další útoky na tankery v Hormuzském průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy. Spojené státy reagovaly obnovením sankcí vůči Íránu. Z dražší ropy přitom může těžit především Rusko.

Po oznámení amerického ministerstva financí vzrostly ceny ropy na trzích o více než pět procent. Washington znovu zavedl sankce vůči íránské ropě i přesto, že ještě minulý měsíc Teheránu povolil její prodej až do 21. srpna. Nově bude Írán moci ropu prodávat už jen do 17. července, píše agentura Reuters.

Cena severomořské ropy Brent se ve středu vyšplhala nad 76 dolarů za barel, tedy zhruba 1 610 korun. Od začátku týdne tak vzrostla o více než šest procent. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ve stejný den překročila 72 dolarů za barel, v přepočtu asi 1 526 korun, a za týden si zatím připisuje více než pět procent.

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Trhy věřily v pevnější příměří

Po uzavření předběžné dohody mezi Spojenými státy a Íránem minulý měsíc ceny ropy výrazně klesly. Podle Boba McNallyho, šéfa poradenské společnosti Rapidan Energy Group, ale aktuální vývoj ukazuje, že příměří není tak pevné, jak se trh dosud domníval. „Ropný trh bude muset do cen znovu započítat riziko,“ uvedl.

Obnovení amerických sankcí na íránskou ropu přichází poté, co tři tankery v posledních dnech nahlásily zásahy neznámými projektily v Hormuzském průlivu a jeho okolí. Informovala o tom agentura UKMTO, která je napojená na britské námořnictvo a sleduje bezpečnostní incidenty v oblasti.

Napětí v Hormuzském průlivu trvá. Tanker s katarským plynem po zásahu začal hořet

Írán se k událostem bezprostředně nevyjádřil a k útokům se dosud nikdo nepřihlásil. Jeden z amerických představitelů však pro Reuters uvedl, že podle prvotních informací mohly na tři obchodní lodě zaútočit právě íránské síly.

Pro samotný Írán jsou obnovené sankce komplikací. Vývoz ropy je totiž pro íránskou ekonomiku zásadním zdrojem příjmů. Vývoz ropy Teheránu dlouhodobě přináší miliardové příjmy. Zároveň ale platí, že i přes omezení se Íránu v posledních letech dařilo export zvyšovat, hlavně díky dodávkám do Číny.

Z krize může těžit Rusko

Pokračující krize na Blízkém východě může nahrávat Rusku, které v posledních měsících patřilo v posledních měsících mezi důležité dodavatele světového trhu s ropou. Západní sankce sice omezily jeho přístup k části odběratelů, ruská ropa ale dál proudila hlavně do Asie. Rusko navíc může svou ropu prodávat dráž, než kdyby na Blízkém východě panoval klid.

Spojené státy zrušily výjimku pro prodej íránské ropy, ceny prudce rostou

Podle květnových dat analytického centra CREA směřovalo 50 procent ruského vývozu ropy do Číny a dalších 36 procent do Indie. Dvě největší asijské ekonomiky tak odebíraly dohromady zhruba 86 procent ruského exportu surové ropy, což jim pomáhalo částečně nahrazovat omezené dodávky z Perského zálivu.

Mezinárodní agentura pro energii v květnu uvedla, že ruský export ropy se v posledních týdnech zvýšil navzdory opakovaným ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Na trh se tak dostávaly dodatečné barely ropy v době, kdy cena ropy Brent během konfliktu na Blízkém východě vystoupala až nad 126 dolarů za barel.

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