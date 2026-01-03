Údery ve Venezuele poničily přístav, na ropu nemířily. Experti nemají obavy o ceny

  14:33aktualizováno  15:25
Státní venezuelská ropná společnost Pdvsa zatím nemá informace o tom, že by americké údery poničily její hlavní ropná zařízení. Podle agentury Reuters škody zaznamenal přístav ve městě La Guaira u Caracasu, ten však k exportu ropy neslouží.
foto: Juan Carlos HernandezReuters

Těžařské aktivity i rafinace ropy byly v sobotu podle agenturních zdrojů na normální úrovni. Podle analytika Saula Kavonice z firmy MST Marquee se ceny ropy krátkodobě mohou zvýšit, výhledově ale může americká operace vést k nižším cenám, pokud nová venezuelská vláda dosáhne zrušení sankcí a obnovení zahraničních investic.

Globální trh s ropou je v posledních měsících ve výrazném přebytku. A ten bude podle odhadů pokračovat i v letošním roce. Může za to kombinace starých i nových producentů, kteří zvyšují těžbu, a zároveň ruských barelů hledajících kupce navzdory sankcím.

Mezinárodní energetická agentura IEA odhaduje, že v roce 2026 by produkce mohla převýšit spotřebu až o 3,8 milionu barelů denně. Řada obchodníků sice počítá s nižšími čísly, i tak se ale očekává růst zásob.

Venezuelský ropný sektor navíc čelil v poslední době stále přísnějším sankcím ze strany USA. Ani případné výraznější a trvalejší omezení venezuelského ropného vývozu by nemělo způsobit citelnější zdražení pohonných hmot u českých čerpacích stanic. A naopak urovnání konfliktu a návrat venezuelské ropy na trh bude dál tlačit na cenový pokles.

„Donaldu Trumpovi jde ve Venezuele zjevně hlavně o ropu. Pokud ji pro sebe Američané znovuzískají, jde o špatnou zprávu pro Rusko, dobrou pro české řidiče,“ míní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Pokud by vývoj nakonec vedl ke skutečné změně režimu, mohlo by to časem znamenat více ropy na trhu. Obnovení produkce na plnou úroveň však potrvá,“ uvedl pro Reuters Arne Lohmann Rasmussen ze společnosti Global Risk Management.

Cena severomořské ropy Brent ještě v pátek mírně oslabovala na 60,43 dolaru za barel, zatímco americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu odepisovala 0,68 procenta na 57,03 dolaru za barel.

Oba typy ropy, tedy Brent i WTI, zaznamenaly roce 2025 roční cenové ztráty téměř 20 procent, což je nejvíce od roku 2020.

„Navzdory všem geopolitickým obavám se zdá, že trh s ropou zůstává neovlivněn. Ceny ropy se pohybují v dlouhodobém obchodním rozmezí a panuje pocit, že trh bude dobře zásobován bez ohledu na to, co se stane,“ uvedl analytik Phil Flynn ze společnosti Price Futures Group.

Venezuelský ropný průmysl

  • ZÁSOBY

Venezuela má největší zásoby ropy na světě, její těžba surové ropy však zaostává kvůli špatnému řízení, nedostatku investic a sankcím, uvádí agentura Reuters. Podle londýnského Energy Institute Venezuele patří přibližně 17 % světových zásob, tedy asi 303 miliard barelů.

  • PRODUKCE

Venezuela byla zakládajícím členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) spolu s Íránem, Irákem, Kuvajtem a Saúdskou Arábií a v 70. letech produkovala až 3,5 milionu barelů denně, což tehdy představovalo více než sedm procent světové produkce. V 21. století produkce klesla pod dva miliony barelů denně a loni činil průměr přibližně 1,1 milionu barelů denně.

  • PODNIKY

Venezuela svůj ropný průmysl v 70. letech znárodnila a vytvořila státní společnost Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). V 90. letech Venezuela podnikla kroky k otevření sektoru zahraničním investicím. PDVSA založila společné podniky s cílem zvýšit produkci, mimo jiné se společnostmi Chevron, China National Petroleum Corporation, ENI, Total a ruskou Rosněftí.

  • VÝVOZ, RAFINACE

Spojené státy bývaly hlavním odběratelem venezuelské ropy, avšak po zavedení sankcí se v posledním desetiletí hlavní destinací stala Čína. Vývoz se zastavil poté, co Trump v prosinci 2025 oznámil blokádu všech plavidel vstupujících do země nebo ji opouštějících.

