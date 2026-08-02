Rafinerie v oblasti Paraguaná na západě Venezuely kdysi bývaly výkladní skříní tamního ropného průmyslu. Závody Amuay a Cardón byly vybudovány tak, aby společně dokázaly zpracovat až 955 tisíc barelů ropy denně. Jejich nynější výkon je ale výrazně nižší, píše agentura Reuters.
Ještě před několika lety se v rafinerii Amuay z těžké ropy vyrábělo kvalitnější palivo s nižším obsahem síry. Kvůli nedostatku náhradních dílů z ní ale pracovníci postupně odmontovali čerpadla, části potrubí a využili je v jiných částech závodu. Jednotka je dnes odstavená a podle bývalého inženýra už ji nelze uvést zpět do provozu.
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„Všechno je tu ošklivé a rezavé,“ popsal jeden z nejmenovaných pracovníků v Amuay. Dodal, že odpadní nádrže jsou téměř plné, kolem potrubí prosakuje ropa a část provozu je dlouhodobě odstavená.
Situaci zkomplikovala i nedávná zemětřesení
Obnovu navíc zkomplikovala ničivá zemětřesení, která Venezuelu zasáhla 24. června. Tamní vláda nyní musí přednostně řešit poničené domy, silnice a další infrastrukturu. Větší investice do rafinérií se proto podle energetického analytika Oswalda Felizzoly pravděpodobně odsunou nejméně na rok 2027.
Zahraniční ropné společnosti sice po politických změnách znovu projevují o zemi zájem, soustředí se však hlavně na těžbu ropy a zemního plynu. Opravy zastaralých provozů jsou drahé, technicky složité a návratnost takových investic zůstává nejistá.
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Situaci nezměnila ani nová legislativa, která soukromým společnostem poprvé umožňuje rafinerie provozovat a prodávat vyrobená paliva. Podle odborníků však podmínky zůstávají pro investory málo výhodné. Stát může mimo jiné producentům účtovat novou daň až pět procent z jejich hrubých příjmů.
Americkým firmám se spíše vyplatí ropu převážet
Spojené státy navíc mají vlastní rafinerie uzpůsobené pro zpracování těžké a sirnaté venezuelské ropy. Pro americké firmy je proto jednodušší surovinu vyvézt než financovat modernizaci provozů přímo v zemi původu. Vývoz ropy se od ledna zvýšil z méně než 800 tisíc na přibližně 1,2 milionu barelů denně.
Venezuelská domácí spotřeba přitom dosahuje zhruba 250 tisíc barelů paliv denně. Státní společnost PDVSA má ale problémy udržet v provozu i menší rafinerie El Palito a Puerto La Cruz. Ty se opakovaně potýkají s poruchami klíčových jednotek a nestabilními dodávkami elektřiny.
Velkou překážkou jsou také státem regulované ceny benzinu, které patří k nejnižším na světě. Domácí prodej paliv proto provozům nepřinášejí dost peněz ani na běžný provoz, natož na rozsáhlou modernizaci.
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Zvýšení cen by přitom mohlo státní společnosti PDVSA poskytnout alespoň část potřebných příjmů. Pro vládu by však šlo o mimořádně nepopulární krok, zvláště v době, kdy jsou společenské nálady vyhrocené kvůli následkům zemětřesení a kritice pomalé pomoci, uzavírá Reuters.