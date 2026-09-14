Krátce před 07:30 SELČ Brent proti pátečnímu závěru přidával přibližně 2,5 procenta a obchodoval se kolem 107,20 dolaru (2 251 korun) za barel. Americká lehká ropa WTI zdražovala o 2,55 procenta na zhruba 102,60 dolaru (2 155 korun) za barel.
„Navazuje to na zesílení útoků na energetickou infrastrukturu Saúdské Arábie, včetně útoků zaměřených na klíčový ropovod vedoucí z východu na západ,“ uvedli podle agentury Reuters stratégové banky ING. Rozsah případných škod ani délka odstávky zatím nejsou jasné.
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Právě ropovod spojující východní část Saúdské Arábie se západním pobřežím má pro zemi mimořádný význam. Rijádu umožňuje část vývozu posílat mimo Hormuzský průliv. Jeho výpadek může podle Reuters ohrozit přepravu odpovídající až čtyřem procentům světových dodávek ropy.
Útoky pokračují na pevnině i na moři
Saúdskoarabská státní média v neděli zveřejnila záběry poškozených obytných domů a mešity v jižní provincii Džázán, které podle nich zasáhl útok Húsíů. Ti zároveň oznámili úder na saúdskoarabskou vojenskou základnu v sousední provincii.
Napětí roste také přímo na námořních trasách. Britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO informovala, že loď v Hormuzském průlivu zasáhla střela a na plavidle následně vypukl požár. Posádka musela být evakuována. Írán současně oznámil zásah svého obchodního plavidla poblíž pobřeží, při kterém podle Teheránu zemřel jeden člověk a další čtyři členové posádky utrpěli zranění.
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Vývoj znovu ukazuje, jak silně jsou energetické exporty zemí Perského zálivu závislé na Hormuzském průlivu. Přes úzkou námořní cestu se za běžných podmínek přepravuje také přibližně pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu.
Omán chce další cesty mimo Hormuz
Právě závislost na jediné trase začínají státy v regionu intenzivněji řešit. Ománský ministr energetiky a nerostných surovin Salim Al-Aufi na konferenci Gastech v Bangkoku vyzval k hledání dalších možností, jak dostat zkapalněný zemní plyn z oblasti bez nutnosti proplouvat Hormuzským průlivem.
„Pojďme určit alternativní možnosti vývozu,“ řekl Al-Aufi. Jako možné směry zmínil sever, Omán nebo Jemen a vyzval producenty k většímu rozložení exportních tras.
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Úvahy přicházejí v době, kdy společnost Adnoc Gas zvažuje výstavbu nového exportního terminálu LNG mimo Hormuzský průliv. Samotný Omán už má výhodu v tom, že jeho současný terminál pro vývoz LNG leží na východní straně země a na Hormuzu není závislý, informovala agentura Bloomberg.