Další podezřelé obchody. Sázky na pokles ropy přišly před oznámením příměří

Data společnosti London Stock Exchange Group ukazují, že obchodníci v úterý večer prodali celkem 8 600 futures kontraktů na ropu Brent a WTI. Nezvyklý byl však způsob jeho provedení a načasování. Data totiž ukazují, že obchody proběhly až po oficiální uzávěrce trhu, což je u takto velkých transakcí neobvyklé, upozorňuje agentura Reuters.
|
„Během několika minut se zobchodovalo zhruba 6 200 kontraktů na ropu Brent a asi 2 400 kontraktů na americkou WTI. Podobně velké obchody se přitom obvykle rozdělují do menších částí a realizují postupně napříč více burzami, aby neovlivnily cenu, což se v tomto případě nestalo.
Opakování březnového scénáře
Způsob provedení i načasování vyvolává otázky, zda část trhu neměla informace o dalším vývoji války na Blízkém východě dostupné dříve než ostatní. V horizontu posledních týdnů navíc nejde o první podobné podezření. Už 23. března obchodníci prodali kontrakty za přibližně 500 milionů dolarů pouhých 15 minut předtím, než Donald Trump oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu.
„Rozhodně to nevypadá normálně,“ uvedl k březnovým sázkám na ceny ropy učiněným před Trumpovým oznámením analytik ropného trhu Mukesh Sahdev ze společnosti XAnalysts. V té době podle něj neexistovaly žádné známky toho, že by se mezi USA a Íránem odehrávaly nějaké seriózní rozhovory.
Obchodníci opět vydělali
Podobně jako v březnu i nyní cena ropy výrazně klesla, a to během několika minut asi o 15 procent. Po delší době se tak cena jednoho barelu ropy Brent dostala pod hranici 100 amerických dolarů. Obchodníkům se tedy podobně jako v březnu podařilo na prodeji kontraktů opět vydělat.
|
Ještě v úterý se přitom cena ropy WTI pohybovala okolo 117 dolarů za barel. Po oznámení příměří ale ceny klesly dokonce pod 95 dolarů. Mimo jiné proto, že Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil.
Válka na Blízkém východě ropný trh výrazně rozkolísala. Ačkoliv v předchozích třech letech se každý den průměrně zobchodovalo 300 tisíc futures kontraktů na ropu Brent, v posledním měsíci se tyto obchody ve srovnání s posledními třemi roky víceméně zdvojnásobily, uzavírá agentura.