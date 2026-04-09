Další podezřelé obchody. Sázky na pokles ropy přišly před oznámením příměří

  20:00
Jen pár hodin před oznámeným příměřím mezi Íránem a Spojenými státy vsadili obchodníci téměř miliardu dolarů na pokles ropy. Takové transakce jsou ale na trzích spíše výjimečné. Prezident USA Donald Trump navíc jen pár hodin před tím hrozil další eskalací konfliktu a zničením celé civilizace.

Donald Trump (17. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Data společnosti London Stock Exchange Group ukazují, že obchodníci v úterý večer prodali celkem 8 600 futures kontraktů na ropu Brent a WTI. Nezvyklý byl však způsob jeho provedení a načasování. Data totiž ukazují, že obchody proběhly až po oficiální uzávěrce trhu, což je u takto velkých transakcí neobvyklé, upozorňuje agentura Reuters.

Írán i Saúdská Arábie sčítají zisky z prodeje ropy. Další země trápí ztráty

„Během několika minut se zobchodovalo zhruba 6 200 kontraktů na ropu Brent a asi 2 400 kontraktů na americkou WTI. Podobně velké obchody se přitom obvykle rozdělují do menších částí a realizují postupně napříč více burzami, aby neovlivnily cenu, což se v tomto případě nestalo.

Opakování březnového scénáře

Způsob provedení i načasování vyvolává otázky, zda část trhu neměla informace o dalším vývoji války na Blízkém východě dostupné dříve než ostatní. V horizontu posledních týdnů navíc nejde o první podobné podezření. Už 23. března obchodníci prodali kontrakty za přibližně 500 milionů dolarů pouhých 15 minut předtím, než Donald Trump oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu.

„Rozhodně to nevypadá normálně,“ uvedl k březnovým sázkám na ceny ropy učiněným před Trumpovým oznámením analytik ropného trhu Mukesh Sahdev ze společnosti XAnalysts. V té době podle něj neexistovaly žádné známky toho, že by se mezi USA a Íránem odehrávaly nějaké seriózní rozhovory.

Obchodníci opět vydělali

Podobně jako v březnu i nyní cena ropy výrazně klesla, a to během několika minut asi o 15 procent. Po delší době se tak cena jednoho barelu ropy Brent dostala pod hranici 100 amerických dolarů. Obchodníkům se tedy podobně jako v březnu podařilo na prodeji kontraktů opět vydělat.

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Ještě v úterý se přitom cena ropy WTI pohybovala okolo 117 dolarů za barel. Po oznámení příměří ale ceny klesly dokonce pod 95 dolarů. Mimo jiné proto, že Trump podmínil příměří otevřením Hormuzského průlivu, s čímž podle íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího Teherán souhlasil.

Válka na Blízkém východě ropný trh výrazně rozkolísala. Ačkoliv v předchozích třech letech se každý den průměrně zobchodovalo 300 tisíc futures kontraktů na ropu Brent, v posledním měsíci se tyto obchody ve srovnání s posledními třemi roky víceméně zdvojnásobily, uzavírá agentura.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

ilustrační snímek

Na 3. dubna připadá velikonoční Velký pátek. Jaká bude ve státní svátek otevírací doba obchodů?

Otevírací doba během Velikonoc 2026. Který den se v Česku zavřou obchody?

Ilustrační snímek

Kdy budou mít obchody letos o Velikonocích otevřeno a kde si nenakoupíte? Záleží na velikosti obchodu. Dobrá zpráva je, že o velikonočních svátcích se obchody zavřou jen jeden den, nikoliv v oba...

Gigant Oracle propustil desítky tisíc lidí. Zprávu se dozvěděli z mailu

Sídlo americké společnosti Oracle v americkém Texasu. (17. března 2022)

Jedna z největších technologických a IT firem Oracle Corporation jednorázově propustila přes deset tisíc zaměstnanců. Podle odhadů jde dokonce o 20 až 30 tisíc lidí, kteří přišli o práci...

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Ministerstvo financí poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Je to součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám...

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026

Umělá inteligence, která vyplní daňové přiznání. Stát testuje novou aplikaci

ilustrační snímek

Vyplnit daňové přiznání by mohlo být pro část lidí jednodušší než kdy dřív. Finanční správa ve spolupráci s ministerstvem financí totiž představila pilotní aplikaci s umělou inteligencí, která po...

9. dubna 2026

CPI rozšířila obchodní centrum Olympia v Teplicích. Přibyly značky i služby

Obchodní centrum Olympia v Teplicích na snímku z 16. května 2021

Obchodní centrum Olympia Teplice, patřící do skupiny CPI Property Group, otevřelo ve svém areálu novou přístavbu. Nový retail park přináší více než 8 300 črtverečních metrů obchodních ploch a...

9. dubna 2026  16:22

Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici OMV v Praze. (8.dubna 2026)

Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...

9. dubna 2026  13:11,  aktualizováno  15:46

Schodek poroste, míra zadlužení dosáhne 45,6 procenta HDP, říká predikce

Ilustrační foto

Deficit českých veřejných financí by měl podle makroekonomické predikce, kterou zveřejnilo ministerstvo financí, letos vzrůst na 2,6 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 2,1 procenta....

9. dubna 2026  15:40

Ministerstvo odvolalo polovinu členů dozorčí rady Lesů ČR, nově je v ní Tureček

Stínový ministr Karel Tureček. (16. března 2016)

Čtyři z devíti členů dozorčí tady státního podniku Lesy ČR skončili na konci března ve funkci. Mezi nimi byl třeba poslanec Petr Bendl z ODS, naopak ministerstvo zemědělství do rady jmenovalo...

9. dubna 2026  15:21

Doteď 2035, nově 2065. Havlíček ohlásil delší životnost Dukovan, stát získal čas

Dukovany směřují k&#8239;osmdesátiletému provozu, oznámil ministr průmyslu a...

Stávající jaderné bloky v Dukovanech bude možné provozovat celkově až 80 let od jejich spuštění, tedy do let 2065 až 2067. Vyplývá to z analýzy energetické společnosti ČEZ, jejíž výsledky představil...

9. dubna 2026  13:46

Rozšiřujeme úsměvy až do vesmíru. Náhodná reklama na Nutellu výrobci pomohla

Nutella na palubě vesmírné mise se stala ústředním tématem diskuse a získala...

Když v pondělí měsíční mise Artemis II překonala rekord Apolla 13 v vzdálenosti dosažené od Země, který činil 400 000 kilometrů, byl to malý krok pro člověka, ale obrovský skok pro marketingový tým...

9. dubna 2026  12:14

Jančurův RegioJet po necelém roce opustí Polsko. Stěžuje si na šikanu a kampaň

První vlak z nádraží vyprovodil zakladatel společnosti RegioJet Radek Jančura....

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května svoje působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. V tiskové zprávě to firma zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní...

9. dubna 2026  10:40

Situace v Hormuzu zůstává nevyřešená a nepředvídatelná. Co říká mezinárodní právo

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

Írán chce v rámci svých návrhů na ukončení války s Izraelem a Spojenými státy zavést poplatky za plavbu lodí Hormuzským průlivem poté, co týdny blokoval většinu dopravy přes tuto klíčovou...

9. dubna 2026  9:36

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Průměrná sazba hypoték kvůli konfliktu na Blízkém východě stoupla

ilustrační snímek

Průměrná sazba hypoték počátkem dubna v reakci na dopady konfliktu na Blízkém východě výrazně meziměsíčně stoupla o 0,29 bodu na 5,18 procenta. Je tak nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů...

9. dubna 2026,  aktualizováno 

