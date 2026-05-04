USA se staly největším exportérem ropy na světě. Tleskají především asijské země

  20:00
V době, kdy svět nadále čelí důsledkům zablokovaného Hormuzského průlivu, roste vývoz ropy z USA. Tankery míří k americkým břehům v dlouho nevídaných počtech a vyplouvají odtud do Japonska, Thajska i Austrálie. Spojené státy se během posledních devíti týdnů staly největším exportérem ropy na světě a předstihly i Saúdskou Arábii.

Ropná pole na úseku dálnice 33 známé jako Petroleum Highway severně od města McKittrick v Kalifornii (28. září 2022) | foto: Profimedia.cz

Americká ropa momentálně drží světové trhy nad vodou. Tankery ji nakládají na Aljašce i podél celého pobřeží Mexického zálivu. Američtí producenti nestačí reagovat na prudce rostoucí poptávku, a i proto zásoby ropy a paliv ve Spojených státech už čtvrtý týden v řadě klesají a dostaly se pod dlouhodobý průměr, píše agentura Bloomberg.

Největší změna je patrná v Asii. Region dosud silně závislý na ropě z Perského zálivu se rychle přeorientovává na americké dodávky. Typickým příkladem je Japonsko. Před válkou pocházelo zhruba 90 procent jeho ropy z Blízkého východu, dnes však tamní rafinerie ve velkém nakupují surovinu právě ze Spojených států.

Trump je z rostoucího exportu nadšený

Rostoucí americký vývoz ropy do celého světa oceňuje i prezident Donald Trump. „Je to neuvěřitelné. Prodáváme víc ropy a plynu než kdykoliv v historii,“ prohlásil v pátek.

Přitom ještě před několika lety patřily i Spojené státy mezi země závislé na dovozu ropy a dalších fosilních paliv. Proměna USA z dovozce na exportní velmoc je poměrně čerstvá. Tento obrat odstartovala takzvaná břidlicová revoluce na počátku 21. století, kdy horizontální vrtání a hydraulické štěpení od Texasu po Severní Dakotu rychle zvýšily domácí produkci.

V roce 2015 USA navíc zrušily zákaz zapovídající většinu vývozů ropy, zavedený v důsledku arabského ropného embarga v 70. letech. Do roku 2019 se díky prudkému nárůstu těžby z břidlicových ložisek stala země čistým vývozcem ropy a pohonných hmot.

Analytici tvrdí, že vzestup Ameriky v roli energetické velmoci posiluje její schopnost podnikat stále odvážnější kroky v oblasti zahraniční politiky. Jen v letošním roce USA svrhly dlouholetého venezuelského vůdce, uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti a společně s Izraelem rozpoutaly válku v Íránu – to vše jsou kroky, které ohrozily globální rovnováhu na trhu s ropou.

Agentura Bloomberg ale zároveň upozorňuje, že americké firmy ve stejnou chvíli s dalším navyšováním produkce váhají. Varují, že další vývoj na trzích je velmi nejistý, a nechtějí riskovat, že případné investice přijdou vniveč. Odborníci navíc upozorňují, že americký export se blíží svému praktickému stropu, a to také kvůli omezením v logistice.

Na trzích se už objevují spekulace, že by vláda mohla export omezit. Administrativa to však zatím odmítá. „Export zastavovat nebudeme. Naopak ho chceme dál zvyšovat,“ řekl americký ministr energetiky Chris Wright v této souvislosti pro Bloomberg.

Ani rostoucí americký vývoz však zatím nevede k poklesu cen ropy na světových trzích. Severomořská ropa Brent od počátku konfliktu na Blízkém východě zdražila přibližně o polovinu a během minulého týdne překonala hranici 126 dolarů za barel, což je nejvíce od roku 2022. „Amerika není od odpadů na trzích izolovaná,“ říká analytik Jay Singh ze společnosti Rystad Energy.

Ačkoliv Trump rostoucí vývoz americké ropy a paliv oceňuje, jinak to vidí mnozí američtí spotřebitelé. Těm se nelíbí, že na čerpacích stanicích rychle zdražuje benzin i nafta. Průměrná cena benzinu už přesáhla 4,40 dolaru (asi 92 korun) za galon (zhruba 3,8 litrů) a dál roste. Od začátku války benzin zdražil o více než dolar na galon, nafta dokonce téměř o dva, uzavírá Bloomberg.

