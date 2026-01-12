Ropný gigant pochyboval o Venezuele. Zůstanete mimo hru, naznačil Trump

  18:00
Ačkoli se prezident Donald Trump dlouhodobě netají podporou amerického petrochemického průmyslu, společnost ExxonMobil mu nyní radost neudělala. Poté, co se její šéf Darren Woods o Venezuele vyjádřil jako o „neinvestovatelné“, Trump naznačil, že firmu může vynechat z plánů na obnovu tamního ropného sektoru. Zkritizoval také její vedení.
Generální ředitel společnosti ExxonMobil Darren Woods (28. května 2021)

Generální ředitel společnosti ExxonMobil Darren Woods (28. května 2021) | foto: Reuters

Logo ExxonMobilu na newyorské burze cenných papírů.
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle amerického prezidenta...
Americký prezident Donald Trump a venezuelský vudce Nicolas Maduro.
14 fotografií

„Asi jsem nakloněný ExxonMobil z plánů ve Venezuele vynechat. Nelíbila se mi jejich reakce. Hrají si na moc chytré,“ uvedl Donald Trump novinářům při cestě z Floridy do Washingtonu. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Trumpova kritická reakce k vedení ropného giganta přišla po páteční schůzce šéfů velkých amerických petrochemických holdingů, která se odehrála v Bílém domě. Sešlo se tam celkem dvacet šéfů velkých amerických ropných firem, kteří s představiteli Trumpovy administrativy jednali o jeho plánech ve Venezuele.

O ropě ve Venezuele rozhodneme my, dostali jsme 30 milionů barelů, řekl Trump

Právě představitel ExxonMobil Darren Woods se ale k Trumpově venezuelské vizi vyjádřil dost kriticky a zemi označil za místo, kde se investovat v současné době nedá. Konkrétně zmínil špatné zkušenosti z minulosti, obrovskou korupci i právní nejistotu.

Trumpa má s venezuelskou ropou velké plány

Trump má s Venezuelou obrovské plány. Chce využít jeí ropné zásoby, které jsou podle statistiky největšími na světě. Americké petrochemické firmy by ale musely investovat nemalé prostředky. Odhady hovoří až o 100 miliardách dolarů v dalších 10 letech.

Americké ropné firmy přitom nemají s působením ve Venezuele dobré zkušenosti. Už v minulosti tamní venezuelský režim majetek amerických petrochemických společností znárodnil. I proto panují obavy, že by se tento postup mohl v dalších letech v krajním případě opakovat.

Trump hrozí Kubě odříznutím od ropy a peněz: Uzavřete dohodu, než bude pozdě

Trump se toho ale neobává. „Jasně jsem jim řekl, že jejich investice budou v bezpečí. Že nebude žádný problém,“ prohlásil americký prezident před pár dny na palubě letadla Air Force One.

O ropu má zájem hlavně Chevron

Ačkoliv ExxonMobil se do investic ve Venezuele nehrne, konkurenční podnik Chevron je vůči Trumpovi mnohem vstřícnější. Možná i proto, že právě Chevron má mezi americkými firmami s působením ve Venezuele ty největší zkušenosti. Jde totiž o jediný západní podnik, který zde těžil i za Madurova režimu.

Představitelé Chevronu proto Trumpovi řekli, že těžbu je možné během následujících 18 měsíců zvýšit až o polovinu, což Trumpa zaujalo.

Vzhledem k historii společnosti ExxonMobil se však nelze kritické reakci k těžbě příliš divit. Je to právě firma ExxonMobil, která v minulosti o svůj majetek ve Venezuele přišla. A to dokonce dvakrát. I proto se společnost z tamního trhu stáhla už za vlády Huga Cháveze.

USA těží nejvíce ropy na světě. Proč chce Donald Trump i tu z Venezuely

Darren Woods z ExxonMobil i proto Trumpovi řekl, že Venezuela se z pohledu investic stane atraktivní až poté, co se změní tamní zákony. „Dvakrát nám tam zabavili majetek,“ uzavřel Woods pro Bloomberg s tím, že současné venezuelské prostředí není pro investice připravené.

