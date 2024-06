Plané předpovědi. Spotřeba fosilních paliv byla rekordní i loni, říká studie

Nová zjištění ohrožují dosavadní naděje klimatologů, kteří v minulosti hovořili o tom, že rok 2023 bude zaznamenán jako rok, v němž globální emise oxidu uhličitého vyvrcholily a následně bude jejich využívání strmě klesat, píše portál The Guardian. Takové odhady se ale zatím nenaplňují.

Spotřeba fosilních paliv v loňském roce meziročně stoupla o 1,5 procenta, ukazuje studie Energetického institutu, celosvětové profesní organizace pro energetický sektor. Zatímco emise energetického průmyslu dosáhly ve vyspělých ekonomikách svého vrcholu, rozvojové ekonomiky nadále zvyšují svou závislost na uhlí, plynu a ropě.

Využívání ropy a uhlí stoupá

Celkově fosilní paliva loni stála za vytvořením 81,5 procent světové energie, což ve srovnání s rokem 2022 znamená pokles o 0,5 procentního bodu. Větrné a solární zdroje přitom v roce 2023 vyrobily rekordní množství čisté elektřiny. Jejich výroba se loni meziročně zvýšila o 13 procent a dosáhla nového rekordu ve výši 4 748 terawatthodin, tvrdí konzultanti ze společností KPMG a Kearney, kteří na studii rovněž pracovali.

„V roce, kdy jsme byli svědky toho, že význam obnovitelných zdrojů energie dosáhl nových rekordních hodnot, tak podíl z fosilních paliv zůstal prakticky nezměněn,“ komentuje Simon Virley, vedoucí oddělení energetiky a přírodních zdrojů ve společnosti KPMG pro Velkou Británii. Tempo energetického přechodu k čistším alternativám je podle něj pomalé.

Zvýšila se hlavně světová spotřeba ropy, která ve srovnání s rokem 2022 stoupla o 2 procenta a poprvé se vyšplhala na hranici 100 milionů barelů za den. Globální spotřeba uhlí stoupla o 1,6 procenta a poptávka po zemním plynu zůstala v meziročním srovnání stabilní.

„Ve vyspělých ekonomikách pozorujeme známky vrcholící poptávky po fosilních palivech, což je ale v kontrastu se málo rozvinutými zeměmi, které pro svůj ekonomický rozvoj a zlepšení kvality života nadále pohání fosilní růst,“ komentuje aktuální trendy analytik Nick Wayth jako výkonný ředitel Energetického institutu.

Například v Indii se loni spotřeba fosilních paliv v meziročním srovnání zvýšila o osm procent, což znamenalo, že v zemi se poprvé v historii spotřebovalo více uhlí než v Evropě a Severní Americe dohromady. V případě Evropy naopak fosilní paliva poprvé od průmyslové revoluce klesla z pohledu podílu spotřeby pod hranici 70 procent, což bylo způsobeno primárně klesající poptávkou a růstem obnovitelných zdrojů.

Propadá se zejména evropská poptávka po zemním plynu, a to již od vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu, která vedla k zásadnímu kolapsu dovozu plynu do Evropy. Celkový zájem o plyn v případě Evropy klesl v roce 2023 o 7 procent. Rok před tím byl tento pokles zhruba třináctiprocentní, uzavírá The Guardian.