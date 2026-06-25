Cena barelu severomořské ropy Brent se ve středu poprvé od začátku války dostala pod 74 dolarů, ve čtvrtek dále ubrala na zhruba 72,60 dolarů. Americká lehká ropa WTI zlevnila už pod 70 dolarů za barel.
Zatímco trh dosud procházel obdobím nedostatku, minimálně z krátkodobého hlediska nyní vykazuje známky přebytku nabídky. Výrazným signálem jsou podle obchodníků mimo jiné rekordně vysoké slevy v případě angolské ropy, která se v některých případech prodává téměř o deset dolarů za barel levněji než Brent.
„Teď je možné koupit barel ropy se slevou oproti dodávce v budoucnu kvůli slabší asijské poptávce po blízkovýchodních druzích ropy. Znovuotevření průlivu probíhá dobře a rychle,“ sdělil Bloomberg TV analytik komoditního trhu Daan Struyven ze společnosti Goldman Sachs Group.
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Na trh se aktuálně dostávají miliony barelů, které kvůli konfliktu uvázly v Perském zálivu. Podle Bloombergu je na cestě do Evropy nejméně šest supertankerů s celkovým nákladem 12 milionů barelů ropy ze Spojených arabských emirátů a Ománu.
Ceny reagují i na 60denní výjimku ze sankcí, kterou Washington poskytl Teheránu po úvodních mírových jednáních. Írán krátce před získáním americké licence na vývoz ropy odeslal do Asie 30 milionů barelů. Spojené arabské emiráty v posledních týdnech prodaly prostřednictvím tendrů zhruba 60 milionů barelů a část dodávek míří nově do Evropy nebo Afriky místo tradičních asijských odběratelů.
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Mezinárodní agentura pro energii minulý týden předpověděla výrazný přebytek ropy v roce 2027. Část současné nadprodukce však může padnout na doplňování strategických rezerv.
Úleva i pro inflaci
Podle hlavního ekonoma Patria Finance Dominika Rusinka je úleva na trhu s ropou důležitá i z pohledu inflace. „V Česku sice uvidíme kumulaci inflace až na začátku příštího roku, podle našeho odhadu okolo tří procent, stále však půjde o hodnotu blízko horní hranice tolerančního pásmu ČNB. Ještě podstatnější je, že rychlý ústup energetického šoku snižuje pravděpodobnost druhotných dopadů, tedy rozlití prvotního cenového impulsu do dalších částí ekonomiky,“ říká.
Návrat cen ropy na předválečné úrovně by zároveň podle něj měl být i jasným signálem pro vládu, aby co nejdříve zrušila regulaci marží u konečných cen pohonných hmot i úlevu v podobě snížené spotřební daně z nafty. „Jde o nákladná opatření pro již tak výrazně schodkový státní rozpočet – navíc v situaci, kdy pro ně už neexistuje přesvědčivé tržní ospravedlnění,“ dodává Rusinko.