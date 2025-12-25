Právě kombinace starých i nových producentů, kteří zvyšují těžbu, a zároveň ruských barelů hledajících kupce navzdory sankcím, vytváří na trhu výrazný přebytek. V lodích na světových oceánech se nachází rekordních 1,3 miliardy barelů ropy. Referenční ceny tak směřují k největšímu meziročnímu propadu od pandemie a například v USA se benzin poprvé od roku 2021 prodává pod hranicí tří dolarů za galon.
Ropy je příliš mnoho. Kdo jsou vítězové a poražení?
Pokles cen je dobrou zprávou pro spotřebitele i politiky, kteří čelí tlaku kvůli vysokým životním nákladům. Zároveň ale představuje vážnou hrozbu pro producenty, jako je Rusko nebo Saúdská Arábie. Ropa je nyní zhruba stejně levná jako před deseti lety, aniž by se zohlednila inflace.
Shoda na přebytku, neshoda na jeho velikosti
„Prakticky všichni největší obchodníci vidí trh na začátku příštího roku v přebytku – otázkou je jen, jak velkém,“ shodují se analytici oslovení agenturou Bloomberg. Mezinárodní energetická agentura IEA odhaduje, že v roce 2026 by produkce mohla převýšit spotřebu až o 3,8 milionu barelů denně. Řada obchodníků sice počítá s nižšími čísly, i tak se ale očekává růst zásob.
S rostoucími zásobami obvykle klesají ceny. Brent letos oslabil o zhruba dvacet procent a pohybuje se kolem šedesáti dolarů za barel. Společnost Trafigura, jeden z největších světových obchodníků s komoditami, předpokládá, že se ceny mohou držet na těchto úrovních až do poloviny roku. „Je to trh, kde všichni vědí, co se děje,“ řekl Ben Luckock, šéf ropného obchodování ve firmě. Ceny by podle něj měly být ještě nižší, ale nejsou, protože stále probíhá válka na Ukrajině.
Těžba ropy u Kalifornie. Ropný magnát věří v úspěch, trhy to vidí jinak
Geopolitika zůstává významným rizikem. Jakékoli uklidnění konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou by mohlo přivést na trh další ruskou ropu. Napětí panuje také mezi USA a Venezuelou, kde Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů. Změna režimu či obnovení vztahů by ve výsledku znamenaly další zvýšení nabídky.
Producenti zvyšují těžbu
Organizace OPEC a její spojenci, v čele se Saúdskou Arábií a Ruskem, letos postupně navyšují produkci. Brazílie v říjnu dosáhla rekordu čtyř milionů barelů denně, Kanada zvyšuje těžbu navzdory nízkým cenám a Argentina zažívá produkční boom. Také Čína dnes produkuje zhruba stejně ropy jako Irák.
Ve Spojených státech, kde je vysoká těžba pilířem Trumpovy energetické politiky, má produkce letos dosáhnout dalšího rekordu. „Pokud necháme stranou Rusko, klíčoví přispěvatelé k růstu nabídky jsou na cestě splnit to, co trh očekává,“ uvedl Frederic Lasserre ze společnosti Gunvor Group.
Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů
Ani sankcionované země zatím výrazně nepolevují. Íránská ropa dál proudí na trh často s vypnutými transpondéry lodí, Venezuela mířila k nejsilnějšímu roku od roku 2019 a Rusko nedávno vyvezlo nejvíce ropy za jediný týden od invaze na Ukrajinu. Indie a Čína, které dohromady dovážejí ropu za více než miliardu dolarů denně, tak chrání své spotřebitele před inflací.
Výhody pro spotřebitele, bolest pro státy
Nižší ceny se rychle promítají do peněženek řidičů. V USA stojí benzin v průměru kolem 2,90 dolaru za galon, zatímco v roce 2022 po ruské invazi přesahoval pět dolarů. „Je to ekvivalent velmi výrazného snížení daní,“ prohlásil Trump v prosinci. Podle Bloomberg Economics by pokles ceny ropy o 10 dolarů mohl snížit inflaci v USA, Jižní Koreji či Japonsku o 0,2 procentního bodu.
Na opačné straně stojí producenti. Saúdská Arábie podle Mezinárodního měnového fondu potřebuje cenu blízko 90 dolarů za barel, aby vyrovnala rozpočet, a letos směřuje k rekordnímu zadlužení. Některé projekty v rámci ambiciózního programu Vision 2030 mohou být odloženy. „Přebytek ropy ovlivňuje zemi a ovlivňuje ceny,“ řekl angolský ministr Diamantino Pedro Azevedo. „Na ropě jsme závislí – je to realita.“
Ropné firmy reagují propouštěním. Exxon Mobil, Chevron a ConocoPhillips dohromady oznámily zrušení zhruba 14 tisíc pracovních míst. Přesto americké břidlicové firmy díky technologickému pokroku dál plánují mírný růst produkce. „Firmy si musí vybrat mezi udržením produkce a maximalizací výnosů,“ upozornil Greg Sharenow z Pimco. „Na tom bude záležet, jak rychle se trh znovu vyváží.“
Nízké ceny mají tendenci samy se korigovat – nutí producenty omezovat těžbu a zároveň podporují spotřebu. Přesto analytici varují, že vývoj nebude lineární. Konflikty na Blízkém východě, sankce či nečekané politické kroky mohou ceny krátkodobě vychýlit. „Je to jeden z nejtěžších roků vůbec,“ shrnul Sebastien Willems z AB Commodities. „Nevíte, kdy přijde další nová zpráva a s ní další obrat.“