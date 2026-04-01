Trhy vyhlížejí konec války, ropa sklouzla zpět pod hranicí 100 dolarů

Tomáš Ventura
  10:01
Ceny ropy na světových trzích výrazně klesly poté, co americký prezident Donald Trump naznačil možný brzký konec konfliktu s Íránem. Severomořská ropa Brent se propadla pod hranici 100 dolarů za barel, zatímco americká WTI se obchodovala kolem 97 dolarů. Investoři reagují na signály o možné deeskalaci, přestože klíčový Hormuzský průliv zůstává z velké části uzavřený.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Trump uvedl, že Spojené státy by mohly oblast opustit během dvou až tří týdnů. Zároveň připustil, že dohoda s Teheránem není nutnou podmínkou pro ukončení konfliktu. „Dokončujeme tu práci,“ řekl Trump. Spojeným státům to podle něho bude trvat možná dva týdny, možná o pár dnů déle.

Navzdory poklesu cen zůstává situace na trhu napjatá. Uzavření Hormuzského průlivu totiž výrazně omezuje dodávky ropy a plynu na globální trhy. „Tato zdánlivá klidnost je pro trhy rizikem. Čelíme významnému nabídkovému šoku,“ upozornil pro Bloomberg Dominic Schnider z UBS Group.

Přetahovaná o tankery. Lodě s americkou naftou pro Evropu náhle změnily kurz

Zatímco ropa zlevňuje, akciové trhy reagují opačně. Americké akcie v úterý výrazně posílily poté, co íránská státní agentura naznačila ochotu prezidenta země konflikt ukončit. Index S&P 500 vzrostl o 2,9 procenta, což představuje největší denní zisk za více než měsíc.

Růst byl plošný – posílily více než tři čtvrtiny titulů v indexu. Výrazně se dařilo technologickému sektoru, když polovodičový index vzrostl o více než šest procent. Také bankovní sektor zaznamenal silné zisky.

Očekávání, nebo realita?

Naopak energetické společnosti část předchozích zisků odevzdaly. Akcie gigantů Exxon Mobil Corp. a Chevron Corp. oslabily o více než jedno procento. Levnější ropa naopak pomohla aerolinkám – Delta Air Lines American Airlines posílily zhruba o pět procent.

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Podle Jacka Janasiewicze z Natixis Investment Managers trh zjevně hledá důvod k růstu, otázkou však zůstává, nakolik jsou zprávy o uklidnění situace reálné. Podobně opatrný je i Brian Nick ze Newedge Wealth, který varuje před předčasným optimismem.

Analytici upozorňují, že současná rally může být tažena spíše očekáváními než realitou. „Obchodníci buď sázejí na výrazný poválečný růst, nebo se proti němu zajišťují opcemi,“ uvedl Steve Sosnick z Interactive Brokers.

Trhy tak zůstávají extrémně citlivé na jakékoli nové informace. Další vývoj cen ropy i akcií bude záviset především na tom, zda se diplomatická jednání skutečně rozběhnou a zda dojde k obnovení klíčových dodavatelských tras, uzavírá agentura Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů na Velikonoce 2026: jak je otevřeno na Velký pátek?

6. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.