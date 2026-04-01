Trump uvedl, že Spojené státy by mohly oblast opustit během dvou až tří týdnů. Zároveň připustil, že dohoda s Teheránem není nutnou podmínkou pro ukončení konfliktu. „Dokončujeme tu práci,“ řekl Trump. Spojeným státům to podle něho bude trvat možná dva týdny, možná o pár dnů déle.
Navzdory poklesu cen zůstává situace na trhu napjatá. Uzavření Hormuzského průlivu totiž výrazně omezuje dodávky ropy a plynu na globální trhy. „Tato zdánlivá klidnost je pro trhy rizikem. Čelíme významnému nabídkovému šoku,“ upozornil pro Bloomberg Dominic Schnider z UBS Group.
|
Zatímco ropa zlevňuje, akciové trhy reagují opačně. Americké akcie v úterý výrazně posílily poté, co íránská státní agentura naznačila ochotu prezidenta země konflikt ukončit. Index S&P 500 vzrostl o 2,9 procenta, což představuje největší denní zisk za více než měsíc.
Růst byl plošný – posílily více než tři čtvrtiny titulů v indexu. Výrazně se dařilo technologickému sektoru, když polovodičový index vzrostl o více než šest procent. Také bankovní sektor zaznamenal silné zisky.
Očekávání, nebo realita?
Naopak energetické společnosti část předchozích zisků odevzdaly. Akcie gigantů Exxon Mobil Corp. a Chevron Corp. oslabily o více než jedno procento. Levnější ropa naopak pomohla aerolinkám – Delta Air Lines American Airlines posílily zhruba o pět procent.
|
Podle Jacka Janasiewicze z Natixis Investment Managers trh zjevně hledá důvod k růstu, otázkou však zůstává, nakolik jsou zprávy o uklidnění situace reálné. Podobně opatrný je i Brian Nick ze Newedge Wealth, který varuje před předčasným optimismem.
Analytici upozorňují, že současná rally může být tažena spíše očekáváními než realitou. „Obchodníci buď sázejí na výrazný poválečný růst, nebo se proti němu zajišťují opcemi,“ uvedl Steve Sosnick z Interactive Brokers.
Trhy tak zůstávají extrémně citlivé na jakékoli nové informace. Další vývoj cen ropy i akcií bude záviset především na tom, zda se diplomatická jednání skutečně rozběhnou a zda dojde k obnovení klíčových dodavatelských tras, uzavírá agentura Bloomberg.