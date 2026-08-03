Klid zbraní srazil cenu ropy. Skutečný problém v Hormuzu ale nezmizel

Obchodníci v pondělí reagovali především na to, co se během víkendu nestalo. Administrativa prezidenta Trumpa prozatím upustila od další eskalace konfliktu a mezi USA a Íránem nepřišla nová vlna útoků. Trh si tento krok vyložil jako možný prostor pro obnovení diplomatických jednání. Cena ropy tak prudce oslabila a zaznamenala největší jednodenní pokles od 25. května, píše CNN.
Optimismus však stojí na nejistých základech. Spojené státy americké stále nemají jasnou představu, jak konflikt ukončit, zatímco Írán se snaží udržet co největší kontrolu nad lodní dopravou v regionu. Hormuzským průlivem proto proplouvá jen minimum plavidel.
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Co ukázaly minulé týdny
Ceny ropy během války opakovaně klesaly při každém náznaku možného uklidnění. Podobně reagoval trh už v dubnu po oznámení příměří a znovu v červnu, kdy Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění. Tato dohoda však vydržela jen krátce.
Dosavadní vývoj zároveň ukázal, že světový trh zvládá výpadky dodávek lépe, než se původně očekávalo. Po uzavření Hormuzského průlivu vypadlo z trhu přibližně 13 milionů barelů ropy denně. Dopad ale zmírnila slabší poptávka, uvolňování strategických rezerv i zásoby, které si ještě před válkou vytvořila Čína.
Podle banky JPMorgan Peking po růstu cen omezil dovoz ropy přibližně o pět milionů barelů denně. „Čína má pravděpodobně dostatečné zásoby ještě na tři až čtyři měsíce,“ uvedla pro CNN analytička JPMorgan Natasha Kanevová.
Ropu na trh dál uvolňují státy sdružené v Mezinárodní energetické agentuře. Zejména jde o Spojené státy. Nouzové i komerční zásoby se však podle analytiků blíží úrovni, při níž už je technicky obtížné dostávat surovinu ze zásobníků do ropovodů a následně do rafinerií.
Krátkodobou úlevu přineslo třítýdenní otevření Hormuzského průlivu, během něhož z Perského zálivu odplulo více než 200 milionů barelů ropy. To dočasně vytvořilo přebytek a zmírnilo obavy i ve chvíli, kdy ropa minulý týden krátce překonala 100 dolarů za barel. Goldman Sachs každopádně nadále očekává, že se Brent bude po zbytek roku pohybovat kolem 80 dolarů.
Komplikace i v Rudém moři
Írán nadále prosazuje kontrolu nad Hormuzským průlivem. V sobotu tudy podle společnosti Windward Intelligence proplulo jediné plavidlo. Už během předchozího příměří přitom museli přepravci své cesty koordinovat s nově zřízeným íránským úřadem. Nejasná zůstává také otázka případných poplatků za průjezd. Pojišťovny upozorňují, že jejich placení by mohlo být v rozporu s americkými sankcemi.
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Napětí se navíc přeneslo i k průlivu Báb al-Mandab, kde Íránem podporovaní Húsíové zaútočili na saúdskoarabské tankery. Ohroženy tak mohou být současně dvě klíčové vývozní trasy z oblasti Perského zálivu a Rudého moře. „Trh prudce reaguje na každý nejnovější titulek, tentokrát dokonce na to, že žádný nový nepřišel,“ řekl pro CNN situaci šéf společnosti Lipow Oil Associates Andy Lipow.
Severomořská ropa Brent v pondělí ráno vykazovala pokles o více než pět procent a pohybovala se v blízkosti 83,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate ztrácela téměř šest procent, vrátila se tak pod 80 dolarů za barel, uzavírá CNN.