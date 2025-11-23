Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Autor:
  15:00
Americké sankce úspěšně narušují ruské obchodování s ropou. Desítky tankerů nyní marně hledají přístavy, kde by mohly svůj náklad vyložit. Zahraniční média upozorňují, že bez jasného adresáta se momentálně na moři nacházejí desítky milionů barelů ruské ropy.
Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu....

Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu. (7. června 2022) | foto: Reuters

Tanker Eagle S s ruskou ropou zadržený finskými úřady kvůli podezření z...
Tanker Eagle S podezřelý z přerušení elektrického kabelu Estlink 2 mezi Finskem...
Ropný tanker Eagle S v Baltském moři
Intenzita operací plavidel ruské stínové flotily
23 fotografií

Ačkoliv Spojené státy mají s Ruskem vyjednávat podmínky, za kterých bych válka na Ukrajině mohla skončit, americké sankce jsou stále v platnosti a ruské ekonomice výrazně znepříjemňují každodenní fungování. Zvlášť sankce z konce letošního října se v současné době jeví jako velmi efektivní, píše agentura Bloomberg.

Podezřelý tanker z ruské stínové flotily je opět volný. Pluje s ropou do Indie

Trumpova administrativa před pár týdny zařadila ruské ropné korporace Lukoil a Rosněfť na sankční listinu. Podle analytiků šlo o dosud nejtvrdší krok nové americké prezidentské administrativy, který také přináší reálné výsledky. Americké ministerstvo financí uvedlo, že globální poptávka po ruské ropě od té doby výrazně klesla.

Rusové musí prodávat za ještě lákavější slevy

Mnohem menší zájem o ruskou ropu mají nyní čínské a indické firmy, které přitom ještě před několika měsíci s ruskými protějšky na každodenní bázi obchodovaly. Nyní jim ale musí ruské podniky nabízet za odběr ropy ještě výraznější slevy než dříve. Zejména indické podniky ale na tyto slevy zatím příliš neslyší a začínají se poohlížet po dodávkách ropy odjinud.

Rusko propustilo ropný tanker, který v neděli zadrželo v Baltském moři

Experti nyní spekulují, jestli se ruským firmám Lukoil a Rosněfť vůbec podaří prodat ropu, která se již vydala na cestu po moři ke svým odběratelům. „Ruská ropa se nedostává ke svým odběratelům,“ potvrzuje analytik Warren Patterson ze společnosti ING.

Společnost Kpler s odvoláním na svá interní data informovala, že na moři se má momentálně převážet 48 milionů barelů ruské ropy. Značná část těchto dodávek ale stále nemá svého jasného kupce. Některé tankery s ropou sice míří do indických či čínských přístavů, některé ale plují bez jasného cíle.

Ropa míří i do překladišť, kde se maskuje její původ

Jde třeba o tanker Cindy, který má převážet 770 tisíc barelů ruské ropy ESPO. Ten vyrazil před několika dny z ruského přístavu Kozmino bez jasného cíle a nyní se pohybuje mezi Malajsií a Singapurem. Bloomberg upozorňuje, že jde o oblast, kde mnoho tankerů dále ropu předkládá jinam, aby se zamaskoval její skutečný původ. Podobně je to v případě tankeru Fortis, který místo původní destinace v Číně míří do jihokorejského přístavu Jeos.

Ruský útok na tanker přinutil poprvé zemi NATO evakuovat dvě ohrožené vesnice

Moskva se snaží o to, aby export ruské ropy pokračoval i dál, a to i s výraznějšími slevami. Prodej ropy je totiž důležitý i pro ruskou ekonomiku a tamní rozpočty, které jsou navíc v době trvající války na Ukrajině silně deficitní. Data agentury Bloomberg uvádí, že Rusko nyní každý den stále exportuje asi 3,4 milionů barelů ropy.

Analytici se ale obávají, že Rusko v příštích měsících nejspíš najde v sankcích mezery. „Současný stav asi několik měsíců potrvá. Obávám se ale, že se stejně podaří najít skuliny a způsoby, jakými se vývoz ruské ropy vrátí na úroveň z počátku letošního října,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg odborník Adam Lanning ze společnosti SSY.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Tanker SIG plující pod ruskou vlajkou proplouvá Bosporem v tureckém Istanbulu....

Americké sankce úspěšně narušují ruské obchodování s ropou. Desítky tankerů nyní marně hledají přístavy, kde by mohly svůj náklad vyložit. Zahraniční média upozorňují, že bez jasného adresáta se...

23. listopadu 2025

Hydroponické zahrady jsme zmenšili, teď dávají smysl pro školy, říká podnikatel

Podnikatel Dmitrij Lipovskij u hydroponické farmy (listopad 2025)

Po úspěchu a rozjezdu s hydroponickou farmou v kontejneru, kterou nejdřív umístil v Manifestu na pražském Smíchově zjistil podnikatel Dmitrij Lipovskij, že potřebuje zmenšit velikost svých produktů,...

23. listopadu 2025  13:56

Výparům v letadlech může odzvonit. Aerolinky hledají řešení, chystá se i zákon

Airbus A320-200 společnosti British Airways.

Letecké společnosti celého světa i výrobci motorů zavádějí nová opatření, aby omezili případy úniku toxických výparů na paluby letadel. Tlak na řešení dlouholetého a chronického problému v leteckém...

23. listopadu 2025

Gigantický projekt těžby rudy v Africe režíruje Čína. Změní globální pravidla trhu

Těžební vozidla pracují v blocích tři a čtyři dolu Simandou. (4. listopadu 2025)

V západoafrickém dolu Simandou právě vydolovali první kilogramy vysoce kvalitní železné rudy. Obrovský těžební projekt v Guineji, který má ve svých rukou Čína, je zaměřený na využití největšího...

23. listopadu 2025

Rodinné domy za deset let zdražily trojnásobně, letos růstem předčily i byty

Premium
ilustrační snímek

Vedle bytů zdražují v Česku rychle i rodinné domy. Jen za poslední rok se cena čtverečního metru v celorepublikovém průměru zvýšila o patnáct procent. V některých regionech byl pak cenový skok ještě...

23. listopadu 2025

Prohibice proti nikotinu by nikdy nefungovala, říká šéf české pobočky Philip Morris

Fabio Costa

Českou pobočku společnosti Philip Morris vede od loňského roku energický Fabio Costa, který pomáhá českým kuřákům přejít od cigaret k bezdýmným alternativám. Ty podle něj mají na své straně...

23. listopadu 2025

Metrostav v Oslu čelí výzvě. Razí tunel jen pár metrů pod obytnými budovami

Ražba tunelů v Oslu (23. září 2025)

Norská odnož společnosti Metrostav se pustila do výstavby klíčového silničního tunelu, který má ulevit dopravě v oblasti hlavního města Osla. Stavba 3,5 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu je...

22. listopadu 2025

Jak snadno přijít o značku. Stovky západních firem v Rusku čelí právním hrozbám

Ruská firma Očakovo uvedla na trh napodobeniny značek Coca-Cola, Fanta a...

Po počátku invaze na Ukrajinu se z ruského trhu stáhly stovky amerických a evropských firem. Ochranné známky si ale většina z nich nechala. Hlavně proto, aby se jednou do Ruska mohly znovu vrátit. To...

22. listopadu 2025

Německé přístavy jsou v žalostném stavu. Hledají se peníze na jejich opravu

Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem...

Důležitá dopravní infrastruktura Německa je dlouhodobě ve špatném stavu. Na přístavy, kterých mají Němci hned několik, se nedostává peněz, a proto úřady řeší, jak financovat jejich opravy. Pomoci by...

22. listopadu 2025

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Britská ministryně financí Rachel Reevesová (16. října 2025)

Nejmajetnější vrstva britské společnosti mění způsob, jakým přistupuje ke svému majetku. Důvodem jsou obavy z dalšího nárůstu daňového břemena, který už brzy může představit labouristická ministryně...

22. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Česku chybí kantýny, jídelny a řeznické pulty. Lukáš Hejlík o tuzemském gastru

Premium
Lukáš Hejlík, herec, znalec hospod a tvůrce průvodce Gastromapa. (7. listopadu...

Gastronomie nejrychleji odráží stav celé společnosti a každé zdražení práce, energií i surovin se projeví okamžitě. Přesto nové podniky stále vznikají a hosté se učí být náročnější i věrnější....

22. listopadu 2025

Američané sahají i po neatraktivních pozicích. Zájem o práci hlásí armáda i popeláři

Popelářský vůz společnosti Waste Management. Waste Management je firma...

Pozice s nízkými mzdami a náročnými pracovními podmínkami v minulosti považované za neatraktivní v USA přitahují stále více uchazečů. Mnozí lidé hledají finanční stabilitu kvůli ekonomickým těžkostem...

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.