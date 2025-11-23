Ačkoliv Spojené státy mají s Ruskem vyjednávat podmínky, za kterých bych válka na Ukrajině mohla skončit, americké sankce jsou stále v platnosti a ruské ekonomice výrazně znepříjemňují každodenní fungování. Zvlášť sankce z konce letošního října se v současné době jeví jako velmi efektivní, píše agentura Bloomberg.
Trumpova administrativa před pár týdny zařadila ruské ropné korporace Lukoil a Rosněfť na sankční listinu. Podle analytiků šlo o dosud nejtvrdší krok nové americké prezidentské administrativy, který také přináší reálné výsledky. Americké ministerstvo financí uvedlo, že globální poptávka po ruské ropě od té doby výrazně klesla.
Rusové musí prodávat za ještě lákavější slevy
Mnohem menší zájem o ruskou ropu mají nyní čínské a indické firmy, které přitom ještě před několika měsíci s ruskými protějšky na každodenní bázi obchodovaly. Nyní jim ale musí ruské podniky nabízet za odběr ropy ještě výraznější slevy než dříve. Zejména indické podniky ale na tyto slevy zatím příliš neslyší a začínají se poohlížet po dodávkách ropy odjinud.
Experti nyní spekulují, jestli se ruským firmám Lukoil a Rosněfť vůbec podaří prodat ropu, která se již vydala na cestu po moři ke svým odběratelům. „Ruská ropa se nedostává ke svým odběratelům,“ potvrzuje analytik Warren Patterson ze společnosti ING.
Společnost Kpler s odvoláním na svá interní data informovala, že na moři se má momentálně převážet 48 milionů barelů ruské ropy. Značná část těchto dodávek ale stále nemá svého jasného kupce. Některé tankery s ropou sice míří do indických či čínských přístavů, některé ale plují bez jasného cíle.
Ropa míří i do překladišť, kde se maskuje její původ
Jde třeba o tanker Cindy, který má převážet 770 tisíc barelů ruské ropy ESPO. Ten vyrazil před několika dny z ruského přístavu Kozmino bez jasného cíle a nyní se pohybuje mezi Malajsií a Singapurem. Bloomberg upozorňuje, že jde o oblast, kde mnoho tankerů dále ropu předkládá jinam, aby se zamaskoval její skutečný původ. Podobně je to v případě tankeru Fortis, který místo původní destinace v Číně míří do jihokorejského přístavu Jeos.
Moskva se snaží o to, aby export ruské ropy pokračoval i dál, a to i s výraznějšími slevami. Prodej ropy je totiž důležitý i pro ruskou ekonomiku a tamní rozpočty, které jsou navíc v době trvající války na Ukrajině silně deficitní. Data agentury Bloomberg uvádí, že Rusko nyní každý den stále exportuje asi 3,4 milionů barelů ropy.
Analytici se ale obávají, že Rusko v příštích měsících nejspíš najde v sankcích mezery. „Současný stav asi několik měsíců potrvá. Obávám se ale, že se stejně podaří najít skuliny a způsoby, jakými se vývoz ruské ropy vrátí na úroveň z počátku letošního října,“ uzavírá pro agenturu Bloomberg odborník Adam Lanning ze společnosti SSY.