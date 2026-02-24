Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Autor: ,
  20:53
Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová flotila a reexporty přes třetí země. Přestože objemy rostou, celkové příjmy Kremlu z prodeje fosilních paliv klesají, protože Rusko je nuceno prodávat surovinu pod tržní cenou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií

Ruskou stínovou flotilu tvoří stárnoucí tankery, jejichž vlastnictví je často nejasné. Tyto lodě se používají k obcházení sankcí, které na Rusko uvalila Evropská unie, Spojené státy a další ekonomicky vyspělé země ze skupiny G7.

Evropa se zbavila závislosti na ruské ropě a plynu, Maďarsko a Slovensko nikoliv

„Zaznamenali jsme, že příjmy Ruska z vývozu fosilních paliv výrazně klesly kvůli novým opatřením a přísnějšímu vymáhání,“ řekl agentuře AFP analytik CREA a spoluautor zprávy Isaac Levi. Dodal ale, že stále existují významné mezery a oblasti, které sankcionující země neřeší, což umožňuje, aby objemy vývozu zůstaly vysoké. Mezi takové mezery patří falešné označování lodí, ale také reexport rafinovaných paliv vyrobených z ruské ropy do zemí, které zavádějí sankce.

„Navrhujeme zákaz dovozu z jakékoli rafinerie nebo skladovacího terminálu, který v předchozích šesti měsících přijal dodávku ruské ropy,“ dodal Levi.

Pokles příjmů a noví klíčoví odběratelé

Ropa zůstává jedním z hlavních vývozních artiklů Ruska. Příjmy z vývozu ropy za rok do 24. února klesly o 18 procent na 85,5 miliardy eur (2,1 bilionu Kč). Objem vývozu se ve stejném období snížil o šest procent na 215 milionů tun. Na celkovém vývozu měly Čína, Indie a Turecko podíl 93 procent.

Brusel navrhne po maďarských volbách trvalý zákaz dovozu ruské ropy

Příjmy Ruska z vývozu všech fosilních paliv, tedy i z uhlí a plynu, se za rok snížily o 19 procent na 193 miliard eur. Ve srovnání s obdobím před invazí jsou nižší o 27 procent. Z toho dovoz ruských fosilních paliv do EU klesl o 36 procent na 14,5 miliardy eur.

Zpráva vyzvala Evropskou unii a Británii, aby zadržely plavidla ruské stínové flotily, která představují obrovské ekologické a bezpečnostní hrozby pro evropské a britské pobřeží. Británie, EU, Spojené státy, Austrálie a Kanada od začátku invaze uvalily sankce na 565 plavidel, která převážejí ruská fosilní paliva.

Zpráva také vyzývá Maďarsko a Slovensko, aby ukončily dovoz ruské ropy. Tyto dvě země, které mají výjimku ze sankcí EU na dovoz ruské ropy, za deset měsíců loňského roku zvýšily dovoz ruské ropy meziročně o 11 procent. V rámci dlouhodobých kontraktů se také do evropských přístavů stále dostává ruský zkapalněný zemní plyn (LNG).

1. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Léky na hubnutí mění pravidla hry. Potravinářští giganti mění složení i gramáže

ilustrační snímek

Léky na hubnutí začínají být ve Spojených státech i Evropě velmi populární. Většina z nich funguje tak, že potlačuje chuť k jídlu. To neradi slyší hlavně potravinářští giganti, kteří na tento trend...

Problém českých firem. Polovina zaměstnanců by práci v nich nikomu nedoporučila

Premium
ilustrační snímek

Svého zaměstnavatele by případným jiným uchazečům o práci nedoporučila polovina zaměstnanců. Firmy se tím podle expertů připravují o nejlevnější náborový kanál – osobní doporučení. Kromě toho jim tím...

Čechům zbude z důchodu víc než Němcům. Zachraňuje je vlastní bydlení

Premium
ilustrační snímek

Průměrný český důchod se pohybuje kolem 21 tisíc měsíčně a podle německé studie společnosti Data Pulse pokryje asi 118 procent obvyklých měsíčních výdajů seniora. Oproti tomu německý důchodce pobírá...

Vývoz ruské ropy je vyšší než před invazí. Co Kremlu pomáhá a na čem naopak tratí

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Ruský export ropy objemově překonává čísla z doby před invazí na Ukrajinu, a to i přes rozsáhlé západní sankce. Podle nové zprávy analytického centra CREA k tomu Moskvě pomáhá zejména tzv. stínová...

24. února 2026  20:53

Válka ukrajuje Rusku polovinu rozpočtu. Hospodářský model naráží na strop

Pohled na Kreml (2. prosince 2025)

Ruská válka na Ukrajině trvá již čtyři roky a nezdá se, že by se na tom minimálně v příštích týdnech mělo něco měnit. Rusko válečnému konfliktu podřídilo v podstatě vše. Na financování armády a...

24. února 2026

Motor německého průmyslu vynechává. Bádensko-Württembersko řeší, jak z krize ven

Firma Dostech se zaměřuje na výrobu těsnění. (24. února 2026)

Spolková země Bádensko-Württembersko je dlouhodobě domovem mnoha důležitých německých firem. Je domovem především automobilky Porsche a Mercedes-Benz, které však dnes podobně jako další firmy v...

24. února 2026

Standardní vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračuje, potvrzuje úřad

Robert Fico

Přeshraniční přenosy elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu pokračují i nadále bez problémů. Omezení vývozu na základě Ficova rozhodnutí se týká pouze nouzových dodávek elektrické energie. O tuto pomoc...

24. února 2026  16:20

Česko má nejnižší nezaměstnanost i málo vysokoškoláků, ukazují evropská data

Generální ředitelství Úřadu práce České republiky v pražských Holešovicích.

Česká republika má příznivé postavení zejména na trhu práce. V porovnání s jinými evropskými zeměmi však zaostává ve vzdělání, podíl obyvatel s vystudovanou vysokou školou je pod unijním průměrem....

24. února 2026  16:08

Nikdy jsem nezažil takový chaos. Nová pravidla aerolinek Southwest pasažéry štvou

Letadlo společnosti Southwest Airlines (25. července 2024)

Americká letecká společnost Southwest Airlines změnila dosavadní a poměrně ojedinělý způsob přidělování sedadel. Více než padesát let fungoval takzvaný otevřený nástup na palubu, kdy si každý pasažér...

24. února 2026  14:06

Deset odborných vyšetření v jeden den. Klinika v Praze mění pravidla hry

Pavel Sibřina, ředitel nemocnice AGEL plus (9. února 2026)

Od praktického lékaře přes ortopeda, gynekologa až po zubaře. Péči pod jednou střechou teď nabízí Klinika Agel Plus na pražských Vinohradech a zaměřuje se hlavně na časově vytížené klienty. Tři...

24. února 2026  13:01

Cesta k revolučnímu videu. ValkaAI získala investici 12 milionů eur

Tým ValkaAI

Český startup ValkaAI získal od investorů 12 milionů eur, v přepočtu asi 300 milionů korun, které chce investovat do vývoje technologií na produkci videa reagujícího na uživatele v reálném čase....

24. února 2026  12:12

Padla první žaloba. Společnost FedEx chce zpět prostředky vynaložené na cla

Pobočka americké kurýrní služby FedEx v New York City (19. března 2012)

Americký přepravce zásilek FedEx podal žalobu požadující kompenzace za cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem, která minulý týden zrušil nejvyšší soud USA. Jde zatím o jeden z...

24. února 2026  11:55

OBRAZEM: „Úplně nás to zaskočilo.“ Sníh paralyzoval americká letiště

usa kalamita sníh boston letiště letadlo

Chaos v letecké dopravě zasáhl východní pobřeží USA. V neděli v noci přinesla obrovská sněhová bouře přes 50 centimetrů sněhu. V pondělí ráno byly kvůli nepříznivému počasí zrušeny téměř všechny lety...

24. února 2026  10:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku začíná boom megabaterií. Kdo nezačne teď, tomu ujede vlak, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma energetika a význam akumulace jsou (zleva)...

Česká energetika vstupuje do éry velké akumulace. Obří bateriová úložiště mají vyrovnávat výkyvy solárů a větru a držet síť v rovnováze. V iDNES Lounge o tom mluvili Pavel Mrkáček ze společnosti...

24. února 2026

Levné zásilky z Temu a dalších platforem od léta zdraží

temu logo počítač tržiště čína prodej EU Evropa zákazníci

Od července bude každá položka v balíčku ze zemí mimo Evropskou unii o tři eura dražší. Rada EU schválila plošné uvalení cla na veškeré malé zásilky do 150 eur. Je ale možné, že se koneční příjemci...

1. února 2026,  aktualizováno  24. 2. 9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.