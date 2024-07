Americký ropný průmysl vzkvétá. Firmy generují rekordní zisky, produkce roste

Ropný průmysl během koronavirové pandemie zásadně ztrácel. Situace se ale začala měnit i kvůli stáletrvající ruské válce na Ukrajině a následně se přidala postupně rostoucí poptávka. Ceny americké ropy se i proto momentálně pohybují v průměru okolo 80 dolarů za barel, zatímco před několika měsíci to bylo ještě o třetinu méně, píše deník The New York Times.

Poptávka po ropě i její poměrně vysoká cena naznačují, že přechod na obnovitelné zdroje i elektromobily bude trvat déle, než si někteří klimatičtí aktivisté i lídři mnohých států vysnili. Ropné firmy jako Exxon Mobil či Diamondback Energy momentálně generují rekordní zisky, ze kterých těží i americké rozpočty.

Pomohly i úspory na mzdách

Úspěch amerického ropného průmyslu nesouvisí jen s vyššími cenami ropy. Řada podniků přišla v minulých letech s úspornými opatřeními, které stlačily firemní náklady citelným způsobem dolů. Společnosti ušetřily mimo jiné na mzdových nákladech a přispěla k tomu také celková automatizace jejich fungování.

Americká ekonomika se po dlouhých měsících konečně začíná zvedat, a právě ropný průmysl jí mocně pomáhá. Roste cestovní ruch, dálnice jsou plné kamionů i osobních automobilů. Míra nezaměstnanosti se v celoamerickém kontextu drží kolem čtyřprocentní hranice.

„Enviromentální důsledky finančního obratu amerického ropného průmyslu jsou smíšené. Při výrobě a spalování fosilních paliv se na jedné straně uvolňují skleníkové plyny, které ohřívají planetu. Vyšší ceny ropy ale zároveň zvyšují náklady na pořízení fosilních paliv, což vede firmy i jednotlivce k hledání alternativních energetických zdrojů, které jsou udržitelnější i šetrnější k životnímu prostředí. Je třeba myslet na to, že firmy z tohoto sektoru začnou vystupovat až ve chvíli, kdy poptávka klesne,“ domnívá se analytička Samantha Grossová.

To se však zatím neděje. Globální poptávka po ropě v roce 2023 dosáhla na rekordních 100 milionů barelů ropy za den, což je o 2,6 procenta více než o rok dříve. Odborníci zároveň odhadují, že těžba ropy v USA by letos meziročně měla stoupnout o dalších 8 procent.

Těžařům zemního plynu do zpěvu není

Na rozdíl od ropy ale klesají ceny zemního plynu a ve Spojených státech amerických zároveň začíná docházet kapacita pro jeho uskladnění. Mnoho amerických firem je kvůli tomu už poměrně frustrovaná, neboť prezident Joe Biden před několika měsíci pozastavil proces schvalování nových terminálů pro jeho vývozu do zahraničí. Ty by se však nyní hodily. I přesto ale USA stále zůstávají v čele žebříčku světových vývozců zemního plynu.

Mezinárodní agentura pro energii IEA očekává, že globální poptávka po ropě vyvrcholí do konce desetiletí. Domnívá se, že většina podniků i jednotlivců začne více poptávat nové elektromobily a spoléhat se na větrné či solární zdroje energie. Třeba kartel OPEC je však jiného názoru. Ten tvrdí, že spotřeba ropy bude růst i ve třicátých letech tohoto století, a dokonce možná i později, uzavírá list The New York Times.