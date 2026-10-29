Z Perského zálivu v posledních týdnech opět vyplouvají tankery s miliony barelů ropy a její vývoz se postupně vrací na úroveň před vypuknutím války s Íránem. V některých z uplynulých týdnů ji dokonce překonal. Na světových cenách se to však zatím příliš neprojevuje, píše The Wall Street Journal.
Za barel ropy Brent se ve středu platilo zhruba 111 dolarů (asi 2 330 korun). Přitom ropy na trhu přibývá, což by mělo její cenu postupně snižovat. Experti tvrdí, že za současným vývojem stojí především obavy z toho, co se na Blízkém východě stane v příštích týdnech.
|
Trump nahrává Putinovi. Američané na pumpách neušetří, říká analytik Bříza
Na momentální cenu ropy mají nyní velký vliv i obavy, že se dodávky z Blízkého východu opět přeruší. Podle americké banky Goldman Sachs kvůli nim obchodníci platí za každý barel přibližně o 27 dolarů (567 korun) více. „Vývoz se sice zotavuje, bezpečnost na moři se však výrazně zhoršila,“ upozornil pro The Wall Street Journal analytik švýcarské banky UBS Giovanni Staunovo.
Přeprava extrémně zdražila
Problematická zůstává také přeprava. Hormuzským průlivem, který spojuje Perský záliv se zbytkem světa, sice proplouvá velké množství tankerů, lodě se však v posledních měsících nadále stávají terčem útoků. To výrazně zdražuje jejich pojištění a následně i samotnou přepravu.
Podle Mezinárodní agentury pro energii stála na začátku října přeprava jednoho barelu ropy z Perského zálivu do Asie téměř 36 dolarů (750 korun). To je více než pětkrát tolik co před válkou.
Ropné společnosti proto hledají způsoby, jak se nebezpečnému průlivu vyhnout. Do hry vstupují třeba také ropovody, díky nimž je ropu možné přeložit na lodě v bezpečnějších přístavech.
|
Málo známá firma z Jižní Koreje ovládla přepravu ropy v Hormuzu. Předčila Araby
I díky ropovodům dosahoval vývoz této suroviny z Perského zálivu v týdnu do 18. října na více než 24 milionů barelů denně. Před válkou činil 23,3 milionu. Takto přívětivá čísla ale příliš dlouho nevydržela. Jen o týden později byly ale tyto dodávky výrazně nižší a dosahovaly jen na 15,7 milionu barelů denně.
Americké volby mohou přinést další otřes
Napětí na trhu zvyšují také obavy z dalších amerických útoků na Írán. Podle deníku The Wall Street Journal měl Washington upozornit několik arabských zemí, že po listopadových volbách do Kongresu může přijít další vojenská operace.
|
Ropy je na trhu znovu dost. Svět ale dál bojuje s nedostatkem nafty
Situaci zhoršilo také varování Íránu, který pohrozil od listopadu právními kroky proti lodím jihokorejské společnosti Sinokor. Její tankery přitom podle Kpler zajišťovaly v posledních třech měsících více než pětinu identifikované přepravy ropy a ropných produktů Hormuzským průlivem.
I tyto obavy a faktory vedou k tomu, že cena jednoho barelu ropy Brent se pohybuje okolo 110 amerických dolarů. Podle analytičky Natashy Kanevové z americké banky JPMorgan by barel ropy Brent jinak měl stát přibližně 94 dolarů (cca 1 970 korun).
Čína znovu nakupuje
Zásoby ropy ve světě navíc rychle ubývají. Podle Mezinárodní agentury pro energii je v pozemních zásobnících nejméně ropy od roku 2016.
Do vývoje cen navíc promlouvá také Čína, která je dlouhodobě největším dovozcem ropy na světě. V květnu a červnu nakupovala přibližně o tři miliony barelů denně méně než dříve, a i díky tomu se ceny držely níže.
Od léta však Číňané začali dovoz opět zvyšovat a ropu se nyní snaží nakoupit dopředu také rafinerie. Chtějí mít jistotu, že budou mít z čeho vyrábět benzin a naftu, i kdyby se situace na Blízkém východě zhoršila.
|
Mzda strachu v Hormuzu: 100 tisíc dolarů za měsíc. Proč je drahá ropa
Trpělivost s drahou ropou ale pomalu dochází americkým řidičům. Data ukazují, že galon benzinu v USA ve středu v průměru vycházel na 4,25 dolaru (89 korun). Jeden litr tak vycházel přibližně na 23,50 koruny. Ve srovnání se stavem před válkou tak jsou ceny pohonných hmot i několikanásobně vyšší, uzavírá The Wall Street Journal.