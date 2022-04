Vypněme z Ruska všechno a hned, velí k akci Evropský parlament

Evropský parlament dále žádá, aby EU zabavila majetek všech ruských oligarchů a použila jej na obnovu válkou zdevastované Ukrajiny, a zrušila jim víza. Mezi sankcemi je také návrh na odpojení všech ruských a běloruských bank od systémů SWIFT nebo uzavření přístavů pro všechna ruská plavidla.

Zároveň Parlament navrhuje zastavení silniční nákladní dopravy z a do Ruska a Běloruska.

„Otřesné záběry z města Buča, kde ruská armáda při ústupu mučila a zavraždila stovky civilistů, nesmí zůstat bez odezvy. Už dlouho volám po nejtvrdších sankcích proti Rusku, ukazuje se, že dosavadní opatření proti Putinově režimu nestačí, dál páchá válečné zločiny a ještě přitvrzuje. Rezoluci Parlamentu vítám, jsem pro úplnou ekonomickou blokádu Ruska, tedy pro kompletní zastavení dodávek ropy, uhlí a plynu do Evropy,“ říká místopředsedkyně EP Dita Charanzová.

Europarlament dále žádá, aby bylo Rusku pozastaveno členství v mezinárodních organizacích, jako je například Světová obchodní organizace tak, aby Rusko nemohlo nadále využívat obchodních výhod, jež z tohoto členství plynou. V textu Parlamentu se ale také apeluje na posílení vojenské pomoci Ukrajinské armádě, či na připravení Marshallova plánu na obnovu této země. EU musí mít taktéž nástroj, díky kterému bude kontrolovat efektivitu všech již schválených sankcí.

„Musíme přestat platit Putinovi válku na Ukrajině. Jen Česko platí 750 milionů korun denně za plyn a ropu. Evropa musí postupovat jednotně a tvrdě,“ dodává k protiruským sankcím Charanzová.

Na okamžitém ukončení odběru ruských surovin nepanuje shoda ani mezi evropskými politiky, ani mezi ekonomy. Putinův režim je sice na příjmech závislý, evropské ekonomiky včetně té nejsilnější německé by se ovšem obratem zřítily do recese. To vše ve chvíli, kdy potřebují financovat nejen pomoc Ukrajině, ale zvýšit výdaje i na vlastní bezpečnost a péči o uprchlíky.