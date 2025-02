Ropná firma Equinor škrtá zelené plány. Přednější jsou zisky, zuří aktivisté

Škrty v oblasti obnovitelných zdrojů podle britského portálu The Guardian odnesou i některé plánované větrné farmy poblíž Velké Británie. Místo toho se norský podnik chce zaměřit na výraznější produkci ropy a zemního plynu. Do roku 2030 chce těžit 2,2 milionů barelů ropy za den, což je proti předchozím plánů nárůst asi o 10 procent.

Představitelé norského státního podniku uvedli, že plány do budoucna zahrnují i těžbu na okraji severního Atlantiku ve vodách Spojeného království. Tamní ropné a plynové pole Rosebank totiž disponuje asi 300 miliony barelů ropy. Některé odhady hovoří dokonce o 500 milionech.

Klimatičtí aktivisté jsou proti

Proti tomuto projektu ale dlouhodobě vystupují klimatičtí aktivisté. „Ačkoliv norská firma již utratila obrovské částky na marketing a PR, aby ukázala, že to se zelenou energií myslí vážně, nyní konečně odhalila svou pravou tvář,“ uvedla pro The Guardian Tessa Khanová, výkonná ředitelka skupiny Uplift, jež se zaměřuje na boj proti fosilním palivům. Podle ní se tato firma stará o zisky více než o cokoliv jiného. „Není to odpovědná ropná společnost, která je odhodlána ke změnám,“ dodává.

Norská společnost se snaží argumentovat, že nový projekt přispěje k vytvoření asi 1 600 pracovních míst. Firma také počítá s tím, že bude do britské pokladny platit nemalé daně.

Podobný přístup jako konkurenti

Norská firma odhalila své plány na částečný odklon od zelené budoucnosti poté, co se podobným směrem začaly vydávat i její konkurenti, a to včetně Shell či BP. Představitelé těchto petrochemických podniků totiž svým investorům opakovaně naznačili, že od svých zelených plánů chtějí výrazně ustoupit.

The Guardian píše, že také společnost BP by v dalších týdnech měla potvrdit opuštění svého původního cíle, který hovořil o úmyslu snížit produkci ropy v příštích pěti letech. Odborníci zároveň počítají s tím, že firma výrazně zreviduje své cíle v oblasti zelené energetiky, a to mimo jiné proto, aby některé ztracené investory opět přilákala zpět.

Podobné záměry před několika dny představila i francouzská ropná společnost TotalEnergies. Ta se rozhodla snížit výdaje na nízkouhlíkovou energii o 10 procent na 4,5 miliard amerických dolarů. Důvodem je mimo jiné pokles čistého zisku ve finančním roce 2024. Ten se totiž meziročně propadl o 26 procent na 15,8 miliard amerických dolarů, uzavírá The Guardian.