Ceny ropy a plynu se ženou prudce nahoru, napjaté trhy mají strach o dodávky

Ceny plynu tlačí vzhůru hlavně vyhlídky na příchod chladnějšího počasí a nejistota ohledně dodávek.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v příštím měsíci ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vystoupila až na 56,1 eura za MWh. Později část růstu smazala a pohybovala se mírně nad 55 eury za MWh. Oproti čtvrtku si tak připisovala zhruba čtyři procenta.

Ve čtvrtek cena stoupla o zhruba 15 procent. „Je třeba počítat s tím, že jakmile udeří mrazy, před kterými jsme poslední dobou varováni, tak se cena zvedne ještě více,“ sdělil v reakci na čtvrteční růst Lukáš Kaňok ze společnosti Kalkulátor.cz. „Ve spojení s počasím je nutné počítat s velmi nestabilními cenami,“ dodal.

Za obavami o dodávky stojí ozbrojený konflikt mezi palestinským hnutím Hamás a Izraelem, poškození podmořského plynovodu spojujícího Finsko a Estonsko a přetrvávající hrozba stávky v australských závodech produkujících zkapalněný zemní plyn (LNG).

Loni v srpnu se velkoobchodní cena plynu pro evropský trh kvůli omezování dodávek z Ruska vyšplhala až do blízkosti 350 eur za megawatthodinu. Od té doby však výrazně klesla, k čemuž přispěly vysoké dodávky LNG. Cena plynu na burze je teď hluboko pod úrovní administrativně stanoveného stropu v České republice, který činí 2500 Kč za MWh.

Velice podobně je na tom velkoobchodní ropa, kdy cena severomořské ropy Brent přidávala 4,2 procenta na 89,65 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu zdražovala o 4,4 procenta na 86,56 dolaru za barel.

USA ve čtvrtek uvalily první sankce na majitele tankerů převážejících ruskou ropu za cenu vyšší než 60 dolarů (1412 Kč) za barel. Chtějí tak uzavřít mezery v mechanismu určeném k potrestání Moskvy za její invazi na Ukrajinu. Rusko je druhým největším producentem ropy na světě a jejím významným vývozcem a přísnější kontrola jeho dodávek ze strany USA by mohla omezit dodávky na světový trh, napsala agentura Reuters.

Navzdory výkyvům v průběhu týdne by Brent mohl za celý týden přidat 5,4 procenta, což je jeho nejvyšší nárůst za půl roku. Ropa WTI by mohla za celý týden vzrůst přibližně o 3,8 procenta.

Ropu žene nahoru možné narušení vývozu z Blízkého východu. To by mohlo nastat, pokud by se víkendový útok militantní islamistické skupiny Hamás na Izrael rozlil do širšího konfliktu.