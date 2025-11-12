Všechny modely IEA až do letošního roku předpokládaly, že spotřeba fosilních paliv dosáhne vrcholu v tomto desetiletí. Tento předpoklad ale ostře napadal ropný a plynárenský průmysl a také Bílý dům.
Ve své nejnovější zprávě nyní IEA uvedla, že pokud svět bude pokračovat současným tempem, poptávka po ropě a plynu bude i nadále růst a nedojde k žádnému významnému poklesu emisí oxidu uhličitého.
Zpráva představila scénář zohledňující změny postojů jednotlivých zemí ke klimatickým cílům. Věnuje pozornost i rostoucí poptávce po bezpečné a cenově dostupné energii a zpomalení růstu prodeje elektromobilů.
Agentura předpověděla, že při zachování současné politiky dosáhne poptávka po ropě do poloviny století 113 milionů barelů denně. To představuje nárůst o 13 procent proti spotřebě v roce 2024.
Poptávka po LNG zesílí
Globální trh se zkapalněným zemním plynem LNG se podle IEA zvýší z přibližně 560 miliard metrů krychlových v roce 2024 na 880 miliard metrů krychlových v roce 2035 a na 1020 miliard metrů krychlových v roce 2050. Stane se tak v důsledku sílící poptávky v odvětví energetiky poháněné růstem datových center a umělé inteligence.
Zpráva obsahuje i předpověď nulových emisí, který popisuje cestu ke snížení globálních emisí z energetiky na nulovou úroveň do roku 2050. Na pařížských klimatických jednáních v roce 2015 se více než 190 zemí zavázalo, že se pokusí zabránit oteplení světa o více než 1,5 stupně Celsia. IEA však ukazuje, že v téměř všech scénářích oteplení přesáhne 1,5 °C a k poklesu dojde pouze v případě nulových emisí.