Poptávka po palivech poroste až do roku 2050, předpovídá agentura pro energii

Autor: ,
  9:24
Globální poptávka po ropě a zemním plynu má tendenci růst ještě dalších 25 let. Pokud nenastanou zásadní změny, světu se nemusí podařit dosáhnout klimatických cílů. Ve svém výhledu světové energetiky to uvedla Mezinárodní agentura pro energii IEA. Zásadně se tak odchýlila od předchozích předpokladů, kdy počítala s rychlým přechodem na čistší paliva.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Všechny modely IEA až do letošního roku předpokládaly, že spotřeba fosilních paliv dosáhne vrcholu v tomto desetiletí. Tento předpoklad ale ostře napadal ropný a plynárenský průmysl a také Bílý dům.

Ve své nejnovější zprávě nyní IEA uvedla, že pokud svět bude pokračovat současným tempem, poptávka po ropě a plynu bude i nadále růst a nedojde k žádnému významnému poklesu emisí oxidu uhličitého.

Zpráva představila scénář zohledňující změny postojů jednotlivých zemí ke klimatickým cílům. Věnuje pozornost i rostoucí poptávce po bezpečné a cenově dostupné energii a zpomalení růstu prodeje elektromobilů.

Europoslanec ANO nenašel dost podpory, většina byla pro 90procentní klimatický cíl

Agentura předpověděla, že při zachování současné politiky dosáhne poptávka po ropě do poloviny století 113 milionů barelů denně. To představuje nárůst o 13 procent proti spotřebě v roce 2024.

Poptávka po LNG zesílí

Globální trh se zkapalněným zemním plynem LNG se podle IEA zvýší z přibližně 560 miliard metrů krychlových v roce 2024 na 880 miliard metrů krychlových v roce 2035 a na 1020 miliard metrů krychlových v roce 2050. Stane se tak v důsledku sílící poptávky v odvětví energetiky poháněné růstem datových center a umělé inteligence.

Odklad emisních povolenek na benzin a plyn o rok nepomůže, shodují se experti

Zpráva obsahuje i předpověď nulových emisí, který popisuje cestu ke snížení globálních emisí z energetiky na nulovou úroveň do roku 2050. Na pařížských klimatických jednáních v roce 2015 se více než 190 zemí zavázalo, že se pokusí zabránit oteplení světa o více než 1,5 stupně Celsia. IEA však ukazuje, že v téměř všech scénářích oteplení přesáhne 1,5 °C a k poklesu dojde pouze v případě nulových emisí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Poptávka po palivech poroste až do roku 2050, předpovídá agentura pro energii

ilustrační snímek

Globální poptávka po ropě a zemním plynu má tendenci růst ještě dalších 25 let. Pokud nenastanou zásadní změny, světu se nemusí podařit dosáhnout klimatických cílů. Ve svém výhledu světové energetiky...

12. listopadu 2025  9:24

Zdražení vajec na spadnutí. Cena vyskočila za rok o třetinu, zlevnění je v nedohlednu

Premium
ilustrační snímek

Cena vajec v posledních letech stoupá a nezdá se, že by měla mít důvod k poklesu. Nyní v říjnu stálo podle Českého statistického úřadu desítkové balení již přes 48 korun. Loni touto dobou stálo deset...

12. listopadu 2025

Osm kilometrů za devět dní. Silničáři zkouší zkrátit uzavírky

Dálnice D8 na Ústecku před hranicí s Německem se kvůli plánovaným pracím v...

Silničáři se pokusili napodobit zahraniční trend rychlých oprav silnic a zkrátit stavební práce z týdnů na jednotlivé dny. Výsledek na zkušebním úseku dálnice D8 dopadl pozitivně. Délka oprav se...

12. listopadu 2025

Kvůli válce na Ukrajině zdražily výbušniny. Hrozí vyšší ceny staveb, ale i energií

Jedním z důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT....

Jedním z důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT. Ta je přitom klíčová pro řadu průmyslových odvětví, včetně těžby a stavebnictví. Několikanásobný nárůst ceny TNT může v...

11. listopadu 2025  22:02

V Česku jsou dvě nová ohniska ptačí chřipky. Zlikvidují se desítky tisíc opeřenců

ilustrační snímek

V Česku jsou dvě nová ohniska ptačí chřipky v komerčních chovech. Laboratorní testy nákazu potvrdily v chovu v Lanškrouně na Orlickoústecku, který čítá asi 55 tisíc nosnic, a také ve Valdíkově na...

11. listopadu 2025  17:11,  aktualizováno  20:28

Čínský trh s luxusním zbožím ožívá. LVMH plánuje otevření nových prodejen

ilustrační snímek

Konglomerát luxusního zboží LVMH plánuje v prosinci otevřít několik velkých obchodů v Pekingu. Zahajuje tak expanzi v Číně, kde luxusní značky konečně zaznamenávají první známky oživení. Podle...

11. listopadu 2025

Nová zelená úsporám pro letošek končí. Došly peníze, oznámilo ministerstvo

ilustrační snímek

Kdo měl v plánu ještě letos zahájit opravu domu po babičce a nestihl si již podat formulář týkající se dotace, má smůlu. Nová zelená úsporám, podle ministerstva životního prostředí (MŽP) jeden z...

11. listopadu 2025

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:27

Konkurenceschopnost německého průmyslu je na novém minimu, odhalil institut

Ocelář uprostřed jisker surového železa vycházejících z vysoké pece v ocelárně...

Německý průmysl hodnotí svou konkurenceschopnost vůči zemím mimo Evropskou unii rekordně nízko. Pokles konkurenceschopnosti v říjnu hlásila více než každá třetí německá průmyslová firma, což je...

11. listopadu 2025  15:43

Praha hostí výstavu mince Pyramidy v Gíze

Z výstavy mince Pryamidy v Gíze

Pražská pobočka společnosti Zlaťáky.cz otevřela speciální výstavu věnovanou nové sběratelské emisi zlaté mince Pyramidy v Gíze, která je třetí ze série Sedm divů světa. Návštěvníci ji mohou zhlédnout...

11. listopadu 2025  14:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milovníků nikotinu neubývá. Světová zdravotnická organizace hledá, kde je problém

Ilustrační fotografie

Světová zdravotnická organizace WHO si příští týden v Ženevě připomene na konferenci COP11 dvacet let od vzniku Rámcové úmluvy o kontrole tabáku. Místo oslav ale bude mít konference států spíš nádech...

11. listopadu 2025  14:25

O historické vlaky drah se bude starat král modelové železnice Horn

Ředitel Království železnic Matěj Horn v kabině simulátoru pražského metra

Šéfem fondu, do kterého České dráhy vyčlení sbírku parních lokomotiv, další historická vozidla a pronajmou mu muzeum v Lužné u Rakovníka, bude tvůrce železničních kolejišť Matěj Horn z Království...

11. listopadu 2025  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.