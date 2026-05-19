Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zásoby ropy pomalu klesají. Evropa může brzy mít velký problém, soudí analytici

Autor:
  20:00
Zásoby ropy v Evropě rychle klesají a podle expertů mohou evropské státy už během několika týdnů čelit vážným problémům s dodávkami paliv. Důvodem je několik týdnů omezený provoz v Hormuzském průlivu, kudy běžně proudí přibližně pětina světové ropy. Právě Evropa byla podobně jako Asie dlouhodobě výrazně závislá na dodávkách ze zemí Perského zálivu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Až zásoby dojdou, ceny přestanou růst lineárně. Pak se ukáže, kdo bude ochotný zaplatit za poslední dostupný barel,“ uvedl pro CNBC analytik Jeff Currie z komoditní burzy Abaxx Commodity Exchange. Podle něj může nedostatek ropy zasáhnout Evropu prakticky kdykoliv.

USA se staly největším exportérem ropy na světě. Tleskají především asijské země

Květen bývá na ropných trzích tradičně klidnějším obdobím. Končí topná sezona a letní cestování, které zvyšuje spotřebu paliv, se naplno rozbíhá až během června. Už za několik týdnů ale podle analytiků výrazně vzroste poptávka po ropě, naftě, benzinu i dalších ropných produktech. Právě toho se obává analytik Jeff Currie. „Tehdy pocítíme důsledky současné situace,“ varuje.

Zásoby rychle klesají

Současná situace na trzích znepokojuje i analytiky francouzské banky Société Générale. Podle nich je celý systém aktuálně pod extrémním tlakem. „Zásoby rychle klesají a pouze malá část globálních rezerv je skutečně okamžitě použitelná, aniž by došlo k narušení provozu,“ uvedl tým analytiků francouzské banky Société Générale vedený Mikem Haighem.

Hormuzský průliv, kudy za běžné situace proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a plynu, je uzavřený už od letošního února. Zatím navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se měl v nejbližší době plně znovu otevřít. Ani v takovém případě by ale návrat dodávek ropy, plynu a dalších produktů ze zemí Perského zálivu nebyl okamžitý. Obnovení celého dodavatelského řetězce by podle analytiků trvalo ještě několik týdnů.

USA prodloužily výjimku pro ruskou ropu podléhající jejich sankcím

Kvůli složité logistice, od přepravy tankerů přes rafinaci až po následnou distribuci, by návrat ropy na světové trhy trval minimálně 52 dní, upozorňuje CNBC. Pokud by se navíc nepodařilo obnovit provoz v Hormuzském průlivu do začátku června, mohla by podle analytiků Société Générale cena ropy vystoupat až na 150 dolarů za barel a na vysokých úrovních se držet po zbytek letošního roku.

Do normálu se trhy dostanou až v roce 2027

Analytici francouzské banky zároveň varují, že důsledky zablokovaného Hormuzského průlivu může svět pociťovat dlouhodobě. Návrat k normální situaci na trzích podle nich nelze očekávat dříve než v roce 2027. Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že řada petrochemických závodů na Blízkém východě byla během útoků poškozena.

To potvrzuje i analytik Jeff Currie. „Každý, kdo se v tomto byznysu skutečně pohybuje, vám řekne, že je to vážné. Írán chce způsobit bolest. Nejde o cenu ropy, ale o její dostupnost,“ dodal.

Šok na trhu s ropou. Je nejdražší od zahájení ruské invaze na Ukrajinu

Cena jednoho barelu severomořské ropy Brent se v pondělí pohybovala okolo 110 dolarů za barel. O něco levnější byla americká ropa WTI, jejíž cena se dostala přibližně na 106 dolarů za barel, uzavírá portál CNBC.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Dlužena mi říkají zoufalci, míní Schillerová. Zájem o dluhopisy ji dojímá k slzám

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je ministryně financí Alena Schillerová. Moderuje...

Zájem o nové Dluhopisy Republiky podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO překonal očekávání. V Rozstřelu na iDNES.cz exkluzivně uvedla, že k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali...

Lidé vzali pokutovanou langošárnu útokem, musela omezit objednávky. Ozval se i Fico

Langoše Květoslavov.

Slovenská langošárna z obce Kvetoslavov, která dostala pokutu 1500 eur za chybějící diakritiku na účtence, zažívá po medializaci případu nečekaný nápor zákazníků. Podnik musel dokonce dočasně...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

Bŕýňďžôvé háľúšký šô šľánínkôú. Slovenská kauza langoš nabírá komické rozměry

Chata Zázvor v Nízkých Tatrách ukázala, jak absurdní některé úkony státní...

Provozovatel stánku s langoši ve slovenském Kvetoslavově dostal před několika dny vysokou pokutu za chybějící diakritiku na pokladním dokladu pro zákazníka. Na absurdní důvod i výši sankce, kterou na...

Zásoby ropy pomalu klesají. Evropa může brzy mít velký problém, soudí analytici

Těžební věž a větrné elektrárny v USA v Texasu.

Zásoby ropy v Evropě rychle klesají a podle expertů mohou evropské státy už během několika týdnů čelit vážným problémům s dodávkami paliv. Důvodem je několik týdnů omezený provoz v Hormuzském...

19. května 2026

Hotely v USA vyhlížejí fotbalové fanoušky. Nával rezervací zatím nepřichází

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Fotbalové mistrovství světa mělo americkým hotelům přinést rekordní obsazenost a tisíce zahraničních fanoušků. Místo očekávaného boomu ale řada hoteliérů v hostitelských městech hlásí slabší...

19. května 2026

Trump na nákupech. Prezident výrazně investoval do akcií technologických společností

Americký prezident nastupuje do letadla Air Force One po návštěvě Pekingu (15....

Prezident Donald Trump ve svých nejnovějších zprávách o majetkových poměrech uvedl finanční transakce v řádu stovek milionů dolarů. Zahrnují rozsáhlé nákupy a prodeje akcií především technologických...

19. května 2026  15:21

Češi čekají na nové léky 659 dní. Je to déle, než je průměr v EU, říká analýza

Ilustrační fotografie

Pacienti v Česku podle analýzy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) čekají na nové léky 659 dní, což je déle než průměr v Evropské unii. Za dva roky se doba od schválení použití léku...

19. května 2026  15:18

„Íránské Maledivy“ ohrožuje ropná skvrna. Může narušit ekosystém i odsolování

Šidvar je chráněnou přírodní rezervací známou korálovými útesy a výskytem...

Chráněný íránský ostrov Šidvar v Perském zálivu znečistila ropná skvrna. Experti varují před důsledky na želvy, ptáky i další mořské živočichy, které oblast obývají. Znečištění také může zkomplikovat...

19. května 2026  13:37

Legislativní regulace výdejních boxů je zbytečná, znělo ve Sněmovně

ilustrační snímek

Poslanci, zástupci samospráv i provozovatelé u kulatého stolu ve Sněmovně upozorňovali na možné negativní dopady připravované novely stavebního zákona. Ta plánuje výdejní boxy zařadit mezi drobné...

19. května 2026  12:49

V boji s inflací budeme drsní, řekl Michl. Je připraven i zdrtit ekonomiku

Guvernér České národní banky Aleš Michl, Praha 28. dubna 2025.

Guvernér České národní banky Aleš Michl je připraven držet sazby výš a delší dobu, pokud se ukáže, že by Česku hrozil návrat vysoké inflace. Je připraven tomuto cíli obětovat i případný rychlejší...

19. května 2026  12:03

Daň z nemovitosti 2026: do kdy se musí zaplatit a jak zjistit částku

Ilustrační foto

Nejpozději do pondělí 25. května by měli všichni majitelé nemovitostí mít od Finanční správa informaci, kolik letos činí daň. Rozesílá je do datových schránek a e-mailů a také poštou. Dobrá zpráva...

19. května 2026  11:59

Potraviny zdraží kvůli nákladným hnojivům nejspíš až napřesrok, říká svaz

Traktor na poli

Většina zemědělců má zajištěná hnojiva na celý letošní rok, skoro polovinu nakoupili na staré levnější ceny, ukazuje průzkum Zemědělského svazu ČR mezi 121 podniky. Do cen potravin se tak nejspíš...

19. května 2026  10:52

V Praze by mohla posílit lodní nákladní doprava. Využily by se i náplavky

Neobvyklý pohled v centru Prahy. Kvůli opravám plavebních komor Dolany a...

Doprava stavebních materiálů na velké stavební projekty a naopak odvoz suti nebo zásobování podniků z pražských náplavek by se opět mohly stát součástí moderní logistiky metropole. Ministerstvo...

19. května 2026  10:17

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Spotoví zákazníci těží ze záporných cen elektřiny. Vydělá, kdo spotřebu načasuje

ilustrační snímek

Majitelé fotovoltaik a elektromobilů začali s návratem slunečních dní opět sledovat údaje o vývoji cen a těšit se z nadprůměrné produkce elektřiny. Zatímco fixní ceny se u běžných tarifů nyní...

19. května 2026

Firmy odmítají juniory, tituly ztrácejí hodnotu. Jak AI mění český pracovní trh

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence začíná měnit pohled na vzdělání a způsobuje nečekaný přetlak na tuzemském pracovním trhu. Firmy méně hledají začátečníky, vysokoškolské tituly ztrácejí hodnotu a ajťáci čelí...

19. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.