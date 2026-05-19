„Až zásoby dojdou, ceny přestanou růst lineárně. Pak se ukáže, kdo bude ochotný zaplatit za poslední dostupný barel,“ uvedl pro CNBC analytik Jeff Currie z komoditní burzy Abaxx Commodity Exchange. Podle něj může nedostatek ropy zasáhnout Evropu prakticky kdykoliv.
Květen bývá na ropných trzích tradičně klidnějším obdobím. Končí topná sezona a letní cestování, které zvyšuje spotřebu paliv, se naplno rozbíhá až během června. Už za několik týdnů ale podle analytiků výrazně vzroste poptávka po ropě, naftě, benzinu i dalších ropných produktech. Právě toho se obává analytik Jeff Currie. „Tehdy pocítíme důsledky současné situace,“ varuje.
Zásoby rychle klesají
Současná situace na trzích znepokojuje i analytiky francouzské banky Société Générale. Podle nich je celý systém aktuálně pod extrémním tlakem. „Zásoby rychle klesají a pouze malá část globálních rezerv je skutečně okamžitě použitelná, aniž by došlo k narušení provozu,“ uvedl tým analytiků francouzské banky Société Générale vedený Mikem Haighem.
Hormuzský průliv, kudy za běžné situace proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a plynu, je uzavřený už od letošního února. Zatím navíc nic nenasvědčuje tomu, že by se měl v nejbližší době plně znovu otevřít. Ani v takovém případě by ale návrat dodávek ropy, plynu a dalších produktů ze zemí Perského zálivu nebyl okamžitý. Obnovení celého dodavatelského řetězce by podle analytiků trvalo ještě několik týdnů.
Kvůli složité logistice, od přepravy tankerů přes rafinaci až po následnou distribuci, by návrat ropy na světové trhy trval minimálně 52 dní, upozorňuje CNBC. Pokud by se navíc nepodařilo obnovit provoz v Hormuzském průlivu do začátku června, mohla by podle analytiků Société Générale cena ropy vystoupat až na 150 dolarů za barel a na vysokých úrovních se držet po zbytek letošního roku.
Do normálu se trhy dostanou až v roce 2027
Analytici francouzské banky zároveň varují, že důsledky zablokovaného Hormuzského průlivu může svět pociťovat dlouhodobě. Návrat k normální situaci na trzích podle nich nelze očekávat dříve než v roce 2027. Důvodem je mimo jiné i skutečnost, že řada petrochemických závodů na Blízkém východě byla během útoků poškozena.
To potvrzuje i analytik Jeff Currie. „Každý, kdo se v tomto byznysu skutečně pohybuje, vám řekne, že je to vážné. Írán chce způsobit bolest. Nejde o cenu ropy, ale o její dostupnost,“ dodal.
Cena jednoho barelu severomořské ropy Brent se v pondělí pohybovala okolo 110 dolarů za barel. O něco levnější byla americká ropa WTI, jejíž cena se dostala přibližně na 106 dolarů za barel, uzavírá portál CNBC.