Ruská ropa se opět dobývá do Evropy. Britové oklikou slevili ze sankcí u paliv

Autor: ,
  21:48
Britská vláda povolí dovoz motorové nafty a leteckého paliva, které jsou vyrobené z ruské ropy ve třetích zemích. Učiní tak na základě obchodní licence, která vylučuje konkrétní produkty ze sankčního seznamu. Informovaly o tom agentury Reuters a Interfax. Zároveň zavádí i časově omezenou licenci o námořní přepravě ruského zkapalněného zemního plynu (LNG).
ilustrační snímek

Licence, která se týká výrobků z ruské ropy, nabývá účinnosti ve středu na dobu neurčitou a bude pravidelně přezkoumávána britskou vládou. Ta ji má právo kdykoli změnit, zrušit nebo pozastavit a bude se snažit zveřejnit jakékoli rozhodnutí o jejím zrušení se čtyřměsíčním předstihem, uvádí vláda v prohlášení.

Británie zakázala dovoz ropných produktů vyrobených z ruské ropy ve třetích zemích v říjnu 2025.

Spojené království zároveň v úterý přišlo i s časově omezenou licencí, která se týká námořní přepravy ruského zkapalněného zemního plynu (LNG). Platí do 1. ledna příštího roku.

Podle deníku The Kyiv Independent Británie vydala licenci, která umožní dodávky LNG z ruských závodů Sachalin-2 nebo Jamal LNG. Odráží tak prohlubující se globální energetickou krizi, kterou vyvolala válka USA a Izraele proti Íránu.

USA v březnu zavedly třicetidenní výjimku, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech. Tuto výjimku Spojené státy několikrát prodloužily o dalších 30 dní, naposledy tento týden v pondělí.

Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta má tento krok stabilizovat trh s ropou, který se otřásl po vypuknutí války na Blízkém východě. Kvůli tomuto konfliktu je blokovaný Hormuzský průliv, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a LNG ze zemí kolem Perského zálivu.

Evropská unie ve svém 18. balíčku sankcí z minulého roku zakázala dovoz ruských ropných produktů vyrobených ve třetích zemích z ruské ropy a uložila dovozcům povinnost předložit doklad o původu ropy použité při jejich výrobě. Výjimku mají ropné produkty dovážené z partnerských zemí, jako jsou Kanada, Norsko, Británie, USA a Švýcarsko, dodává Interfax.

Británie a EU v roce 2022 kvůli ruské agresi na Ukrajině zakázaly dovoz ruské ropy. Rusko následně přesměrovalo většinu svého vývozu ropy do jiných zemí, především do Číny, Indie a Turecka, které následně zvýšily vývoz ropných produktů do evropských zemí.

