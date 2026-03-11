S blokádou Hormuzu spoléhá svět na dva arabské ropovody. Jedou na plný výkon

Autor:
  20:00
Blokáda Hormuzského průlivu komplikuje dodávky ropy do celého světa. Situace by ale mohla být ještě vážnější, pokud by v provozu nebyly dva ropovody vedoucí přes Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Nyní se jeví jako klíčové dvě stavby světové ekonomiky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
17 fotografií

Saúdskoarabský ropovod East-West vznikl už na počátku 80. let minulého století, kdy přepravu ropy v regionu ohrožovala válka mezi Íránem a Irákem. Nyní to je americko-izraelská válka vůči Íránu, která přepravu ropy znesnadňuje. Díky ropovodu East-West může však alespoň část ropných dodávek proudit až do saúdského arabského přístavu Janbú v Rudém moři, píše The Wall Street Journal.

Ropovodem East-West dlouhým až 1 200 kilometrů je možné přepravovat až 7 milionů barelů ropy denně a nynější blokáda Hormuzského průlivu právě z něj udělala jednu z nejdůležitějších staveb světové ekonomiky. Dva miliony takto přepravených barelů sice spotřebují tamní rafinerie, zbylých pět ale míří na světový trh.

Agentura IEA kvůli válce navrhuje rekordní uvolnění ropných rezerv

Pro ropovod jsou ale poslední dny zatěžkávací zkouškou. Zatím nikdy v historii nebyl potřeba víc než dnes. Na jeho stavbě se v 80. letech minulého století podílelo kolem 7 tisíc dělníků a výstavbu měla na starosti společnost Mobil Oil. Původně měl pomoci Saúdské Arábii hlavně k tomu, aby mohla dodávat ropu na Západ. Dnes ale tímto způsobem míří většina saúdských dodávek do Asie.

Saúdský ropovod jede naplno

Data z poslední doby ukazují, že vývoz ropy ze saúdskoarabského přístavu Janbú se v posledním týdnu zvýšil o 2 miliony barelů ropy denně. Ačkoliv donedávna fungoval saúdský ropovod jen na 50 až 60 procent své kapacity, dnes už jede na plný výkon. Díky němu tak nemusí ropa do světa mířit skrze Hormuzský průliv, který je momentálně zablokovaný.

Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Experti ale říkají, že navzdory tomuto ropovodu vyhráno ani zdaleka není. Írán totiž opakovaně útočí na důležitou infrastrukturu a zasáhnout by dalších dnech mohl právě i tento ropovod. „Pro Írán jde o poměrně snadný cíl,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Adi Imsirovic.

Írán však může zaútočit i na další významný ropovod v regionu, na ropovod Habshan–Fujairah. Z části už ho svými útoky také před několika dny poškodil. Ten vede z oblasti Habshan v Abú Zabí do přístavu Fudžajra u Ománského zálivu. Ve srovnání se saúdským ropovodem je menší a jeho maximální kapacita se pohybuje okolo 1,8 milionu barelů ropy denně.

Ropa po Trumpových výrocích prudce zlevnila. Trhy vyhlížejí konec války

V dobách války vůči Íránu je ale tento ropovod důležitější než kdy dřív. Na jeho stavbě se před lety podílela i dceřiná společnost čínské státní firmy China National Petroleum a těsně před vypuknutím konfliktu přepravoval asi 1,1 milionu barelů ropy denně. Podobně jako East-West ale i ropovod Habshan–Fujairah nyní jede naplno.

Jen polovina problémů

Experti ale říkají, že ani tyto ropovody nedokážou nahradit dodávky ropy, které není možné přepravit kvůli blokaci Hormuzského průlivu. „Tyto ropovody ale řeší alespoň polovinu možného problému,“ tvrdí analytik Neil Crosby.

To, že je situace vážná, potvrzuje i další odborník. „Za poslední dobu jde jistě o největší krizi a zkoušku celého blízkovýchodního ropného a plynárenského sektoru,“ uvedl pro The Wall Street Journal Amín Násir, který je šéfem společnosti Saudi Aramco.

Zatím se nezdá, že by blokáda Hormuzského průlivu měla skončit. Trump se sice snaží uklidňovat, že válka se blíží ke svému cíli, realita je ale trochu odlišná. I proto je cena ropy stále asi o 25 procent vyšší než před vypuknutím války a návrat na původní cenovou úroveň se bude nejspíš odvíjet i od toho, kdy se tankery s ropou Hormuzským průlivem opět vydají ke svým zákazníkům, uzavírá The Wall Street Journal.

