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Téměř polovina ropy pochází ze zemí zmítaných válkami, ukázal výpočet

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  16:04
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026 | foto: Reuters

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Zásobování ropou je víc než kdy v minulosti ohroženo válkami a ozbrojenými střety. Podle propočtů agentury Reuters nyní téměř polovina světové ropy pochází ze zemí zasažených konflikty. Současné výpadky v dodávkách jsou letos větší než při předchozích energetických krizích.

Před šesti měsíci americké a izraelské útoky na Írán vedly k uzavření Hormuzského průlivu, kterým dříve proudila pětina světových ropných dodávek. Konec této krize stále není v dohledu a navíc se k ní přidaly další.

„Jde o útoky na ruské rafinerie a nebezpečí pro lodní dopravu v Perském zálivu i Rudém moři,“ shrnul trojitou hrozbu pro trh generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan pro agenturu Bloomberg.

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Válka mezi Ruskem a Ukrajinou se navíc už promítla do omezení těžby a zpracování ropy i v Kazachstánu. Další tlak přinesl pokračující konflikt v Libyi a americká omezení vývozu venezuelské ropy na začátku roku.

Náklady na přepravu jsou vysoké

„Země zasažené těmito konflikty společně v roce 2025 produkovaly přibližně 45 milionů barelů ropy denně, což představovalo více než 43 procent celosvětové produkce,“ uvedli analytici Reuters ve zprávě založené na datech Mezinárodní agentury pro energii (IEA).

Saúdská Arábie nyní přesměrovává dodávky ropy do Rudého moře a státy Perského zálivu se snaží část ropy tajně přepravovat přes Hormuzský průliv. Současný výpadek dodávek z oblasti Perského zálivu se podle odhadů analytiků pohybuje kolem pěti až sedmi milionů barelů denně.

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„Tankery sice mohou Hormuzským průlivem v utajení proplouvat, náklady na přepravu jsou však natolik vysoké, že žádné lodě s rafinovanými produkty tuto trasu nevyužívají,“ uvedl generální ředitel společnosti TotalEnergies Patrick Pouyanné. Zároveň podle něj ukrajinské útoky drony výrazně omezily dodávky pohonných hmot z Ruska.

Ceny benzinu v USA neklesnou

Konflikty v oblasti Perského zálivu a na Ukrajině podle Reuters snížily světovou kapacitu rafinerií přibližně o desetinu. Ukrajina zaútočila na značnou část ruské rafinerské sítě a zasáhla zařízení vzdálená až v Omsku, zhruba 2 700 kilometrů od území kontrolovaného Ukrajinou.

„Spotřebitelé v Evropě na to doplatí a ve Spojených státech ceny benzinu neklesnou pod čtyři dolary, jak by si přál prezident Donald Trump,“ dodal Pouyanné.

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IEA uvolnila rekordní množství ropy z nouzových strategických zásob, aby zmírnila důsledky šoku v dodávkách. Tato uvolňování ale z velké části skončila, přestože globální zásoby ropy dál klesají a agentura nyní nejedná o druhém uvolnění strategických zásob.

„Prozatím o tom neuvažujeme,“ řekl šéf IEA Fatih Birol. „Trhy ale velmi pozorně sledujeme,“ dodal. Po březnovém uvolnění 400 milionů barelů podle něj stále ještě zbývá 80 procent strategických zásob, uzavřela agentura.

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