Kam s tím? Írán řeší, kde uskladnit miliony neprodaných barelů ropy

Patová situace na Blízkém východě nutí Írán k řešení palčivého problému. V zemi se totiž kvůli americké blokádě hromadí neprodaná ropa a velmi rychle docházejí místa, kde by se dala uskladnit. Válka se tak mění v závod o to, zda více vydrží íránská ropná pole, nebo globální spotřebitelé.
Ozbrojené síly USA se zmocnily tankeru Majestic X spojeného s pašováním íránské ropy. (23. dubna 2026)

Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)
Obchodník sleduje vývoj kurzů na burze v New Yorku (22. dubna 2026)
Írán znovu zprovozňuje dříve opuštěná průmyslová místa, používá improvizované nádrže a snaží se přepravovat ropu do Číny. Tyto neobvyklé kroky mají oddálit infrastrukturní krizi a oslabit vyjednávací pozici Washingtonu ve sporu o Hormuzský průliv, píše list The Wall Street Journal.

Každý barel, který nemůže opustit zemi běžnými exportními kanály, musí někam jít: do nádrže, na loď, do improvizovaného úložiště, anebo zůstat pod zemí. „Írán se ale snaží vyhnout riziku, že bude muset uzavřít těžbu a tím ještě prohloubit ztráty příjmů,“ uvedla Sanam Vakilová, ředitelka programu pro Blízký východ a severní Afriku v londýnském think-tanku Chatham House.

Írán hned na začátku války omezil průjezd klíčovými námořními trasami. Pak ještě několik týdnů pokračoval ve vývozu vlastní ropy, dokud USA 13. dubna nezavedly blokádu veškerého provozu v íránských přístavech.

Rostoucí zásoby

Podle analytické společnosti Kpler blokáda výrazně snížila objem ropy, kterou Írán dokáže naložit na tankery. Zatímco ještě v první polovině dubna to bylo v průměru 2,1 milionu barelů denně, po zavedení blokády v druhé polovině měsíce klesl denní průměr na 567 tisíc barelů.

Podle Kpleru vzrostly íránské zásoby ropy na pevnině zhruba na 49 milionů barelů. Celková kapacita činí asi 86 až devadesát milionů barelů, kvůli provozním omezením a bezpečnostním limitům však značná část této kapacity nemusí být využitelná. Podle některých analytiků oslovených WSJ může Írán vyčerpat skladovací kapacity už během následujících dvou týdnů.

Írán využívá jako plovoucí sklady i prázdné tankery. V oblasti se stále nachází několik velkých tankerů s kapacitou asi 15 milionů barelů, udává WSJ. Plavidla naložená íránskou ropou se shromažďují u přístavu Čáhbahár, který leží mimo Perský záliv, ale zároveň je těsně před linií americké blokády. Koncem minulého týdne tam podle satelitních snímků stálo asi šest až osm supertankerů a další menší lodě v okolí, uvedla agentura Bloomberg.

Podle společnosti Vortexa je přibližně 155 milionů barelů íránské ropy buď na cestě, nebo uložených na lodích po celém světě. Také podle Bloombergu vrací Írán do provozu i starší lodě. Například třicet let starý supertanker s kapacitou až 2 miliony barelů minulý týden znovu začal vysílat signál z Perského zálivu poté, co byl tři roky neaktivní.

Ropa na železnici

Protože tyto lodě nemohou vyplout se surovinou určenou pro globální trhy, hledá Írán další nouzová řešení. Snaží se přepravovat ropu po železnici do Číny. Železniční spojení vede z Teheránu do měst I-wu a Si-an. Přesto cesta trvá týdny a je dražší než námořní doprava, zejména pro menší čínské rafinerie, které patří k hlavním odběratelům íránské ropy.

„Budou tyto rafinerie ochotné platit vyšší ceny?“ ptá se analytička Erica Downsová z Kolumbijské univerzity. „Zoufalé časy si ovšem žádají zoufalá opatření,“ dodává.

Náhlé zastavení těžby může poškodit starší ropná pole, zejména ta s nízkým tlakem nebo ta stojící v geologicky problematických oblastech.

