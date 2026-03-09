Od naděje k velkému problému. Ceny ropy trápí svět, Trump situaci bagatelizuje

Autor:
  10:36
Globální ekonomiku zasáhl energetický šok. Ceny ropy se zvýšily od začátku útoků na Írán o padesát procent a dostaly se na úrovně, kde byly naposledy v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu. Podle odborníků mohou navíc růst ještě dál.
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
Americký prezident se modlí během udělování Medaile cti. (2. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické...
38 fotografií

„Období shovívavosti, které trhy zpočátku poskytly Trumpově administrativě, skončilo na konci minulého týdne,“ shrnul pro britský The Guardian Clayton Seigle, odborník z think-tanku Center for Strategic and International Studies.

S tím, jak mizí naděje na rychlé ukončení války a opětovné zprovoznění klíčového Hormuzského průlivu, ceny ropy strmě rostou. Severomořská ropa Brent během pondělního obchodování vyskočila až na 119,50 dolaru za barel, později se pohybovala kolem 106 dolarů. Brent tak během jediného dne zdražil podle Bloombergu až o patnáct procent.

Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) se obchodovala přibližně za 102 dolarů.

Válka s Íránem brzdí tankery. USA povolily dovoz sankcionované ruské ropy do Indie

„Vidíme rychlý posun od naděje, že půjde o krátkodobé narušení, k mnohem většímu problému,“ uvedl podle agentury Bloomberg Warren Patterson, šéf komoditní strategie banky ING. „Dokud se ropa nebude moci přepravovat přes Hormuzský průliv, ceny budou dál růst.“

Producenti omezují těžbu

Napětí se promítá i do produkce. Několik států v oblasti začalo těžbu omezovat, protože kvůli blokované námořní trase se ropa hromadí ve skladech. Irák začal uzavírat část ropných polí už minulý týden, později se přidaly Kuvajt a Spojené arabské emiráty.

Analytici banky JPMorgan odhadují, že do konce příštího týdne by omezení produkce v regionu mohlo přesáhnout čtyři miliony barelů denně. Pokud by situace přetrvávala déle, mohlo by jít až o deset procent globální poptávky.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je na tom Írán s ropou a proč je klíčový Hormuzský průliv

„V celé zaznamenané historii nebyl průliv nikdy úplně uzavřen,“ uvedla analytička JPMorgan Natasha Kaneva pro The Wall Street Journal. Nebyl to podle ní jen nejhorší scénář. Bylo to něco nepředstavitelného.

Podle deníku začaly některé společnosti preventivně vypínat ropné vrty už v prvních hodinách konfliktu. Předseda ropné firmy DNO Bijan Mossavar-Rahmani například nařídil zastavení těžby v iráckém Kurdistánu ještě během letu z New Yorku do Osla poté, co se dozvěděl o útocích USA a Izraele na Írán.

Samotný průliv není fyzicky zablokován, lodní doprava je ale minimální. Podle Wall Street Journal čeká na průjezd více než tisíc lodí, protože rejdaři se obávají útoků po zásazích několika tankerů v oblasti.

Zdražování pohonných hmot bude pokračovat. Výrazněji u nafty, očekávají analytici

„Největší obavou zůstává narušení toku ropy přes Hormuz,“ říká Haris Khurshid z investiční společnosti Karobaar Capital. Omezení těžby je podle něj důležité, ale trh se hlavně bojí, že se ropa nebude moci dostat na světové trhy.

Zdražuje benzin i nafta

Rostoucí ceny energií začínají dopadat na ekonomiku i spotřebitele. V USA vzrostly ceny benzinu na nejvyšší úroveň od srpna 2024. Podle motoristického klubu AAA zdražil běžný benzin od začátku konfliktu asi o 16 procent a diesel o více než 20 procent, píše The New York Times.

Vyšší ceny energií zvyšují také obavy z inflace. Investoři nyní podle amerického deníku očekávají, že inflace v příštích 12 měsících dosáhne zhruba 4,5 procenta, zatímco na začátku roku počítali s hodnotou kolem 2,3 procenta. V Česku se 21. února prodával podle CCS litr naturalu v průměru za 33 korun a litr nafty za 32,66. V sobotu 7. března už čeští řidiči za litr benzínu platili 36 korun a za naftu 38.

Rostoucí ceny ropy řeší i vlády. Čínská vláda například nařídila velkým rafineriím pozastavit export benzinu a nafty, aby zajistila dostatek paliv pro domácí trh. Jižní Korea zvažuje zavedení cenového stropu na ropu poprvé za tři desetiletí.

Trump vývoj bagatelizuje

Americký prezident Donald Trump, který konflikt s Íránem vede společně s Izraelem, růst cen bagatelizuje. Na své sociální síti Truth Social uvedl, že jde jen o dočasný jev. „Je to velmi malá cena, kterou musí Spojené státy a svět zaplatit za bezpečnost a mír,“ napsal. Ceny podle něj rychle klesnou, jakmile bude zničena íránská jaderná hrozba.

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

Írán však varuje, že konflikt může ceny ropy vyhnat ještě výše. Mluvčí Revolučních gard po víkendových útocích uvedl, že pokud budou západní země pokračovat v bojích, mohou ceny překročit i 200 dolarů za barel.

Energetický historik Daniel Yergin varuje, že současná situace může mít globální důsledky. „Díváme se na zdaleka největší narušení světové produkce ropy v historii z hlediska denního objemu,“ řekl Wall Street Journal. Pokud to potrvá týdny, pocítí to podle něj celá světová ekonomika.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej, stojí necelých 30 milionů

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Pražská legenda je zpět. Jídelna U Rozvařilů znovu otevřela a má velké plány

Jídelna U Rozvařilů v obchodním důmě Bílá Labuť. (19. února 2026)

Legendární pražská jídelna U Rozvařilů se po roční pauze vrátila do Bílé labutě. Noví provozovatelé staví na české klasice, dostupných cenách, rychlém výdeji a kvalitních surovinách z části přímo z...

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

Letadla společnosti Emirates na mezinárodním letišti v Dubaji ve Spojených...

Chaos v dopravě se rozšířil po celém Blízkém východě i mimo něj. Provoz na některých z nejrušnějších letištích světa je ochromený. Letecké společnosti v Perském zálivu rozšířily plošné pozastavení...

Prodává se horská chata Zlatana Ibrahimoviče. Je to nejdražší dům v okolí

zlatan chata hory na prodej švédsko reality

Na švédském realitním portálu se objevila nemovitost, kterou vlastnil a využíval fotbalový internacionál Zlatan Ibrahimović. Dům postavený přímo pro něj se nachází v úchvatné horské krajině a je k...

Konec Levných knih. Firma na sebe podala insolvenční návrh

ilustrační snímek

Síť prodejen s názvem Levné knihy, která je na českém trhu aktivní od roku 1996, na sebe podala insolvenční návrh. Úpadek v něm zdůvodňuje podnikatelskými obtížemi po covidové pandemii i růstem...

Kyberzločin je třetí největší ekonomikou světa. Česko je v hledáčku, varují experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma Kyberbezpečnost jsou: zleva Monika Mareková...

Nová legislativa zaměřená na kyberútoky klade důraz na technologie i na hlídání bezpečnosti z nejvyšších pater firem. V iDNES Lounge na toto téma debatovali Monika Mareková, advokátka specializující...

9. března 2026

Ceny ropy prudce rostou kvůli dalším bojům na Blízkém východě

Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologickou hranici 100 dolaru za barel a dostaly se na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Někteří významní producenti omezili...

9. března 2026  8:15,  aktualizováno 

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Vinařství mění strategii, přibývá odolných odrůd. Nejrozšířenější je Pálava a Merlot

ilustrační snímek

Česká vinařství mění strategii. Nové hektary nepřibývají, ale přibývá odolných odrůd i investic do obnovy vinic. Data za rok 2025 ukazují posun od rozšiřování ploch k jejich cílené přestavbě....

8. března 2026

Pobyt jako divadelní představení. V Kjótu otevřeli jeden z nejdražších hotelů v zemi

Hotel se nachází v areálu divadla Gion Kobu Kaburenjo, někdejšího centra...

Ve čtvrtek se v japonském Kjótu v čtvrti Gion otevřel nový luxusní hotel jménem Imperial. Má jen 55 pokojů v sedmi nadzemních a dvou podzemních podlažích. Nachází se přímo v areálu divadla Gion Kobu...

8. března 2026

Je těžké najít lidi. Kolumbijští farmáři čelí výzvám, navzdory rekordní sklizni

Detail kávovníku v Planadas v oblasti Tolima (25. října 2021)

Navzdory rekordním cenám kávy čelí kolumbijští farmáři výzvám, které ohrožují jejich živobytí. Farmáři například popisují, že je těžké sehnat sběrače kávy. K tomu se mimo jiné přidávají negativní...

8. března 2026

Němci kvůli cenám paliv jezdí tankovat i do Česka. Neušli však pozornosti celníků

ilustrační snímek

Skokové zdražení paliv vyvolané konfliktem na Blízkém východě vyhnalo německé řidiče za levnějším tankováním do sousedních zemí. Na čerpacích stanicích v Česku a Polsku výrazně ušetří, což neuniklo...

8. března 2026  11:25

Stačilo pár dní a obraz dokonalosti se rozplynul. Dubaj opouštějí investoři z Číny

Černý oblak kouře stoupá ze skladu v průmyslové zóně města Šardžá ve Spojených...

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu mocně otřásá renomé Dubaje. Metropole začíná ztrácet bohaté investory včetně těch z Asie, které od dalšího působení odrazují íránské útoky. Řada z nich...

8. března 2026

Mladí Evropané už kupují i samostatné pokoje, trh je nutí improvizovat

ilustrační snímek

Mladí lidé v Evropě hledají stále neobvyklejší cesty k vlastnímu bydlení. Ve Španělsku se prodávají samostatné pokoje ve sdílených bytech, v Británii vznikají hypotéky pro skupiny přátel a do nabídek...

8. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Síla řetězců na našem trhu je enormní, o smlouvách mlčí, říká nový státní hlídač cen

Premium
Jindřich Fialka, dlouholetý vrchní ředitel potravinářské sekce na ministerstvu...

Potraviny v Česku se mohou zdát levné, ale tento dojem částečně padne po započtení parity kupní síly, říká v rozhovoru pro iDNES.cz nový potravinový ombudsman Jindřich Fialka. Na změnách zákonů,...

8. března 2026

Po cukru přichází i daň ze slaného. Thajsko připravuje průlomové opatření

Grilované solené ryby na oblíbeném pouličním trhu v čínské čtvrti v thajském...

Thajsko bylo v minulosti jednou z prvních zemí na světě, která se rozhodla více zdanit slazené nápoje. Nyní připravuje další a dost možná přelomové opatření, které by se mohlo rozšířit také jinam....

7. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.