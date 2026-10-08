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Íránská ropa dále proudí do Číny. Tankery udržují v provozu firmy z Malajsie

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Malajsijský přístav Penang před podpisem dohody o clech mezi Malajsií a USA (25. října 2025) | foto: Profimedia.cz

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Íránská ropa navzdory americkým sankcím dál proudí na světový trh, a to především do Číny. K jejímu vývozu přispívá i síť firem v Malajsii, které tankerům dodávají palivo, zajišťují jejich opravy i další služby. Spojené státy proto rozšiřují sankce také na tyto společnosti. Cíl je poměrně jasný. Obchod s íránskou ropou výrazně omezit.

Jedním z hlavních překladišť se stala oblast Eastern Outer Port Limits, která leží přibližně 72 kilometrů od pobřeží malajsijského státu Johor. Íránské tankery zde přečerpávají ropu na jiná plavidla, která následně pokračují k jednotlivým odběratelům. Mezi nimi převažují menší nezávislé čínské rafinerie, které surovinu skupují za výrazně nižší ceny než na běžném trhu, píše The New York Times.

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Zjistit, které tankery přepravují íránskou ropu, ale není pro americké úřady jednoduché. Některé lodě vypínají systémy, které umožňují sledovat jejich polohu. Jiné se vydávají za plavidla registrovaná v jiných zemích nebo zakrývají své názvy. Ropu navíc někdy přečerpávají na další plavidla přímo během plavby. Kontrolu komplikuje také poloha oblasti mimo teritoriální vody Malajsie, kde mají tamní úřady omezené pravomoci.

Tankery jako obchodní příležitost pro Malajsii

Provoz íránských tankerů se neobejde bez pomoci místních společností. Ty lodím dodávají potraviny, pitnou vodu a palivo. Velká poptávka je také po zkušených kapitánech.

Právě na těchto službách mohou místní podnikatelé podle The New York Times výrazně vydělávat. Za zakázky často dostávají zaplaceno v hotovosti. Někdy se objevují také nabídky plateb v kryptoměnách.

Manažer jedné z malajsijských zásobovacích společností v rozhovoru pro The New York TImes přiznal, že jeho firma spolupracuje s podezřelými tankery pouze tehdy, pokud po transakci nezůstane žádný záznam, který by ji s obchodem spojoval.

„Vznikla zde paralelní ekonomika,“ popsal situaci kapitán Eddie Effendi s upozorněním, že jeho společnost podle něj nabídky od íránských lodí odmítá. Někteří konkurenti jsou však kvůli vyšším výdělkům ochotni podstoupit i riziko případných amerických sankcí.

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Na obchod s íránskou ropou doplácejí i společnosti, které se na obcházení sankcí nepodílejí. Íránští vývozci totiž nabízejí surovinu s výraznými slevami, a tak znevýhodňují konkurenci. Problémem je také technický stav některých tankerů a jejich nedostatečné pojištění.

Problémem je i možnost nevědomého zapojení do těchto obchodů. Své zkušenosti kupříkladu má Jeffrey Soh ze společnosti Contemporary Logistics. Jeden z tankerů v minulosti využil její skladovací zařízení k přepravě ropy, u které se teprve později zjistilo, že pochází z Íránu. Firma se tak vystavila riziku postihu za porušení amerických sankcí.

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Americké ministerstvo financí proto v srpnu rozšířilo sankce také na firmy, které se podílejí na zásobování tankerů, zprostředkování přepravy či finančních transakcích. Pro dotčené společnosti mohou mít taková opatření fatální následky. Mohou například přijít o možnost provádět platby v dolarech. Spolupráci s nimi navíc často odmítají banky i další obchodní partneři.

Malajsie americké sankce neuznává

Podle deníku The New York Times Malajsie americké sankce vůči Íránu neuznává a poskytování služeb tamním tankerům proto není samo o sobě v rozporu s jejími zákony.

Země si zároveň udržuje dobré vztahy s Teheránem i Pekingem, který je jejím největším obchodním partnerem. Podle expertů se tak malajsijská vláda dlouhodobě snaží zachovat neutrální postoj a nechce se nechat zatáhnout do sporů mezi světovými mocnostmi.

Je otázka, zda se Spojeným státům podaří vývoz íránské ropy výrazně omezit. Menší plavidla se pomocí satelitů sledují obtížně a firmy zapojené do těchto obchodů mohou pokračovat v činnosti pod jiným názvem.

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Experti ale zároveň dodávají, že stínová flotila je pro Íránce velmi důležitá. „Bez ní v podstatě nemohou fungovat,“ upozornil pro The New York Times Charlie Brown z organizace United Against Nuclear Iran.

Problémem je také možnost přesunout překládky do jiných oblastí. Kromě Johoru se podobné operace uskutečňují například u malajsijských přístavů Penang a Malakka nebo v indonéských vodách, uzavírá The New York Times.

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