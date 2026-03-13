Válka na Blízkém východě děsí trhy. Ropa může vyšplhat až na 200 dolarů za barel

Obavy z výrazného zdražování ropy sílí. Ačkoliv trhy zpočátku vnímaly konflikt na Blízkém východě spíše jako krátkodobý otřes, s každým dalším dnem je zřejmější, že nepůjde jen o záležitost několika dnů. Napětí v regionu naopak roste, a i proto se cena jednoho barelu severomořské ropy Brent momentálně drží kolem psychologické hranice 100 dolarů.
Stále více expertů varuje, že válka Spojených států a Izraele vůči Íránu se může protáhnout na týdny či dokonce měsíce. Naznačují to i vyjádření nového íránského duchovního vůdce, který pohrozil uzavřením Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších námořních tras pro přepravu ropy do celého světa, píše The Wall Street Journal.

Hormuzským průlivem je i nadále možné proplouvat, tvrdí Teherán

Nervozita na trzích během čtvrtka ještě vzrostla poté, co íránské ozbrojené složky zaútočily na několik tankerů v Hormuzském průlivu. Podle zahraničních médií bylo během čtvrtka poškozeno celkem 7 tankerů u pobřeží Iráku a Dubaje. „Každým dnem navíc sílí i důsledky útoků na energetickou infrastrukturu v celém regionu,“ varuje analytik Neil Crosby ze společnosti Sparta Commodities.

Jeden barel ropy až za 145 dolarů

Hormuzským průlivem za běžných okolností denně proudí přibližně 20 procent světových dodávek ropy. V současnosti je však objem přepravy jen zlomkem obvyklého množství. I proto investiční banka Goldman Sachs tento týden upravila své prognózy a upozornila, že v krajním scénáři by cena severomořské ropy Brent mohla v dubnu vystoupat až na 145 dolarů za barel. Analytici banky zároveň prodloužili odhad doby narušení provozu v průlivu z původních deseti na 21 dní.

Základní scénář této prognózy počítá s cenou ropy kolem 98 dolarů za barel. Ještě před několika dny však ti samí analytici předpokládali, že se cena bude pohybovat zhruba okolo 80 dolarů.

Někteří experti ale z vývoje v nejbližších měsících vyjadřují ještě větší obavy. „Domnívám se, že cena jednoho barelu kolem 200 dolarů (asi 4 200 korun) rozhodně není mimo realitu,“ uvedl analytik Simon Flowers ze společnosti Wood Mackenzie.

Že ropa zdražuje? Aspoň vyděláme, hlavní je boj s impériem zla, napsal Trump

Svůj odhad opírá o skutečnost, že probíhající boje na Blízkém východě poškozují klíčovou energetickou infrastrukturu, jejíž obnova nebude jednoduchá. „Návrat produkce na úroveň před vypuknutím války rozhodně nebude snadný,“ domnívá se expert.

Blízký východ snižuje produkci

Podle analytiků nizozemské banky ING proudí z Perského zálivu na světové trhy za běžných okolností přibližně 15 milionů barelů ropy denně. V současnosti je to však zhruba jen pětina tohoto objemu. „Jedinou možností, jak rychle a stabilně snížit ceny, je obnovení průchodnosti Hormuzského průlivu. Pokud se tak v dohledné době nestane, vrchol cen ropy máme teprve před sebou,“ domnívají se experti banky.

Problémem je také to, že některé ropné společnosti v Perském zálivu už začaly omezovat těžbu. Zásobníky se sice rychle plní, produkci ale kvůli omezené přepravě není možné vyvážet na světové trhy. Obnovení těžby na předválečnou úroveň navíc podle odborníků potrvá i po skončení konfliktu několik týdnů. Dodávky ropy tak mohou zůstávat narušené ještě dlouho poté, co se podaří znovu zprůchodnit průliv.

S blokádou Hormuzu spoléhá svět na dva arabské ropovody. Jedou na plný výkon

Na situaci zareagovala také Mezinárodní energetická agentura, která oznámila historicky největší uvolnění nouzových ropných rezerv. Na světové trhy má v nejbližší době zamířit zhruba 400 milionů barelů ropy, což alespoň částečně zmírňuje tlak na růst cen tohoto fosilního paliva. Výraznější dopady do cen ropy se ale nedostavily, uzavírá The Wall Street Journal.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

