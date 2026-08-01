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Indonéský „Malý Texas“ těží ropu postaru. Vrty pohánějí motory ze starých aut

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  11:00
Ruční zpracování vytěžené ropy ve vesnici Wonocolo (25. listopadu 2025)

Ruční zpracování vytěžené ropy ve vesnici Wonocolo (25. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Dřevěné těžní věže v údolí vesnice Wonocolo, kterému se přezdívá „Malý Texas“...
Ruční zpracování ropy ve vesnici Wonocolo (25. listopadu 2025)
Údolí Wonocolo přezdívané „Malý Texas“ (25. listopadu 2025)
Ropa vyvěrá ve vesnici Wonocolo a následně se v jímce usazují nečistoty (25....
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V indonéském Wonocolu se ropa i v roce 2026 stále těží postaru. Místní nad vrty stavějí dřevěné konstrukce, do podzemí spouštějí čerpadla a k jejich pohonu využívají motory ze starých nákladních aut. Pro řadu rodin jde o důležitý zdroj obživy, zastaralá technika a slabý dohled však zároveň zvyšují riziko vážných úrazů i znečištění půdy a vody.

Pro jednapadesátiletého Sujiyanta je těžba ropy jhlavním zdrojem obživy. V kabině starého auta plynovým pedálem ovládá čerpadlo zavěšené na provizorní dřevěné věži. Motor zařízení spouští několik stovek metrů pod zem a následně ho vytahuje zpět naplněné ropou. Takto pracuje už celých patnáct let, píše The New York Times.

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Nad okolními kopci se zvedá kouř, půda je místy pokrytá černou vrstvou a mezi vrty se pohybují dělníci s kbelíky. Někteří obsluhují čerpadla pomocí motorů, jiní je stále vytahují ručně. „Takhle dostáváme ropu ze země,“ popisuje Sujiyanto.

Ropu našli při hledání vody

Ložisko Wonocolo bylo objeveno již v roce 1893, kdy byla Indonésie nizozemskou kolonií. Vojáci tehdy kopali studnu na vodu, místo ní ale narazili na ropu. Pole sahá do hloubky přibližně 490 metrů a patří mezi nejmělčí na světě, takže zde lze těžit i bez moderní vrtné techniky.

V celé Indonésii funguje podle vládních údajů asi 34 tisíc komunitních ropných vrtů. Několik stovek z nich leží právě ve Wonocolu, kterému se přezdívá Malý Texas. Většina tamních zařízení ale není registrovaná a funguje v právní i bezpečnostní šedé zóně.

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Pracovníci přesto těžbu neopouštějí. Na indonéské poměry jim může přinášet poměrně slušné příjmy, a proto vítají také růst světových cen ropy. „Když ropa zdraží, roste i náš výdělek,“ říká Sujiyanto.

Rizika jsou obrovská

Práce je však nebezpečná a vážné nehody nejsou výjimečné. Před pěti lety se jeden z dělníků zachytil do lana navijáku a na místě zemřel. „Je to děsivá práce,“ přiznává Heri, který se už patnáct let zabývá zpracováním vytěžené ropy.

Ekologové dlouhodobě upozorňují také na znečištění půdy a ovzduší i možné důsledky na zdraví místních. Podle Pradipty Indry Ariona z WALHI, největší a nejstarší nevládní ekologická organizace v Indonésii, se lidé těžbě věnují především proto, že v regionu nemají dostatek jiných pracovních příležitostí.

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Třiasedmdesátiletý Suwoto například sbírá zbytky ropy z příkopů a kaluží, odděluje je od vody a denně tak získá až 40 litrů. Ty prodá přibližně za 25 dolarů (asi 525 korun). V noci navíc hlídá vrty před zloději.

Ropy postupně ubývá

V devadesátých letech mohl jediný vrt podle pamětníků vyprodukovat až 38 barelů ropy denně. Dnes je z přibližně 800 vrtů v okolních vesnicích aktivních jen asi 200 a získání sedmi až osmi barelů může trvat i celý týden.

Takové množství se prodává zhruba za 7,2 milionu indonéských rupií, tedy přibližně 400 dolarů (8 400 korun), většinou státní společnosti Pertamina. Pracovníci obvykle obsluhují několik vrtů a v dobrém měsíci si mohou vydělat podobnou částku.

Úřady se kvůli postupnému úbytku ropy pokusily z Wonocola vytvořit turistickou atrakci. Postavily muzeum, vyhlídkovou věž i prostor pro stánky, větší zájem návštěvníků se ale nedostavil. Z věže je dnes vidět především změť dřevěných vrtných konstrukcí a černý kouř stoupající nad nalezištěm, uzavírá The New York Times.

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