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Vývoz neíránské ropy přes Hormuz se vrátil na předválečnou úroveň

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  23:36
Chlapec na íránském pobřeří pozoruje lodě v Hormuzském průlivu na snímku ze 7....

Chlapec na íránském pobřeří pozoruje lodě v Hormuzském průlivu na snímku ze 7. září 2026 | foto: AP

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží na snímku z 23. září 2026
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží na snímku z 23. září 2026
Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026
Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026
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Vývoz ropy, která nepochází z Íránu, přes Hormuzský průliv se na konci září vrátil na úroveň obvyklou před začátkem války na konci února. Írán přitom neoznámil, že by Hormuzský průliv přestal blokovat. Podle údajů společnosti Kpler, která monitoruje námořní přepravu, lodě plující z Hormuzského průlivu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně.

Podle AFP se jedná o údaj srovnatelný s úrovní před začátkem války 28. února. Zmíněná ropa pochází ze států používajících Perský záliv pro ropný export mimo Írán.

Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Írán od začátku války se Spojenými státy a Izraelem blokoval Hormuzský průliv, což vedlo k prudkému snížení námořní přepravy po této trase, která je klíčová pro globální námořní přepravu ropy a plynu. Odvolání íránské blokády je jedním z hlavních bodů jednání o ukončení války.

Přeprava ropy se výrazně zvýšila, aniž by Írán oficiálně blokádu odvolal. Britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO ve středu informovala o nejméně jednom tankeru zasaženém neznámým projektilem.

„Je tu více aktérů, kteří jsou připraveni vyplout z Hormuzského průlivu, a podařilo se jim to,“ uvedl tento týden šéf energetického koncernu TotalEnergies Patrick Pouyanné.

Saúdská Arábie prudce zvýšila vývoz ropy, je nejvyšší od začátku války

Naopak export po moři íránské ropy, kterou před válkou nakupovala například Čína, je zastaven americkou námořní blokádou íránských přístavů.

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