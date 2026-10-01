Vývoz neíránské ropy přes Hormuz se vrátil na předválečnou úroveň

Podle AFP se jedná o údaj srovnatelný s úrovní před začátkem války 28. února. Zmíněná ropa pochází ze států používajících Perský záliv pro ropný export mimo Írán.
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Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste
Írán od začátku války se Spojenými státy a Izraelem blokoval Hormuzský průliv, což vedlo k prudkému snížení námořní přepravy po této trase, která je klíčová pro globální námořní přepravu ropy a plynu. Odvolání íránské blokády je jedním z hlavních bodů jednání o ukončení války.
Přeprava ropy se výrazně zvýšila, aniž by Írán oficiálně blokádu odvolal. Britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO ve středu informovala o nejméně jednom tankeru zasaženém neznámým projektilem.
„Je tu více aktérů, kteří jsou připraveni vyplout z Hormuzského průlivu, a podařilo se jim to,“ uvedl tento týden šéf energetického koncernu TotalEnergies Patrick Pouyanné.
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Saúdská Arábie prudce zvýšila vývoz ropy, je nejvyšší od začátku války
Naopak export po moři íránské ropy, kterou před válkou nakupovala například Čína, je zastaven americkou námořní blokádou íránských přístavů.