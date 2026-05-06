Bolestivá srážka s „nárazníky“. USA vysávají svou „železnou zásobu“

Zásoby destilovaných paliv, včetně nafty, klesly minulý týden o 1,3 milionu barelů na nejnižší úroveň od dubna 2003, uvádí americká Energetická informační agentura (EIA). Tyto zásoby jsou nyní 11 procent pod svým pětiletým sezónním průměrem.
Ceny nafty, která je klíčovým palivem pro nákladní dopravu, železnici a zemědělství, dosáhly v posledních dnech například ve státech Wisconsin, Illinois a Michigan rekordních maxim v důsledku výpadků rafinérií.
Zásoby benzinu a ropy minulý týden rovněž výrazně klesly. Benzin je nyní o čtyři procenta níže než je sezónní průměr.
Strategická ropná rezerva, tedy „nouzová zásoba“, kterou Trumpova administrativa využívá k zmírnění nedostatku dodávek, minulý týden klesla o dodatečných 5,2 milionu barelů.
USA, které podle Trumpa mají dostatek vlastní ropy, jí vyvážejí méně. Minulý týden šlo o poklesl o 26 procent z historických maxim. Vývoz však i tak zůstává na vysoké úrovni, protože evropské a asijské země se snaží nahradit ropu, která uvázla na Blízkém východě kvůli uzavření Hormuzského průlivu.
Generální ředitel společnosti Chevron Mike Wirth na začátku tohoto týdne varoval, že s dalším snižováním zásob by mohlo dojít k ještě většímu nedostatku pohonných hmot.
„Začneme pociťovat fyzický nedostatek,“ řekl Wirth na globální konferenci Milken Institute a poznamenal, že tento nedostatek se nejprve projeví v Asii, poté se přesune do Evropy a jako poslední zasáhne Spojené státy.
Krize neskončí pouhým znovuotevřením Hormuzu
Jedna z nejvýznamnějších agentur zabývajících se sledováním cen na ropném trhu S&P Global Energy navíc uvedla, že energetická krize neskončí pouhým znovuotevřením Hormuzského průlivu a mohla by se protáhnout dokonce až do roku 2027.
I po znovuotevření Hormuzského průlivu bude trvat „minimálně“ dalších sedm měsíců, než se plně obnoví těžba ropy, varovala agentura ve své úterní zprávě.
A tento odhad by se mohl ukázat jako optimistický. S&P uvedla, že sedmiměsíční časový rámec předpokládá, že nedojde k trvalému poškození energetické infrastruktury a že dodavatelské řetězce budou fungovat „hladce“.
Zotavování by se mohlo protáhnout v závislosti na poškození přístavů, ropovodů, nakládací infrastruktury a dalších zařízení na Blízkém východě.
„Čím déle bude průliv uzavřen, tím je pravděpodobnější, že se krize v dodávkách protáhne do konce roku 2026 a do roku 2027,“ uvedla S&P.
Také v leteckém průmyslu panuje nejistota ohledně horizontu ukončení krize v Hormuzském průlivu. Analytici z Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) dříve upozornili, že potrvá měsíce, než letecký průmysl překlene krizi způsobenou dlouhodobým narušením obchodních tras a řetězců.