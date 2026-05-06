Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bolestivá srážka s „nárazníky“. USA vysávají svou „železnou zásobu“

Autor:
  19:20
Podle údajů amerických federálních úřadů zveřejněných ve středu se energetické zásoby v USA nadále rychle snižují. Příčinou jsou výpadky dodávek zboží způsobené válkou na Blízkém východě. Prudký pokles železných zásob, které v krizových dobách fungují jako v americkém žargonu jakési nárazníky, podtrhuje zhoršující se celkovou situaci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
7 fotografií

Zásoby destilovaných paliv, včetně nafty, klesly minulý týden o 1,3 milionu barelů na nejnižší úroveň od dubna 2003, uvádí americká Energetická informační agentura (EIA). Tyto zásoby jsou nyní 11 procent pod svým pětiletým sezónním průměrem.

Ceny nafty, která je klíčovým palivem pro nákladní dopravu, železnici a zemědělství, dosáhly v posledních dnech například ve státech Wisconsin, Illinois a Michigan rekordních maxim v důsledku výpadků rafinérií.

Ceny plynu i ropy padají. Naděje na dohodu USA s Íránem sílí

Zásoby benzinu a ropy minulý týden rovněž výrazně klesly. Benzin je nyní o čtyři procenta níže než je sezónní průměr.

Strategická ropná rezerva, tedy „nouzová zásoba“, kterou Trumpova administrativa využívá k zmírnění nedostatku dodávek, minulý týden klesla o dodatečných 5,2 milionu barelů.

USA, které podle Trumpa mají dostatek vlastní ropy, jí vyvážejí méně. Minulý týden šlo o poklesl o 26 procent z historických maxim. Vývoz však i tak zůstává na vysoké úrovni, protože evropské a asijské země se snaží nahradit ropu, která uvázla na Blízkém východě kvůli uzavření Hormuzského průlivu.

Ropné firmy varují Trumpa. Energetická krize se může ještě prohloubit

Generální ředitel společnosti Chevron Mike Wirth na začátku tohoto týdne varoval, že s dalším snižováním zásob by mohlo dojít k ještě většímu nedostatku pohonných hmot.

„Začneme pociťovat fyzický nedostatek,“ řekl Wirth na globální konferenci Milken Institute a poznamenal, že tento nedostatek se nejprve projeví v Asii, poté se přesune do Evropy a jako poslední zasáhne Spojené státy.

Krize neskončí pouhým znovuotevřením Hormuzu

Jedna z nejvýznamnějších agentur zabývajících se sledováním cen na ropném trhu S&P Global Energy navíc uvedla, že energetická krize neskončí pouhým znovuotevřením Hormuzského průlivu a mohla by se protáhnout dokonce až do roku 2027.

I po znovuotevření Hormuzského průlivu bude trvat „minimálně“ dalších sedm měsíců, než se plně obnoví těžba ropy, varovala agentura ve své úterní zprávě.

A tento odhad by se mohl ukázat jako optimistický. S&P uvedla, že sedmiměsíční časový rámec předpokládá, že nedojde k trvalému poškození energetické infrastruktury a že dodavatelské řetězce budou fungovat „hladce“.

Budou kompenzace za zrušené lety? EU chystá nové pokyny, krizi s palivy odmítá

Cisterna společnosti TotalEnergies s udržitelným leteckým palivem (SAF) během 54. mezinárodního leteckého veletrhu v Paříži na letišti Le Bourget u Paříže (19. června 2023)

Zotavování by se mohlo protáhnout v závislosti na poškození přístavů, ropovodů, nakládací infrastruktury a dalších zařízení na Blízkém východě.

„Čím déle bude průliv uzavřen, tím je pravděpodobnější, že se krize v dodávkách protáhne do konce roku 2026 a do roku 2027,“ uvedla S&P.

Také v leteckém průmyslu panuje nejistota ohledně horizontu ukončení krize v Hormuzském průlivu. Analytici z Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) dříve upozornili, že potrvá měsíce, než letecký průmysl překlene krizi způsobenou dlouhodobým narušením obchodních tras a řetězců.

Vstoupit do diskuse

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejčtenější

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

Hodnota Samsungu překonala hranici bilionu dolarů. Akcie žene vzhůru boom AI

Logo Samsungu na obchodu v Jižní Koreji

Akcie jihokorejského technologického giganta Samsung prudce posilují. Největší výrobce paměťových čipů na světě těží z boomu umělé inteligence, díky němuž jeho akcie za poslední rok vzrostly více než...

6. května 2026

Z rodinného nápadu milionový byznys. Českou značku podpořil silný investor

Z rodinného nápadu milionový byznys. Českou značku podpořil silný investor

Začínali jako malý e-shop v garáži. Manželé, kteří původně nemohli najít vhodný nábytek do dětského pokoje pro svou dceru, dnes atakují hranici 300 milionů korun obratu a působí na mezinárodních...

6. května 2026  17:06

Ceny plynu i ropy padají. Naděje na dohodu USA s Íránem sílí

ilustrační snímek

Vyhlídky na mír mezi Spojenými státy a Íránem tlačí velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh dolů. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc klesl ve středu odpoledne o více než deset...

6. května 2026  14:49

Omezení pro mladé i změna vrchního dozoru nad lesy. Co se chystá ve Sněmovně?

Hnutí ANO povede do voleb v Libereckém kraji poslanec David Pražák. Je také...

Zemědělská legislativa dozná větších změn. Podobně jako to dělal exministr zemědělství Marek Výborný u veterinárního zákona, používá nyní koalice jako podvozek pro legislativní změny novelu...

6. května 2026  13:46

Kypr již pociťuje důsledky války s Íránem, rezervací na léto o třetinu ubylo

Výhled na pláž Nissi v kyperském letovisku Ayia Napa, jedné z nejoblíbenějších...

Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezonu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou, informovala podle místních médií Kyperská asociace hotelů (PASYXE). Podle ní je...

6. května 2026  11:18

Konflikt v Íránu tlačí inflaci vzhůru, v dubnu vystoupala na 2,5 procenta

ilustrační snímek

Zdražování pohonných hmot i dalších surovin se už začíná výrazně promítat do české inflace. V dubnu ceny meziměsíčně stouply o půl procenta, v meziročním srovnání pak o 2,5 procenta, ukázal první...

6. května 2026  9:17

Češi platí za elektřinu víc než Němci i Francouzi. Ceny patří k nejvyšším, hlásí Eurostat

ilustrační snímek

České domácnosti ve druhé polovině loňského roku platily šesté nejvyšší ceny elektřiny v EU, naopak tuzemské ceny zemního plynu byly pod unijním průměrem. Česko zároveň patřilo k zemím s meziročními...

6. května 2026  6:45

Proč se v energetice vyplatí sázet na silné hráče

Advertorial
V energetice vsaďte na silné hráče

Situace na světových trzích s energiemi zůstává kvůli geopolitickému napětí rozkolísaná. Pro spotřebitele to přináší zásadní otázku: Promítne se tento vývoj i do mého vyúčtování za elektřinu a plyn?...

6. května 2026

Automaty se už objevují i na hřbitovech. Nově své služby nabízí také Svíčkobot

Svíčkobot s recyklačními nádobami. (5. května 2026)

Zapomenutá svíčka už nemusí znamenat cestu zpátky domů nebo marné hledání otevřeného obchodu. Na některých českých hřbitovech se objevují automaty, ve kterých si lidé koupí svíčky i drobné hřbitovní...

6. května 2026

Jak se v Česku sdílí elektřina. Od srpna přijdou změny, slibuje datové centrum

Premium
ilustrační snímek

Komunitní energetika v Česku má za sebou téměř dva roky sdílení elektřiny. Jednotlivci, obce či malé firmy se spojují, aby mohli společně vyrábět a sdílet energii z lokálních obnovitelných zdrojů. I...

6. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Trump bagatelizuje ekonomické důsledky války. Průzkumy ale hovoří jinak

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Americký prezident Trump se snaží mírnit obavy z ekonomických důsledků již dva měsíce trvajícího konfliktu s Íránem. Přestože Američané čelí vysokým cenám pohonných hmot a hrozí další růst inflace,...

5. května 2026

Nepochopili náš model, brání se CSG zprávě, která rázně oslabila akcie zbrojaře

Miliardář Michal Strnad, předseda představenstva a majitel výrobce munice a...

Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada se v úterý znovu ohradila proti analýze společnosti Hunterbrook, která na začátku týdne poslala její akcie na amsterodamské...

5. května 2026  18:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.