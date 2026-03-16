Obavy o dodávky ropy přetrvávají, trhy vyhlížejí uvolnění nouzových rezerv

Ceny ropy se dál zvyšují. Předpokládá se jejich další růst, válka USA a Izraele proti Íránu vstoupila do třetího týdne, což ohrožuje ropnou infrastrukturu a udržuje Hormuzský průliv uzavřený. Na trh se však brzy začne dodávat ropa z nouzových rezerv. Z asijských zásobníků má být uvolněna okamžitě a dodávky z evropských a amerických rezerv budou k dispozici koncem března, uvádí Mezinárodní agentura pro energetiku.
foto: https://www.sinokor.co.kr/

Severomořská ropa Brent vykazovala v pondělí dopoledne růst o téměř tři procenta, nacházela se tak mírně nad 106 dolary za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala přes dvě procenta a blížila se ke 101 dolarům za barel, uvádí agentury.

Ceny ropy v poslední době tlačí vzhůru obavy, že konflikt na Blízkém východě vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán by mohl dlouhodoběji narušit dodávky energetických surovin na světový trh. Konflikt ochromil lodní dopravu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy.

Situaci komplikuje také skutečnost, že v přístavu Fudžajra na severovýchodě Spojených arabských emirátů bylo přerušeno nakládání ropy po útoku dronu, který způsobil požár v průmyslové zóně, informují agentury. Týmy civilní obrany se snaží dostat požár pod kontrolu, uvedlo tiskové oddělení vlády emirátu s tím, že nejsou hlášena žádná zranění.

Milion barelů ropy denně

Spojené státy a Izrael zaútočily koncem února na Írán. Ten podniká protiútoky, při nichž napadá nejen americká vojenská zařízení v blízkovýchodních zemích, ale také další cíle v oblasti Perského zálivu včetně ropné infrastruktury.

Přístav Fudžajra, který leží na severovýchodě SAE v Ománském zálivu, se za nynější situace stal jedním z klíčových uzlů pro vývoz ropy, neboť tankery nemusí proplouvat Hormuzským průlivem do Perského zálivu. Přístav podle Reuters denně expeduje zhruba jeden milion barelů ropy, což odpovídá přibližně jednomu procentu světové poptávky.

Pondělní výpadek představuje již druhé závažné narušení provozu v tomto klíčovém překladišti ropy za poslední tři dny. V neděli ráno byl provoz ve Fudžajře obnoven poté, co se nakládání ropy o den dříve zastavilo rovněž kvůli požáru po útoku dronu.

Miliony barelů z nouzových zásob

Americký prezident Donad Trump o víkendu oznámil, že americká armáda zcela zničila vojenské cíle na íránském ostrově Charg, který slouží jako exportní terminál pro 90 procent íránského vývozu ropy. Pohrozil, že nařídí zničit ropnou infrastrukturu na tomto ostrově, pokud bude Írán bránit bezpečné plavbě Hormuzským průlivem.

„Útoky na ostrov Charg zjevně posílily obavy o dodávky, protože tudy prochází většina íránského exportu,“ uvedli podle agentury Reuters analytici komoditního trhu ze společnosti ING.

Americký prezident o víkendu rovněž vyzval další země, aby se na ochraně Hormuzského průlivu podílely. Dodal, že Spojené státy s několika zeměmi o zajištění bezpečnosti v průlivu jednají.

Mezinárodní agentura pro energetiku (IEA) v neděli uvedla, že na trh se brzy začne dodávat rekordních více než 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Ropa z asijských zásobníků bude uvolněna okamžitě a dodávky z evropských a amerických rezerv mají být k dispozici koncem března.

Trumpova administrativa podle tří zdrojů obeznámených se situací odmítla snahy spojenců na Blízkém východě o zahájení diplomatických jednání. Zároveň Írán odmítl možnost jakéhokoli příměří, dokud neskončí útoky USA a Izraele, což ztlumilo naděje na brzké ukončení konfliktu.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová v pondělí uvedla, že členské státy Evropské unie prodiskutují, co může evropská strana udělat pro to, aby Hormuzský průliv zůstal otevřený pro mezinárodní lodní dopravu.

