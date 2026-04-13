Severomořská ropa Brent se v pondělí ráno pohybovala v blízkosti 102 dolarů za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si připisovala zhruba 8,4 procenta a pohybovala se nedaleko 105 dolarů za barel.
„Trh se nyní z velké části vrátil do stavu před příměřím, až na to, že Spojené státy nyní zablokují i zbývající až dva miliony barelů denně, které souvisejí s Íránem a procházejí přes Hormuzský průliv,“ uvedl analytik Saul Kavonic ze společnosti MST Marquee.
Cenovému růstu však ještě nemusí být zdaleka konec. Šéf obchodování společnosti Onyx Capital Group Jorge Montepeque upozorňuje, že v případě skutečně kompletní dlouhodobé blokády by cena ropy mohla vystřelit ještě výš.
„Hodnota, kterou jsme viděli dnes ráno – 103 dolarů, osmiprocentní nárůst – vůbec neodráží to, co se může stát, pokud USA skutečně přistoupí k blokádě. Nedává to smysl. Cena by měla být 140 až 150 dolarů,“ řekl Montepeque agentuře Bloomberg.
Konflikt může eskalovat
Rizika nejsou pouze ekonomická. Analytici upozorňují, že případné zastavování lodí či útoky na tankery mohou rychle vyvolat přímé střety na moři. Americké námořnictvo by navíc operovalo v těsné blízkosti íránského pobřeží, kde čelí hrozbě dronů, raket i rychlých útočných člunů.
Další zásadní proměnnou je reakce Asie, která je na dodávkách ropy z Perského zálivu existenčně závislá. Právě zde se již nyní projevují první důsledky v podobě omezování průmyslové výroby či nedostatku paliv. Napětí by navíc mohlo přerůst v geopolitickou krizi mezi Spojenými státy a Čína, která patří k největším odběratelům íránské ropy.
Podle analytiků se tak kroky Spojených států nejeví v tomto směru jako promyšlené. „Americký blokáda by do celého dění vnesla extrémní dodatečné riziko,“ řekl bývalý velvyslanec Spojených států v Saúdské Arábii Michael Ratney. „Když některé z tankerů povezou ropu pro Čínu, tak je americké námořnictvo zastaví? To by způsobilo krizi v americko-čínských vztazích.“
Nejistota na trzích
Nejistota ohledně dalšího vývoje zároveň zvyšuje volatilitu na trzích. Investoři i obchodníci s ropou zůstávají opatrní a část z nich zatím nevěří, že Spojené státy blokádu skutečně plně prosadí nebo ji udrží dlouhodobě. I samotná hrozba však podle analytiků stačí k tomu, aby omezila tok ropy a držela ceny na zvýšených úrovních.
„Blokáda má za cíl zvýšit ekonomický tlak na Írán, ale blokády se jen zřídka projeví rychle, i když z dlouhodobého hlediska mohou být nakonec třeba úspěšné,“ uvedl pro Bloomberg Euan Graham, analytik z Australian Strategic Policy Institute. „Ale to, co Washington nade vše upřednostňuje, je rychlý výsledek.“
Na dostřel
Pentagon zatím nerozvedl, jak by blokáda vypadala a jak by zastavení provozu Spojené státy vymáhaly. „Americké námořnictvo je největší na světě a má k prosazení blokády dostatek prostředků,“ uvedla pouze mluvčí Bílého domu Olivia Walesová podle Wall Street Journalu.
Jakákoli podoba blokády by však nutně přivedla americká plavidla na dosah íránským dronům i útočným člunům. Revoluční gardy si podle analytiků stále udržují velkou část své rozsáhlé flotily menších a obratných člunů, které využívají ke kontrole průlivu. Podle Farzina Nadimiho z think-tanku Washington Institute zůstává více než 60 procent těchto útočných plavidel i po více než měsíčním konfliktu neporušených.
„Z vojenského hlediska je to zvládnutelná operace,“ uvedl Mark Montgomery, bývalý kontradmirál amerického námořnictva a analytik z Foundation for Defense of Democracies. Operace by přitom mohla být účinná i v případě, že americké síly nezastaví každé plavidlo — stačí zadržet dostatek lodí, aby „vyplašily stádo“ a odradily další lodě. „Nemyslím si ale, že to lze zvládnout bez pomoci dalších zemí,“ dodal.
Zatímco Trump v neděli uvedl, že se na blokádě bude podílet řada zemí, není zatím jasné, jak by taková koalice měla vypadat. Někteří představitelé Evropy a států Perského zálivu již dříve naznačili podporu mnohonárodnímu úsilí o obnovení volného průjezdu průlivem, klíčové země však upozorňují, že to závisí na trvalém příměří a mezinárodním mandátu.
Ekonomické problémy se šíří
Světová ekonomika zatím trpí. „Časové okno pro omezení dopadu na globální ekonomiku, pokud vůbec existovalo, je teď už zavřené,“ uvedla pro WSJ Rachel Ziembaová z think-tanku Center for a New American Security. „Írán sází na to, že vydrží déle než Spojené státy i světové hospodářství.“
Ropný šok zasáhl zatím především Asií, kde továrny omezují výrobu kvůli úsporám energie a u čerpacích stanic se tvoří fronty. Státy Perského zálivu čelí vyhlídce na největší ekonomické škody za poslední dekády, situace je horší než během pandemie. Analytici společnosti Capital Economics odhadují, že katarská ekonomika letos klesne o 13 procent, ekonomika Spojených arabských emirátů o osm procent a HDP Saúdské Arábie má klesnout o 6,6 procenta.
„Nemyslím si, že je zbytek světa připraven čelit realitě opotřebovávací války,“ dodala Ziembaová. „Už teď to všechny bolí.“