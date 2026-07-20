Ropa tak navazuje na prudký růst z minulého týdne, kdy Brent přidal 15,9 procenta, což bylo nejvíce od dubna, a WTI posílil o 15,5 procenta, tedy za týden nejvíce od začátku března.
„V současné situaci se domníváme, že ropné trhy stále podceňují možné dopady na zásoby, které jsou – na rozdíl od začátku války – na nejnižší úrovni za posledních pět let,“ uvedl analytik společnosti Barclays Amarpreet Singh.
S eskalací konfliktu na Blízkém východě rostou obavy z dalšího narušení lodní dopravy. Britská organizace United Kingdom Maritime Trade Operations v neděli pozdě večer uvedla, že obdržela hlášení o požáru plavidla nedaleko ománského pobřeží, píše agentura Reuters.
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Arabové zběsile staví nové ropovody. Na Hormuz už nikdo spoléhat nehodlá
Íránské revoluční gardy pak v pondělí oznámily, že dva ropné tankery explodovaly a zastavily se poté, co se pokusily proplout jižní trasou Hormuzským průlivem. Podle gard k využití této trasy plavidla vyzývá americká armáda.
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se v pondělí podle agentury Bloomberg téměř zastavila. Útoky na plavidla pravděpodobně znovu vyvolají obavy o bezpečnost lodí proplouvajících touto vodní cestou podél ománského pobřeží – často s vypnutými transpondéry.
Mezi několika málo loděmi, které se v pondělí zřejmě pokoušely Hormuzským průlivem proplout, byla nákladní loď plující pod vlajkou Marshallových ostrovů. K průlivu se zřejmě blížil také tanker na zkapalněný ropný plyn, který zřejmě patří k flotile zapojené do íránského exportu.
Další nákladní loď registrovaná na Marshallových ostrovech začala vysílat signál z Ománského zálivu poté, co v neděli brzy ráno signalizovala svou přítomnost v Perském zálivu. To naznačuje, že Hormuzským průlivem proplula s vypnutým transpondérem, uvádí Bloomberg.