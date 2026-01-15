Čína může přijít o svůj černý obchod s ropou. Zásoby jí vydrží jen do března

Čína se dlouhé roky spoléhá na dovoz levné ropy z Ruska, Íránu i Venezuely. Import cenově výhodné suroviny se stal jedním z pilířů nastolené strategie přispívající i k růstu celé čínské ekonomiky. Asijská velmoc však dlouhodobě profituje i z toho, že obchází uvalené sankce Spojených států a Evropy. To by se v blízké době mohlo změnit.
Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025)

Tanker Bella 1 na archivním snímku v Singapurském průlivu (18. března 2025) | foto: Reuters

Ropný tanker zakotvený v jezeře Maracaibo v západní Venezuele. (20. prosince...
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou...
Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru plujícího po ruskou...
Ropný tanker nedaleko venezuelského přístavu Puerto Cabello (29. prosince 2025)
10 fotografií

Data společnosti Kpler ukazují, že až třetina ropy, kterou Čína momentálně dováží, pochází ze zemí, na které západní země uvalily sankce. Země využívá mimo jiné toho, že nedemokratické režimy nabízejí svou ropu proti cenám na trhu s výraznými slevami. Odhady ukazují, že na černém trhu se každý den obchoduje až s 6 miliony barelů ropy, píše The Wall Street Journal.

Za jeden barel venezuelské ropy platila Čína loni skoro o 9 amerických dolarů (asi 200 korun) méně, než jaká byla tržní cena. V součtu jen díky tomu v roce 2025 ušetřila několik miliard dolarů, které mohla využít jinde. Vpád Spojených států do Venezuely ale naznačuje, že se zřejmě musí připravit na změnu. Ještě nedávno přitom odebírala půl milionu barelů ropy z Venezuely každý jeden den.

Ruská ropa je bez kupců. Kvůli sankcím na moři trčí miliony barelů

Po odstavení Madurova režimu Spojené státy začaly úřadovat a venezuelská ropa se i díky tomu vrátí na oficiální trh. Čína se tak na levnou komoditu už nemůže do budoucna spoléhat a musí pro své potřeby hledat nové dodavatele. Nebude to mít ale jednoduché.

Čína může přijít i o ropu z Íránu

Aktuálně totiž už několik týdnů probíhají demonstrace v Íránu, které by mohly vést až ke změně režimu. Pokud by se tak skutečně stalo, znamenalo by to pro Čínu další tvrdou ránu. Přišla by totiž i o levnou íránskou ropu, na kterou se čínské firmy rovněž dlouhodobě spoléhají.

Ropy je nadbytek. Na tankerech je momentálně více než miliarda barelů

Ve stejnou chvíli Spojené státy začínají přitvrzovat i vůči Rusku, které s Čínou rovněž obchoduje. Konkrétně Trumpova administrativa zpřísnila v posledních týdnech sankce vůči ruským ropným gigantům Lukoil a Rosněfť, které obchodování s ruskou ropou v globálním měřítku výrazně omezily. „Ruská ropa se nedostává ke svým odběratelům,“ potvrzuje analytik Warren Patterson ze společnosti ING.

Čína se může krátkodobě opřít o své zásoby

Čínská strategie postavená na dovozu levné ropy z nedemokratických a sankcionovaných režimu se tedy nyní jeví jako velmi riskantní. Země si však možné problémy uvědomuje, a proto poslední rok výrazně pracuje na hromadění ropných zásob ve svých skladech.

Ropy je příliš mnoho. Kdo jsou vítězové a poražení?

„Nynější stav zásob ukazuje, že Čína má ve svých skladech dost ropy až do března,“ tvrdí analytik Tom Reed. To však zároveň znamená, že už za několik týdnů bude muset nakupovat svou ropu jinde. Levná ropa z Venezuely je totiž nejspíš nenávratně pryč. Číně se ve stejnou chvíli nabízí třeba Kolumbie či Kanada. Ta však bude výrazně dražší, což se promítne i do její ekonomiky.

Západ navíc ve stejnou chvíli začíná přitvrzovat také na moři. Tankery, které ropu ze sankciovaných zemí převážejí, jsou čím dál častěji zabavovány. To se nelíbí hlavně již zmíněnému Rusku, které se na svou stínovou flotilu spoléhá. Mimo jiné proto, že právě příjmy Ruska z prodeje ropy jsou hlavní a důležitou složkou ruského státního rozpočtu. Rusko tímto způsobem generuje miliardy rublů ročně, které může využít i ve válce na Ukrajině, uzavírá The Wall Street Journal.

