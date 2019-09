Útok v Saúdské Arábii otřásl světovou ekonomikou. Zdraží i benzin v Česku

Ropa v pondělí zdražila během krátké chvíle o dvacet procent na více 71,95 dolarů na barel, ukázal vývoj termínových kontraktů na burze v Londýně. Divoká jízda se dotkne ve světě nejspíš prakticky každého v dražších cenách pohonných hmot.

„Benzín a nafta v ČR tak mohou během následujících týdnů výrazně zdražit, do konce září o dvě koruny na litr,“ odhaduje analytik společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. V tom nejčernějším scénáři podle něj může benzin atakovat cenovku 38,50 korun za litr a nafta 37,20 za litr, což jsou rekordní maxima z roku 2012.

Cena ropy je nyní na čtyřměsíčním maximu. Vedle severomořské ropy Brent, která zdražila o 19 procent, šla o 15 procent nahoru i americká lehká ropa West Texas Intermediate.

Ceny následně mírně poklesly po oznámení prezidenta Donalda Trumpa, že schválil uvolnění ropy ze strategických rezerv, jestliže to bude potřeba.

Ropná zařízení Abkajk a Churajs v sobotu ráno zachvátil požár poté, co je zasáhly střely z bezpilotních letounů. K odpovědnosti za útoky se přihlásila jemenská povstalecká skupina Húsíů. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo z zodpovědnosti obvinil Írán a na twitteru uvedl, že nejsou žádné důkazy o tom, že by údery přišly z Jemenu.

Saúdská Arábie je největším světovým vývozcem ropy a útoky zasáhly jedny z nejdůležitějších míst jejího ropného průmyslu. Výpadek chce království vykrýt čerpáním z ropných zásob společnosti Saudi Aramco. Kromě těžby ropy útoky podle ministra energetiky Abdalazíze bin Salmána omezily také těžbu plynu.

List The Wall Street Journal s odvoláním na nejmenovaného úředníka ze Saúdské Arábie uvedl, že země hodlá dnes obnovit třetinu ze ztracené produkce. Návrat do normálu by ale mohl trvat až několik týdnů.