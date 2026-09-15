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Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

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  20:00
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ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
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ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila 100 dolarů (2 100 Kč) za barel. Podle šéfů velkých firem navíc zatím není na obzoru nic, co by mohlo situaci v nejbližší době pomoci.

Napětí už dávno není patrné jen na trhu s ropou. Čím dál větší problém představují pohonné hmoty. Především nafta. Její cena v USA vystoupala na rekordních 6,23 dolaru (131 Kč) za galon. O mnoho lépe na tom není ani benzin, jehož cena se na americkém trhu po letním zlevnění znovu dostala na 4,32 dolaru (91 Kč), píše The Wall Street Journal.

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Ropné firmy upozorňují hlavně na to, že trh postupně přichází o zásoby, které dosud pomáhaly tlumit výpadky dodávek. Komerční rezervy paliv klesají už déle než půl roku a omezenější je také prostor pro další čerpání ze strategických rezerv.

Vyřazený saúdskoarabský ropovod

Citelnou ránu trhu zasadil útok na důležitý saúdskoarabský ropovod, který umožňuje přepravovat surovinu mimo Hormuzský průliv. Trasa měla fungovat jako pojistka v době, kdy je plavba touto oblastí příliš riziková. Její vyřazení podle odhadů analytiků znamenalo výpadek nejméně 2,5 milionu barelů ropy denně.

„Zásoby a další pojistky dosud pomáhaly držet ceny i dodávky pod kontrolou. Teď už jsou ale z velké části vyčerpané a trh nemá zdaleka takovou rezervu jako na začátku,“ uvedl šéf Chevronu Mike Wirth na energetické konferenci v Austinu.

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Americká ropa mezitím během tří týdnů zdražila o 19 procent a obchoduje se kolem 101 dolarů (2 121 Kč) za barel. Nervozitu dál zvyšují útoky na tankery v Hormuzském průlivu. Trh je proto na každý další výpadek citlivější než před několika měsíci.

Změny na trzích souvisejí i s počínáním Číny. Největší světový dovozce ropy v minulých měsících výrazně čerpal z vlastních zásob a tím omezoval nákupy na mezinárodním trhu. V posledních týdnech však začal dovoz znovu zvyšovat, takže o stejný objem suroviny soupeří více odběratelů.

Podle Bílého domu dočasné

Bílý dům při tom nadále uklidňuje, že drahá ropa i paliva jsou stále jen dočasným problémem. Americký ministr vnitra Doug Burgum zároveň odmítl spekulace, že by Spojené státy mohly kvůli vysokým domácím cenám omezit vývoz nafty a dalších ropných produktů. „Pokud chcete psát o cenách, nezapomeňte použít slovo dočasné, protože tohle je dočasný výpadek,“ řekl Burgum The Wall Street Journal.

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Trumpova administrativa chce situaci řešit především zvýšením těžby ve Venezuele a větším výkonem amerických rafinerií. Ani jedno opatření však nemůže chybějící dodávky z Blízkého východu nahradit ze dne na den.

Ve stejnou chvíli Trump vyloučil vyslání amerických pozemních jednotek do Íránu, zároveň ale připustil, že konflikt může pokračovat až do listopadových voleb. Podle Dana Pickeringa ze společnosti Pickering Energy Partners to byl jasný signál, že válka může trvat dokonce ještě déle.

Na podobné riziko upozorňovali ropní manažeři už na jaře. Šéfové ExxonMobilu, Chevronu a ConocoPhillips tehdy varovali členy Trumpovy administrativy, že delší omezení provozu v Hormuzském průlivu může vést k nedostatku nafty a dalších ropných produktů. Další zdražování proto ropné firmy nevylučují. Trh zůstává napjatý a na každý nový útok, výpadek rafinerie nebo omezení lodní dopravy reaguje citlivěji než dříve, uzavírá The Wall Street Journal.

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