Kdo chce ropu hned, musí si pořádně připlatit. Proč se ceny na trhu tak liší?

Autor:
  20:00
Ceny ropy jsou od začátku války v Íránu jedním z nejsledovanějších ekonomických ukazatelů. Na trhu se však výrazně liší ceny takzvaných termínových kontraktů od částek, které musí odběratelé platit v případě, že chtějí dodávku strategické suroviny odebrat okamžitě. Rozdíl mezi těmito cenami je nyní historicky nejvyšší.
Tanker Hafnia Lillesand v přístavu v Sydney 14. dubna 2026

Tanker Hafnia Lillesand v přístavu v Sydney 14. dubna 2026 | foto: Reuters

Rafinérie v rakouském Schwechatu na snímku z 31. března 2026
Pohled na ropnou plošinu Gullfaks C v Severním , moři (23. srpna 2023)
Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. března 2026
Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026
7 fotografií

Jak trh funguje a co se na něm vysvětluje série otázek a odpovědí, které připravila agentura Bloomberg.

Co je nyní na obchodování s ropou neobvyklé?

Existuje výrazný rozdíl mezi cenami na fyzickém trhu, kde se skutečně nakupují a prodávají barely ropy, a „papírovém“ trhu, který odráží ceny budoucích finančních kontraktů. Na fyzickém trhu nyní rafinerie platí přibližně o třicet dolarů za barel více než je cena nejbližšího kontraktu, což je největší přirážka v historii. Obvykle bývá totiž rozdíl menší než dva dolary.

Současná struktura cen naznačuje, že obchodníci věří, že nedostatek nabídky pravděpodobně nebude trvat měsíce. V nestabilní situaci, jako je válka, kde může konflikt kdykoli skončit, se obchodníci zdráhají sázet na to, že ceny zůstanou dlouhodobě vysoké.

Standardně udávané referenční ceny ropy Brent, tedy ty, které v poslední době oscilují kolem sta dolarů za barel, se týkají kontraktů zhruba s dvouměsíčním předstihem. Nejbližší dostupný kontrakt je tedy nyní například na červen. Naproti tomu ceny ropy k fyzickému dodání se vztahují k mnohem rychlejším dodávkám.

„Mnoho účastníků trhu věří, že americký prezident Donald Trump najde způsob, jak konflikt ukončit, aby neriskoval vysoké ceny ropy před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu,“ uvedla pro Bloomberg Amrita Sen, zakladatelka poradenské společnosti Energy Aspects.

Co současná situace na trhu znamená?

Obchodníci se rozhodují o nákupu a prodeji na základě očekávané ceny ropy v různých časových bodech v budoucnosti. Ceny ropy pro dodání v červnu, červenci, srpnu atd. vytvářejí křivku. Ta může být rostoucí, což znamená, že kontrakty na dodání později v roce jsou dražší než ty krátkodobé. Tento jev, nazývaný contango, pomáhá pokrýt náklady spojené se skladováním a pojištěním ropy.

Když má křivka klesající sklon, jsou krátkodobé ceny vyšší než ty vzdálenější. Tato situace, nazývaná backwardation, signalizuje, že kupující jsou ochotni zaplatit více, aby si zajistili okamžité dodávky. Ačkoli se ropný trh v posledních letech často ocital i v této situaci, rozdíly v cenách nikdy nebyly tak velké jako během války s Íránem.

Jaké jsou důsledky pro ropný průmysl?

Pro rafinerie, které zpracovávají surovou ropu na benzin, topné oleje a další produkty, se situace liší podle regionu. Na Blízkém východě výrobci paliv zpracování ropy omezili kvůli útokům dronů a raket z Íránu. V Asii se řada zemí včetně Japonska a Thajska potýká s nedostatkem ropy. Americké rafinerie, které dovážejí jen málo ropy z Blízkého východu, dokázaly většinou pokračovat v běžném provozu, i když musí platit více kvůli růstu globálních cen.

Co to znamená pro spotřebitele?

Ceny benzinu v mnoha zemích od začátku války s Íránem prudce vzrostly. Ve Spojených státech se průměrná cena se pohybuje nad čtyřmi dolary za galon, což je nejvíce za poslední čtyři roky. Průzkumy ukazují, že většina Američanů nesouhlasí s vojenskými operacemi proti Íránu a mnozí se obávají ekonomických důsledků války. Rostoucí náklady na paliva také přispívají k inflaci. V Evropě se objevují varování před možným nedostatkem leteckého paliva, uzavřel portál Bloomberg.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.